Daily Authority: 📁 Oppo’s pliable en exposition

Bonjour ! Des montagnes de neige ici, et mes parents sont inondés presque quotidiennement en Australie avec des pluies folles. Temps sauvage !

Le pliable d’Oppo

Oppo commande actuellement le cycle technologique avec des vidéos teaser bien placées sur ses innovations à venir, et la derniÚre est assez importante : elle est pliable.

Qu’est-il arrivĂ©:

Oppo a publiĂ© un teaser sur Weibo dans son pays d’origine montrant l’Oppo Find N, un tĂ©lĂ©phone pliable Ă venir le 15 dĂ©cembre, deuxiĂšme jour de l’Ă©vĂ©nement Oppo Inno Day. Cela fait suite au teaser de l’appareil photo rĂ©tractable et Ă quelques dĂ©tails autour d’une nouvelle puce d’imagerie pour la photographie, les lunettes AR et «Digital Human», ce qui n’est pas du tout menaçant.

Mais wow, le pliable — voici un GIF du moment principal de la vidĂ©o 15s :

Tristan Rayner / Autorité Android

Le teaser montre un pliable beaucoup plus petit que le Galaxy Z Fold 3, et a le mĂȘme facteur de forme que le style Ă clapet du Z Flip 3. Il y a des indices de choix de conception : un Ă©cran d’environ 4:3, une empreinte digitale montĂ©e sur le cĂŽtĂ© scanner, Ă la fois comme le Fold 3. Le chef de produit d’Oppo, Pete Lau, que vous connaissez Ă©galement en tant que PDG de OnePlus, a rĂ©vĂ©lĂ© dans un article de blog que cela a pris Ă Oppo quatre ans de R&D et qu’il s’agit de la sixiĂšme gĂ©nĂ©ration de scanner pliable. prototypes qui ont Ă©tĂ© construits. Lau : « Cet appareil est la rĂ©ponse d’Oppo au futur des smartphones
 DĂšs avril 2018, la premiĂšre gĂ©nĂ©ration du prototype Find N est nĂ©e en interne. Bien qu’une poignĂ©e d’autres marques aient dĂ©jĂ introduit des appareils pliables sur le marchĂ©, des obstacles tels que l’utilitĂ©, la durabilitĂ© et l’expĂ©rience utilisateur continuent d’empĂȘcher les appareils pliables de devenir un moteur quotidien plus rĂ©alisable pour la plupart des gens. Ainsi, lorsque je suis revenu Ă Oppo l’annĂ©e derniĂšre, j’Ă©tais ravi de prendre en charge ce projet majeur et de guider l’Ă©quipe pour surmonter les derniers obstacles afin de transformer ce rĂȘve en rĂ©alitĂ©. Enfin, j’ai une petite difficultĂ© avec cette ligne vers la fin : « Le Find N est la solution unique d’Oppo dans une industrie des smartphones de plus en plus homogĂ©nĂ©isĂ©e. » Mmhmm, totalement unique ! En le rendant lĂ©gĂšrement plus petit, il ne ressemble en rien au Fold 1, 2 ou 3
 Quoi qu’il en soit, la taille globale plus petite pourrait en faire un vĂ©ritable concurrent du Fold 3 lĂ©gĂšrement encombrant, mais nous ne connaissons pas encore la disponibilitĂ© (la Chine d’abord ? Lancement mondial plus tard ?) ou ce prix trĂšs important. L’Ă©vĂ©nement Inno Day la semaine prochaine va ĂȘtre une tuerie.

rafle

⚰ Amazon fermera Alexa.com, son systĂšme mondial de classement des sites Web, le 1er mai de l’annĂ©e prochaine, aprĂšs 25 ans. Je me demande Ă quoi cette URL pourrait ĂȘtre bonne
 (BleepingComputer).

đŸ€” « ELI5 : Qu’est-ce que le dĂ©jĂ vu ? (r/expliquercommeimfive)

Jeudi de retour

Demain marquera le 28e anniversaire de la sortie de Doom par id Software, une suite de Wolfenstein. En fait, le timing est un peu délicat.

L’histoire (WikipĂ©dia) est qu’il a Ă©tĂ© publiĂ© aprĂšs que l’Ă©quipe a travaillĂ© dessus pendant 30 heures d’affilĂ©e, Ă minuit le 10 dĂ©cembre 1993. Ce qui signifie tard le 9 dĂ©cembre, c’est-Ă -dire aujourd’hui, il y a 28 ans, l’Ă©quipe de dĂ©veloppement se prĂ©parait Ă tĂ©lĂ©charger le premier Ă©pisode du jeu sur Internet. Le serveur FTP de l’UniversitĂ© du Wisconsin-Madison a Ă©tĂ© le premier Ă recevoir le jeu en shareware. Et, en consĂ©quence, la stratĂ©gie consistant Ă laisser le jeu ĂȘtre partagĂ© librement a fonctionnĂ©Â : « Dans les heures qui ont suivi la sortie de Doom, les rĂ©seaux universitaires interdisaient les jeux multijoueurs de Doom, car une ruĂ©e de joueurs submergeait leurs systĂšmes. » « Fin 1995, on estimait que Doom Ă©tait installĂ© sur plus d’ordinateurs dans le monde que le nouveau systĂšme d’exploitation de Microsoft, Windows 95. »

À votre santĂ©,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.

AutoritĂ© quotidienne : đŸ”„ Les rĂ©sultats de Snapdragon 8 Gen 1 sont arrivĂ©s

L’autoritĂ© quotidienne