Daily Authority: 🍎Les nouveaux MacBook Pro d’Apple se déchaînent

L’événement Unleashed d’Apple a lancé hier un nouveau MacBook Pro redessiné, deux nouvelles puces, les AirPods 3, et quelques surprises supplémentaires.

Les rumeurs et les fuites étaient pour la plupart d’actualité : nous avons vu les nouveaux MacBook Pro 14″ et 16″, avec plus de ports, une rangée de touches de fonction pleine hauteur et des bordures considérablement réduites… Et cette encoche a fait son apparition, abritant la nouvelle webcam avec Une résolution de 1080p, une ouverture plus large et un capteur d’image plus grand. Apple a également ajouté ProMotion au MacBook Pro, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz en fonction de ce que vous faites. Il existe également une charge MagSafe 3 avec une charge rapide jusqu’à 50% en 30 minutes. Les deux modèles sont disponibles avec un choix des dernières puces M1 Pro ou M1 Max – plus sur celles-ci en un instant – et jusqu’à 64 Go de RAM. Le prix du MacBook Pro 14″ commence à 1 999 $, tandis que le 16″ Pro commence à partir de 2 499 $, disponible à la commande maintenant avec expédition le 25 octobre.

Vous avez manqué l’événement ? Rattrapage avec les spécifications du MacBook Pro et toutes les autres annonces.

Quoi d’autre était nouveau?

Nous avons également vu deux nouvelles puces : la M1 Pro et la M1 Max.

En un mot, le Pro est plus rapide que la puce M1 de l’année dernière, et le Max est, eh bien, plus rapide que le Pro. Essentiellement, le M1 Pro dispose d’un processeur à 10 cœurs et d’un processeur graphique à 16 cœurs, avec une prise en charge jusqu’à 32 Go de RAM, tandis que le M1 Max a le même processeur à 10 cœurs mais un GPU à 32 cœurs et prend en charge jusqu’à 64 Go de RAM.

Et Apple a également répondu à nos attentes avec les Airpods 3:

Les AirPod de 3e génération ressemblent aux AirPods Pro avec une qualité sonore améliorée, un égaliseur adaptatif et une prise en charge de l’audio spatial. Ils sont disponibles à la commande maintenant pour 179 $. Mais le plus important ici, c’est qu’ils sont résistants à la transpiration et à l’eau, vous pouvez donc enfin les emmener au gymnase ou sur votre course sans vous inquiéter. Il existe également un nouveau boîtier de charge MagSafe, ce qui est logique.

Pendant ce temps, le HomePod Mini a obtenu de nouvelles couleurs : l’orange se démarque.

📱 C’est le jour du lancement du Pixel 6 à 13 h HE : nous avons déjà vu le premier déballage au détail et les prix divulgués, il ne reste plus qu’à attendre… (Android Authority).

📦 Google vise à doubler la production des smartphones avec le nouveau Pixel 6 : il est demandé aux fournisseurs de produire plus de sept millions d’unités (Nikkei Asia).

🔋 Samsung Galaxy Unpacked Part 2 est demain à 10h HE: Rien n’est encore confirmé, mais nous verrons probablement de nouvelles couleurs ou options de personnalisation pour le Z Flip 3 et le Z Fold 3 (Android Authority).

🍏 Un morceau de tissu pour polir vos nouveaux appareils Apple vous coûtera 19 $ : Cela semble un peu cher, mais peut-être que si vous perdez déjà près de 2 000 $ sur un nouveau MacBook Pro… (The Verge).

🕹️ Valve interdit les NFT et les jeux Blockchain sur le service de distribution numérique : Steam informe les créateurs qu’il supprime les jeux Blockchain de sa plate-forme (Axios) tandis que le programme « Deck Verified » de Valve évalue quels jeux sont prêts pour Steam Deck (Ars Technica).

🕸️ Mythe, brisé : la soie d’araignée n’a peut-être pas du tout de propriétés antibiotiques : elle est toujours incroyablement résistante, mais ne guérira pas vos maux (Ars Technica).

🎮 Sony teste une fonctionnalité PS5 qui télécharge automatiquement les captures sur votre téléphone : uniquement au Canada et au Japon, pour l’instant, avec un peu de chance aux États-Unis et au Royaume-Uni bientôt (GamesRadar).

Ce module complémentaire Raspberry Pi vous permet de contrôler les robots Lego : le Build HAT dispose de quatre ports pour contrôler les composants Spike de Lego Education et il existe également une bibliothèque Python. (Le bord).

Écoutez les sons de Mars capturés par le rover Perseverance de la NASA : la mission a enregistré près de cinq heures de sons qui vous donnent l’impression d’être vraiment là (NASA).

L’équitation est plus dangereuse que le football, selon une nouvelle étude : C’est aussi plus dangereux que le ski et la course automobile, mais vous pouvez prétendre être un cow-boy, alors voilà (Gizmodo).