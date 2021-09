Daily Authority: 📚 Nouveau Kindle Paperwhite 2021

Amazon a mis à jour sa gamme Kindle Paperwhite pour la première fois depuis 2018 et il y a beaucoup de bonnes choses ici.

Le Paperwhite est l’un des produits les plus populaires d’Amazon et quelque chose que j’utilise la plupart du temps, m√™me si je ne me souviens pas toujours de trouver un c√Ęble micro-USB pour cela. Pratiquement, les nouveaux mod√®les sont d√©sormais USB-C, ce qui est l’une des plus grandes am√©liorations. (Au fait, je vous recommande fortement de regarder et d’utiliser la fonction ¬ę¬†Envoyer vers Kindle par e-mail¬†¬Ľ d’Amazon pour ajouter des documents et des livres que vous poss√©dez d√©j√†‚Ķ Oh, et d√©sactivez le Wi-Fi lorsque vous ne l’utilisez pas pour √©tendre vie de la batterie)

Une version courte des mises à jour :

Les √©ditions 2021 ont un √©cran plus grand, un processeur plus rapide, un USB-C, une option “lumi√®re chaude”, une autonomie de batterie, une √©tanch√©it√© et plus de stockage. Et sont un peu plus chers, 10 $ de plus pour le mod√®le de base, 30 $ pour le Paperwhite haut de gamme, maintenant avec un nouveau nom.

Plus de détails:

La gamme Paperwhite propose d√©sormais deux mod√®les de mat√©riel diff√©rents, ainsi qu’une √©dition Paperwhite Kids distincte. La vanille Paperwhite co√Ľte 140 $ (jusqu’√† 10 $) et offre d√©sormais un √©cran de 6,8 pouces (au lieu de 6 pouces, m√™me √©cran e-ink de 300 ppi) avec des lunettes plus fines, un processeur plus rapide, plus de LED pour un meilleur √©clairage et une “lumi√®re chaude” comme le Kindle Oasis (250 $). Le chargement USB-C remplace le micro-USB, ce qui est majeur. La nouvelle √©dition 2021 est √©galement un peu plus l√©g√®re que l’√©dition pr√©c√©dente. Le Kindle Paperwhite Signature Edition, √† 190 $, ajoute un capteur de luminosit√© automatique et une charge sans fil Qi et le rapproche du Kindle Oasis sur quelques points. Ensuite, il y a l’√©dition Kindle Paperwhite Kids √† 160 $ ‚Äč‚Äčqui a un bo√ģtier durable int√©gr√©, les publicit√©s d√©sactiv√©es par d√©faut, une ¬ęgarantie sans souci¬Ľ de deux ans et un abonnement Amazon Kids+ d’un an. Je veux dire, supprimer les publicit√©s d’un Kindle co√Ľte normalement 20 $, donc c’est une sorte d’accord. Enfin, il existe une √©dition Kindle Paperwhite Signature qui comprend un capteur de luminosit√© automatique et une charge sans fil Qi pour quelques dollars suppl√©mentaires. De plus, je ne suis pas clair √† ce sujet, mais la taille du Paperwhite a toujours √©t√© assez bonne pour la portabilit√©. Bien que le nouveau mod√®le 2021 soit plus grand, il semble que ce soient principalement les lunettes qui ont r√©tr√©ci, il ne peut donc √™tre qu’un demi-pouce plus haut et plus large. Ils seront exp√©di√©s √† partir du 27 octobre, et Amazon note qu’il utilise des mat√©riaux recycl√©s dans les plastiques et le magn√©sium, bien qu’il y ait beaucoup d’autres mat√©riaux utilis√©s ici.

ūüćé Les critiques d’Apple iPhone 13 sont sorties et ces gros accents sur la batterie, l’√©cran et l’appareil photo sont vraiment quelque chose, en particulier dans le mod√®le Pro. L’avis du Verge’s 13 Pro : ¬ę Un meilleur √©cran, le meilleur appareil photo et une autonomie incroyable. ¬Ľ Wired note que les √©ditions non-Pro sont √©galement tr√®s bonnes: “Sachez simplement que, plus que jamais, vous obtenez un peu avec les iPhones non-Pro”, tandis que Input s’est concentr√© sur les cam√©ras et a trouv√© un commutateur automatique ennuyeux entre 0,5 -1x mode qu’Apple corrige, apparemment. L’iPhone 13 mini a am√©lior√© la mauvaise autonomie de la batterie du 12 mini, mais il est toujours plus court que le smartphone moyen, note Engadget. Enfin, une br√®ve r√©flexion, car j’ai beaucoup √† lire, les fabricants d’Android doivent tenir compte de ceci : ¬ę¬†l’iPhone 13 Pro poss√®de le meilleur syst√®me de cam√©ra sur tous les smartphones disponibles au moment de la r√©daction de cet article¬†¬Ľ, √©crit The Verge.

ūü§Ē Xiaomi pourrait activer √† distance la censure sur votre t√©l√©phone un nouveau rapport de l’organisation de cybers√©curit√© g√©r√©e par l’√Čtat de Lituanie. r√©clamations. “Tibet libre”, “Vive l’ind√©pendance de Taiwan” ou “mouvement pour la d√©mocratie”, se sont av√©r√©s √™tre des mots bloqu√©s. Attendez-vous √† beaucoup plus de cela (Android Authority).

ūüĎČ Vid√©o pratique d’un prototype de Pixel 6 Pro bien que la version de production finale puisse √™tre un peu diff√©rente (Android Authority).

ūüďĀ De plus, un Pixel Fold cette ann√©e semble encore improbable mais ce concept art est amusant (Android Authority).

ūüÜô L’application Windows 11 PC Health Check est de retour pour tout le monde, t√©l√©chargez-la ici (Android Authority).

ūü§¶‚Äć‚ôāÔłŹ Les derni√®res ¬ę¬†excuses¬†¬Ľ de Facebook r√©v√®lent un d√©sarroi en mati√®re de s√©curit√© et de s√©curit√© (Ars Technica), et cette derni√®re fuite obtenue par le NYT sugg√®re que Facebook utilisera son propre fil d’actualit√©s (apparemment pas un changement d’algorithme mais un √©l√©ment de promotion) pour montrer aux utilisateurs pro-Facebook histoires avec le PDG Mark Zuckerberg signant le ¬ę¬†Project Amplify¬†¬Ľ. (New York Times, $).

ūüď¶ Amazon fait pression sur les √Čtats-Unis pour l√©galiser l’herbe (‚Ķ afin qu’elle puisse employer plus de personnes) (Gizmodo).

ūüŹô Google ach√®te le campus de New York pour 2,1 milliards de dollars, l’une des plus grosses transactions de bureaux de l’histoire ..

ūü•Ĺ Netflix a sorti un jeu VR gratuit sur App Lab pour Oculus Quest : Eden Unearthed (UploadVR).

ūüĆĆ C’√©tait une explosion d’air cosmique, pas Dieu, √† l’√Ęge du bronze (Phys.org)

ūüĆÉ Pourquoi l’asthme s’aggrave-t-il la nuit ? Une nouvelle √©tude indique que les rythmes circadiens affectent l’asthme, ce qui a beaucoup de sens pour les traitements (Wired).

ūüí° Plut√īt cool : bricoler l’√©clairage pour qu’il corresponde aux lumi√®res vacillantes de Quake (Gizmodo).

ūü§Ē ¬ę¬†Quel est l’endroit le plus dangereux de votre pays¬†?¬†¬Ľ Un m√©lange de r√©ponses ici sur la nature dangereuse (falaises, oc√©ans, glace) et les villes ou zones dangereuses (trop nombreuses pour √™tre nomm√©es) (r/askreddit).

Titanfall 2 a √©t√© abandonn√© par EA, et puis les choses sont devenues √©tranges est le titre de cette longue fonctionnalit√© IGN qui me laisse incroyablement perplexe. Il n’y a pas de bonnes r√©ponses de la pi√®ce mais le d√©tail est impressionnant.

En bref:

Lorsque les d√©veloppeurs abandonnent leurs jeux et les laissent en ligne sans assistance suffisante, des choses √©tranges se produisent. Les pirates informatiques d√©couvrent impitoyablement qu’ils peuvent a) tricher, pirater ou m√™me obtenir des privil√®ges d’administrateur, puis, b) d√©ranger les gens avec ces divers tricheurs, bots ou interdictions, rendant le jeu en ligne injouable et frustrant.

C’est ce qui s’est pass√© avec Titanfall 2, un jeu de Respawn (le d√©veloppeur) et EA (l’√©diteur) qui a √©t√© tr√®s acclam√© mais la plupart du temps infructueux, sorti une semaine apr√®s Battlefield 1 et une semaine avant le prochain Call of Duty :

Puis, une fois que Fortnite a √©merg√© et que Apex Legends d’EA est devenu le prochain grand espoir, Titanfall 2 a √©t√© laiss√© seul par Respawn, avec seulement un √©quipage squelette gardant les lumi√®res allum√©es. En signe de protestation, les fans inconditionnels de Titanfall ont pirat√© Apex Legends, pour essayer d’attirer l’attention sur la situation de Titanfall 2, qui est toujours vendue aujourd’hui (bien qu’au moins, il existe un mode solo qui est hors ligne). Le d√©veloppeur, Respawn, ne semble pas dispos√© √† faire grand-chose, mais les ressources sont √©galement limit√©es. En tout cas, c’est compliqu√©. La sortie d’un jeu multijoueur n√©cessite beaucoup d’efforts pour corriger, mettre √† jour et corriger les failles des robots et des pirates. Une fois qu’il est d√©cid√© qu’un jeu n’est pas rentable, il devient difficile d’√©quilibrer la bonne volont√© de la communaut√© pour les joueurs qui continuent de se connecter et de continuer.

Perplexe,

Tristan Rayner, rédacteur en chef