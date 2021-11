Daily Authority : 😬 Jeu d’espion déjoué ?

Bonjour ! C’est le Cyber ​​Monday, et mes collĂšgues qui sont rĂ©veillĂ©s ce matin parlent de ce qu’ils ont achetĂ© jusqu’Ă prĂ©sent.

💰 Nous avons eu quelques-uns Ă saisir la tablette Amazon Fire 10 HD, dont John Callaham, tandis que Dhruv a ajoutĂ© des disques durs 18TTB pour son NAS. Hadlee a pris un disque dur externe de 5 To, et le nouveau venu (bienvenue !) Mark O’Neill a mis Ă niveau son iPad vers un iPad Pro 128 Go et sa femme a obtenu un Roborock S7+ Suction & Mop Robot, tandis que notre Ă©crivain Weekly Authority Paula a rĂ©cupĂ©rĂ© des jeux PS5, y compris Deathloop . Rita El Khoury a attrapĂ© l’un de tout, y compris trois lampes Ă filament Philips Hue et un Xiaomi Mi TV P1 43″ avec Android TV.

👟 Quant Ă moi, Ă part la paire Google Nest Wi-Fi de la semaine derniĂšre, j’ai attrapĂ© une paire de chaussures Adidas. Ouais.

La technologie rend l’espionnage difficile

Le Wall Street Journal a un article sur le fait qu’il est tout simplement plus difficile d’ĂȘtre un espion maintenant. Le travail que nous voulions tous en tant qu’enfants est, en rĂ©alitĂ©, maintenant plus difficile que jamais. Le WSJ se concentre sur les espions amĂ©ricains et la CIA, la CIA exhibant sa poitrine pour dire qu’elle s’est adaptĂ©e avant, tandis que d’autres sont moins sĂ»rs.

« Humint n’est pas mort, pas de loin », a dĂ©clarĂ© un responsable, utilisant l’acronyme d’intelligence humaine. D’autres ne sont pas aussi confiants. Citation : « Les Ă©lĂ©ments fondamentaux de l’espionnage, je pense, ont Ă©tĂ© brisĂ©s – ils ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© brisĂ©s », a dĂ©clarĂ© Duyane Norman, un ancien chef de station de la CIA qui a dirigĂ© les premiers efforts de l’agence pour adapter l’espionnage Ă l’Ăšre numĂ©rique, appelĂ© « Station de l’avenir. » « Par exemple, demande-t-il, comment un officier de la CIA peut-il prĂ©tendre travailler pour une autre agence gouvernementale ou une entreprise privĂ©e si son tĂ©lĂ©phone portable n’est pas rĂ©guliĂšrement prĂ©sent Ă l’emplacement de cette entitĂ©, il n’y a aucune trace de lui faisant des retraits aux guichets automatiques ou payant le dĂ©jeuner avec une carte de crĂ©dit Ă proximitĂ©, et aucun signe de lui sur les camĂ©ras vidĂ©o lĂ -bas ? « Ne pas avoir de » signature « électronique – comme ne pas avoir de tĂ©lĂ©phone portable et n’avoir aucune prĂ©sence sur Internet – est en soi un signal pour les services d’espionnage adverses, ont dĂ©clarĂ© M. Norman et d’autres. » Les choses ont tellement changĂ© que les espions ne suivent plus les espions dans de nombreux pays : les tours de vidĂ©osurveillance et de ping tĂ©lĂ©phonique suffisent facilement. Et : « Un rĂ©cent cĂąble top secret des responsables du contre-espionnage au siĂšge de la CIA aux stations et bases du monde entier a averti qu’un grand nombre d’informateurs d’agences dans des pays Ă©trangers Ă©taient capturĂ©s, selon des responsables familiers avec son contenu. »

Alors, quelle est la prochaine Ă©tape pour les espions ?

Citation : « Plus d’espionnage se fera en ‘vrai nom’, ce qui signifie que l’espion ne se fera pas passer pour quelqu’un d’autre, mais ‘vivra sa couverture’ en tant qu’homme d’affaires, universitaire ou autre professionnel sans lien Ă©vident avec le gouvernement amĂ©ricain. » Une autre partie suggĂšre que les jeux comme l’usurpation d’emplacements tĂ©lĂ©phoniques pour masquer les emplacements rĂ©els sont courants. Dawn Meyerriecks, qui Ă©tait alors directrice adjointe de la CIA pour la science et la technologie, a dĂ©clarĂ© dans un discours de 2018 qu’une Ă©quipe de la CIA avait cartographiĂ© les camĂ©ras de surveillance « dans la capitale d’un adversaire amĂ©ricain », avec la direction de mise au point et le type de camĂ©ra. Ensuite, en utilisant l’IA, un itinĂ©raire sans surveillance qu’un officier de la CIA pourrait emprunter a Ă©tĂ© trouvĂ©. « La plupart des dĂ©fis technologiques sont surmontables », a dĂ©clarĂ© le haut responsable de la CIA. « Nous jouons une excellente attaque et ne restons pas assis en position de dĂ©fense accroupie. »

rafle

đŸ”„ Nous avons lancĂ© le Cyber ​​Monday, une derniĂšre chance de saisir ce dont vous avez besoin Ă un prix avantageux ou de rechercher de nouvelles offres ! (AutoritĂ© Android).

🍁 Le cartel canadien du sirop d’Ă©rable libĂ©rera 50 % de ses rĂ©serves en cas de manque Ă gagner : la plus grande quantitĂ© de sirop libĂ©rĂ©e depuis 2008 et 2009, annĂ©es oĂč les rĂ©serves ont Ă©tĂ© vidĂ©es (Gizmodo).

Lundi Meme

Les mĂšmes sont bons pour apprendre des choses mais une mauvaise nouvelle Ă ce sujet : /p>

Grammaire comme ” ‘ | < > [ ] ( ) ou l’humble virgule sont gĂ©rĂ©s par la plupart des analyseurs CSV. Ou, pour ajouter une autre couche prĂ©ventive, les sites Web ne vous permettent mĂȘme pas d’utiliser une virgule dans votre mot de passe.

À votre santĂ©,

Stan Rayner, rédacteur en chef

Daily Authority: đŸ’Č Meilleures offres du Black Friday et chiens doppelganger

L’autoritĂ© quotidienne