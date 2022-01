Daily Authority: 💻 Asus laisse tomber un ordinateur portable pliable

Bonjour ! Enfin, les choses se calment un peu mais bravo si vous avez tenu le coup cette semaine !

Bizarre gros portables !

Asus a sorti l’une des top news de cette longue semaine folle du CES 2022 avec le Zenbook 17 Fold OLED. Cela fait deux ans aprĂšs le ThinkPad X1 de Lenovo, le premier ordinateur portable pliable, un appareil 13 pouces plus svelte.

Le Zenbook 17 est, comme vous l’avez peut-ĂȘtre devinĂ©, un ordinateur portable Ă Ă©cran pliable de 17,3 pouces, avec prise en charge de Dolby Vision et Atmos, Thunderbolt 4
 et il se plie en deux. Cela vous permet de l’utiliser de diffĂ©rentes maniĂšres : dĂ©pliĂ© et plat comme une tablette, calĂ© avec une bĂ©quille, ou dans un format traditionnel semi-ouvert Ă un angle de 90 degrĂ©s (comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus). Dans n’importe laquelle de ces configurations, vous pouvez taper sur l’Ă©cran tactile lui-mĂȘme ou utiliser un clavier dĂ©tachable si vous prĂ©fĂ©rez les touches physiques. Si vous connectez le clavier inclus, il s’agit en fait d’un ordinateur portable de 12,5 pouces avec une rĂ©solution Full HD. Il fonctionne sur un processeur Intel Core i7 sĂ©rie U de 12e gĂ©nĂ©ration, 16 Go de RAM, 1 To de stockage et un logiciel pour diviser l’Ă©cran de l’appareil et rĂ©organiser les fenĂȘtres. Un gros problĂšme Ă rĂ©soudre est la durĂ©e de vie de la batterie : le X1 Fold a eu du mal, et cela a une batterie de 75 Wh de la fiche technique, mais peut-ĂȘtre rĂ©vĂ©lateur, aucune estimation de la durĂ©e de vie de la batterie n’est encore prĂ©vue. Sinon, nous attendons les prix, et la disponibilitĂ© est prĂ©vue pour la mi-2022. Le X1 Fold a commencĂ© Ă environ 2 500 $, et je ne sais pas si nous obtiendrons une grande baisse de prix Ă partir de lĂ ?

Et ne pensez pas que Lenovo va laisser Asus le surpasser en ce qui concerne les nouveaux ordinateurs portables cool/bizarres/intrigants.

Lenovo a finalement sorti le ThinkBook Plus Gen 3: un autre gros ordinateur portable de 17,3 pouces. Cette unitĂ© dispose d’un Ă©cran LCD secondaire de 8 pouces intĂ©grĂ© et tactile, entassĂ© Ă cĂŽtĂ© du clavier, le tout pour 1 399 $. Je ne sais pas Ă ce sujet ! Il semble Ă la fois Ă©trange de dĂ©centrer le clavier, mais aussi semi-utile : Lenovo a dit aux mĂ©dias que les gens pouvaient l’utiliser pour dessiner ou Ă©diter des images, l’utiliser pour Ă©diter de longs documents, comme un « lanceur magique » pour les icĂŽnes d’application frĂ©quemment utilisĂ©es , pour mettre en miroir un smartphone et/ou pousser Spotify ou Twitter vers le deuxiĂšme Ă©cran. Ces cas d’utilisation rĂ©els sont vraiment une chose par personne, mais j’attends avec impatience les critiques et l’essai de la chose !

rafle

đŸ€ Google apporte Fast Pair Ă tout, des tĂ©lĂ©viseurs intelligents aux Chromebooks, apportant enfin une harmonie semblable Ă celle d’Apple Ă son Ă©cosystĂšme et Ă ses intĂ©grations. Tout cela fera partie de l’initiative «Better Together» de Google et pourrait prendre la majeure partie de 2022 pour rattraper son retard, Ă©tant donnĂ© que Google n’a pas exactement fixĂ© de dates fermes pour bon nombre de ses annonces (Android Authority).

📁 Samsung a prĂ©sentĂ© quatre nouveaux styles de technologie pliable au CES 2022, pour les smartphones et les ordinateurs portables, y compris le Flex S, oĂč trois panneaux se dĂ©plient en forme de S, et quelque chose de similaire Ă l’Oppo Find X 2021 (Android Authority) .

Le 3 janvier 1996, Motorola a lancĂ© le StarTAC, le premier tĂ©lĂ©phone cellulaire vĂ©ritablement portable, fabriquĂ© par Motorola et dĂ©voilĂ© en 1996. Son coĂ»t ? Environ 1 800 $ en termes actuels, ou 1 000 $ Ă l’Ă©poque.

Le Wall Street Journal de 1996, plus ou moins, Ă©tait plein d’Ă©loges, dĂ©clarant : « Star Trek pourrait ĂȘtre un nom plus appropriĂ© pour le nouveau tĂ©lĂ©phone. Tout comme le communicateur de cette Ă©mission de tĂ©lĂ©vision syndiquĂ©e, le StarTac s’ouvre en un tour de main. L’histoire exigeante des appareils nous dit que le StarTac n’Ă©tait pas le premier tĂ©lĂ©phone Ă clapet, mais c’Ă©tait certainement le plus rĂ©ussi. PC World l’a appelĂ© le sixiĂšme plus grand gadget des 50 derniĂšres annĂ©es (derriĂšre le Walkman et l’iPod), et CNET a rĂ©cemment Ă©crit quelque chose qui s’en souvient pour avoir fait exploser le monde des tĂ©lĂ©phones portables, un peu comme l’iPhone 11 ans plus tard, presque jour pour jour .

