Daily Authority : 📁 Encore un nouveau pliable !

Bonjour ! Un autre jour, un autre pliable et une autre tasse de cafĂ©. De plus, je rejoue Ă Fortnite et c’est… vraiment bien Ă nouveau ? Je peux juste ĂȘtre dedans pour les coups avec des amis cependant.

Maintenant, Honor a un pliable

Oh hé, Honor a aussi un smartphone pliable maintenant ! Honor, la société qui ne fait définitivement pas partie de Huawei, désormais alignée à nouveau avec les services mobiles de Google, a dévoilé le Honor Magic V, un ensemble pliable pour un lancement en 2022.

Ce n’est pas grand-chose Ă dire : c’est en prĂ©paration, on dirait qu’il se plie plus comme un Samsung Galaxy Z qu’un tĂ©lĂ©phone Ă clapet. Et ça arrive « bientĂŽt », sans plus de dĂ©tails.

Nous connaissons peut-ĂȘtre quelques morceaux, cependant :

Un rapport de juillet 2021 de The Elec a rapportĂ© qu’un prochain Honor pliable aura un Ă©cran pliable de 8,03 pouces avec un verre ultra-mince et un Ă©cran externe de 6,45 pouces. Honor essaie d’atteindre un marchĂ© cible plus jeune, ce qui rend improbable un pliable trĂšs coĂ»teux, comme l’a dĂ©clarĂ© le PDG George Zhao Ă CNET en 2019. 
 et c’est Ă peu prĂšs tout ce que nous savons, Ă part un premier lancement en Chine.

Autre spéculation :

Cela le fera-t-il en dehors de la Chine? Mon collĂšgue Hadlee et moi avons dĂ©battu toute la matinĂ©e. Mon argument est qu’Honor s’est donnĂ© la peine de se sĂ©parer de Huawei pour pouvoir vendre ses tĂ©lĂ©phones avec Google Mobile Services en Europe et en Asie et ainsi de suite, donc
 si je devais parier lĂ -dessus, je dirais que ça sort de l’extĂ©rieur de Chine. Hadlee Simons a dĂ©clarĂ© qu’il pensait qu’Honor suivrait Xiaomi et Oppo, avec, au mieux, une sortie plus lente et plus large : « Xiaomi, Huawei et Oppo ont tous annoncĂ© ou lancĂ© des pliables en 2021. Mais le problĂšme est qu’aucun de ces pliables n’a Ă©tĂ© lancĂ© en dehors de la Chine. (bien qu’Oppo dise que le Find N arrive en Europe Ă un moment indĂ©terminĂ©). Il y a clairement une tendance ici, et Honor n’a pas seulement annoncĂ© l’appareil sur Weibo, contrairement Ă d’autres. Mais je ne serai pas surpris si Honor’s Magic V suit Ă©galement cette voie. Une autre spĂ©culation : Qualcomm a rĂ©pertoriĂ© Honor comme l’un des premiers fabricants Ă utiliser sa nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1, alors peut-ĂȘtre que cela Ă©mergera ici en tant que SoC Ă bord ?

rafle

ArrĂȘtez la presse : une image promotionnelle « officielle » de marketing pour le Samsung Galaxy S22 est maintenant disponible (Android Authority).

Quel a été le meilleur téléphone de 2021 ? Votez pour les quatre derniers pour le choix des lecteurs : Apple iPhone 13 Pro Max contre Google Pixel 6 contre Google Pixel 6 Pro contre Samsung Galaxy S21 Ultra (Android Authority).

🐠Android 12 Go de Google amĂ©liore la confidentialitĂ© et la vitesse des tĂ©lĂ©phones Ă faible consommation : lancements d’applications plus rapides, autonomie de la batterie plus longue et plus de contrĂŽles de confidentialitĂ© (AutoritĂ© Android).

Ok, c’est quelque chose de trĂšs diffĂ©rent : « Pourquoi Lucifer est-il toujours prĂ©sentĂ© comme un dĂ©mon laid alors que la Bible dit qu’il est le plus bel ange ? (r/questions stupides).

Mercredi bizarrerie

Tristan Rayner / Autorité Android

Tristan Rayner, rédacteur en chef

AutoritĂ© quotidienne : 🚀 Relancez la saison !

L’autoritĂ© quotidienne