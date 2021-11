Daily Authority : 🤑 Smartphones US : Coke et Pepsi

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-november-5-2021/

Aux États-Unis, ce dernier trimestre a Ă©tĂ© le premier trimestre officiel oĂč LG n’Ă©tait plus, et les derniĂšres recherches de Counterpoint suggĂšrent que Motorola, OnePlus et Samsung ont profitĂ© de la sortie de l’ancien acteur majeur des smartphones.

Chiffres clés :

Le marchĂ© amĂ©ricain des smartphones a progressĂ© de 9 % en glissement trimestriel et de 1 % en glissement annuel au troisiĂšme trimestre 2021. Pas de surprise : Apple a conservĂ© la premiĂšre place au troisiĂšme trimestre 2021, sa part de marchĂ© atteignant 42 %, en hausse de quelque trois points de part de marchĂ©. . Samsung gagne cinq points Ă 35 % du marchĂ©. Et aprĂšs la sortie de LG, oĂč il dĂ©tenait environ 13 % du marchĂ© il y a un an, Samsung et Apple dĂ©tiennent dĂ©sormais une part combinĂ©e de 77 %. Cette semaine, le NY Times a comparĂ© Apple et Samsung au Coca et Pepsi des smartphones aux États-Unis et cela semble plus vrai que jamais. De toute façon, oĂč est Google ? Eh bien, Google – et sa ligne Pixel – est probablement regroupĂ© dans la catĂ©gorie « Autres ». Le Pixel 4a et le Pixel 5 n’ont pas rĂ©ussi Ă placer Google dans le top cinq. Peut-ĂȘtre que la sĂ©rie Pixel 6 peut le booster, peut-ĂȘtre pas ; les problĂšmes de chaĂźne d’approvisionnement n’aideront pas. Dans les petites mises, Motorola a un peu gagnĂ©, tout comme OnePlus, tandis que TCL a perdu un point.

Voici les chiffres :

📁 Fuite des dĂ©tails de l’appareil photo Pixel Fold : attendez-vous Ă des performances similaires Ă celles du Pixel 5, pas du 6 (Android Authority).

đŸ›« Le drone phare DJI Mavic 3 a Ă©tĂ© annoncĂ©, et notre homme de drone Jonathan Feist note qu’il dispose d’un systĂšme Ă double camĂ©ra Hasselblad filmant en vidĂ©o 5.1K, dispose d’une camĂ©ra secondaire avec zoom 28x et d’un temps de vol de 46 minutes, avec un Ă©tiquette de prix correspondant: environ 3 000 $ environ, tandis que le Mavic 3 Cine ajoute plus de fonctionnalitĂ©s professionnelles pour 5 000 $ (Android Authority).

💰 L’iPhone avec port USB-C est en vente sur eBay et attire 100 000 $ d’enchĂšres (PCMag).

🔎 Google teste un moyen plus simple de rechercher des fichiers dans Drive (Engadget).

👉 La conception du processeur big.little d’Alder Lake d’Intel a Ă©tĂ© mise Ă l’Ă©preuve : c’est un graveur de grange dit Ars Technica, tandis que la prise en charge supplĂ©mentaire de la mĂ©moire DDR5 a permis Ă Intel de faire un grand pas, dans le cadre de son nouveau plan rĂ©visĂ© pour battre la concurrence , estime AnandTech.

đŸȘ“ Comment Instagram et Twitter ont enterrĂ© la hache de guerre : backyard pizza (The Verge).

đŸ“ș La configuration de votre tĂ©lĂ©viseur a besoin d’un peu de travail : sept ajustements rapides qui ont un grand impact (CNET).

Voitures autonomes : Cruise a dévalé les rues de San Francisco, tandis que Waymo testera ses véhicules autonomes en mode manuel à Manhattan, New York, pour profiter de la saison des pluies et de la neige pour les données (Waymo).

Wow : les premiÚres photos jamais données montrent les dommages massifs à la proue du navire qui ont obstrué le canal de Suez (Insider).

La NASA dit de ne pas manquer une belle rencontre de la Lune et de VĂ©nus le 7 novembre (CNET).

En parlant de : Le guide de la prochaine décennie de recherche spatiale vient de tomber (Wired).

đŸ€” « ELI5 : Pourquoi n’y a-t-il pas de pointeur laser blanc ? » (r/expliquercommeimfive)

Amsterdam est trĂšs amusante Ă visiter et se dĂ©placer sur les canaux en bateau n’est pas seulement pour les touristes, mais une solution logistique Ă de nombreux problĂšmes.

Maintenant, des robots-bateaux autonomes du MIT se dirigent sur les canaux et ils sont vraiment trĂšs intelligents.

Des scientifiques du Laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle (CSAIL) du MIT et du Senseable City Laboratory ont lancĂ© les bateaux pour cinq personnes sur les canaux d’Amsterdam. Ce qu’on appelle Roboat est assez technologique : ils fonctionnent sur batteries et se chargent sans fil lorsqu’ils sont amarrĂ©s. Les Ă©quipes estiment qu’elles peuvent fonctionner pendant 10 heures entre les charges. Chaque Roboat utilise un lidar et des camĂ©ras pour une vue Ă 360 degrĂ©s et une comprĂ©hension de ce qu’il y a d’autre sur l’eau ou sur les terres voisines, etc., et le GPS les guide autour des nombreux canaux, intersections et ponts, etc. Construit sur une plate-forme universelle, le bateau a une construction interchangeable : pensez Ă un Roboat avec des siĂšges pour les personnes comme un taxi, ou un autre sans siĂšges pour transporter les dĂ©chets. Il y aura un opĂ©rateur distant dans le mix, et apparemment, un opĂ©rateur peut surveiller 50 Roboats Ă la fois.

