Daily Authority: 👏 OnePlus Nord 2 x Pac-Man est vraiment bon

Bonjour ! Le Black Friday se rapproche, j’ai repĂ©rĂ© plein d’offres « Cyber ​​Week » en dĂ©but de semaine Ă partir d’ici…

Bonne x collaboration

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Nous voyons de plus en plus de collaborations de marques ces derniers temps. De l’insulte, comme les Crocs Ă talons hauts de Balenciaga, Ă l’Ă©trange, lorsque Tag Heuer s’est associĂ© Ă Super Mario pour une montre connectĂ©e sophistiquĂ©e.

Tout le monde veut crĂ©er une Ă©dition limitĂ©e significative. C’est Ă la fois pour le marketing crĂ©atif de faire la une des journaux, d’ajouter une marge douce Ă un produit Ă court terme et de donner Ă©galement un peu d’Ă©clat Ă la marque. Parfois, une collaboration s’agrandit aussi : pensez aux chaussures YEEZY et Adidas.

De toute façon:

Le monde des smartphones a Ă©galement connu quelques collaborations. Samsung a trouvĂ© un ami en Thom Browne ces derniĂšres annĂ©es, tandis qu’Apple et HermĂšs ont Ă©tĂ© des collaborateurs assez rĂ©guliers au fil des ans, aux cĂŽtĂ©s de Huawei et Porsche Design. OnePlus s’est un peu plus amusĂ©: cela a fonctionnĂ© avec McLaren sur des Ă©ditions spĂ©ciales avec plus de RAM, ainsi que des tĂ©lĂ©phones de style Avengers, et il y avait une Ă©dition Harry Potter de la montre OnePlus pour ce portable complĂštement oubliable, et une version Cyberpunk 2077 avant elle Ă©galement.

Maintenant, c’est Pac-Man !

Mon collĂšgue Dhruv a jouĂ© avec l’Ă©dition OnePlus Nord 2 Pac-Man et a trouvĂ© qu’elle Ă©tait vraiment bonne et prouve que les collaborations de marques peuvent ĂȘtre amusantes. Il y a des Ă©lĂ©ments qui brillent dans le noir, il y a des fonds d’Ă©cran, des sonneries et des animations personnalisĂ©es sur le thĂšme de Pac-Man pour le scanner d’empreintes digitales. Écoute, notre homme Dhruv aime vraiment ça. « Il coopte la nature amusante et frĂ©nĂ©tique du jeu et s’appuie vraiment sur l’esthĂ©tique du jeu. En tant que personne qui jongle avec des dizaines de tĂ©lĂ©phones Ă la fois, il est rare que la conception d’un tĂ©lĂ©phone suscite la joie. « Regarder les personnages de Pac-Man courir Ă travers le scanner d’empreintes digitales m’a fait sourire Ă chaque fois, et je me suis souvent retrouvĂ© Ă tenir le tĂ©lĂ©phone devant une lumiĂšre vive juste pour admirer le panneau arriĂšre qui brille dans le noir. »

Voici cette animation d’empreinte digitale, un peu ralentie pour que vous puissiez l’attraper autour de l’empreinte digitale :

Petit prix premium :

OnePlus a ajoutĂ© un petit supplĂ©ment au prix, mais ce n’est pas trop sauvage. L’Ă©dition limitĂ©e Nord 2 coĂ»tera 499 ÂŁ / 529 €, contre 469 ÂŁ / 499 € par rapport au Nord 2 standard, qui a les mĂȘmes spĂ©cifications. Et toujours aucun signe de lancement aux États-Unis


Rassemblement

Lundi Meme

Tristan Rayner, rédacteur en chef

AutoritĂ© quotidienne : 📈 Objectifs de vente Fold/Flip 4 de Samsung

L’autoritĂ© quotidienne