Daily Authority : Amazon joue les cochonneries

🙋‍♂️ Re-bonjour. Aujourd’hui, nous avons un bon mélange d’actualités spatiales, de nouvelles technologies et, bien sûr, des pratiques commerciales louches d’Amazon. Commençons par ce dernier.

Amazon surpris en train de voler, copier et truquer des résultats de recherche en Inde

Amazon a de nouveau fait l’objet d’un examen minutieux après la fuite d’un trésor de documents internes dans la presse. Ce rapport spécial de . contient tous les détails, mais je vais le décomposer brièvement pour vous ici.

Les documents de 2016 révèlent une approche systématique pour copier des produits populaires sur Amazon India, puis utiliser le propre moteur de recherche d’Amazon pour augmenter les ventes. Cela s’est principalement fait via des « marques privées », qui sont des entreprises détenues et exploitées par Amazon qui vendent sous un autre nom. L’un des exemples les plus évidents est AmazonBasics, mais la liste comprend d’autres comme Solimo, Goodthreads, Wag et d’innombrables autres. Des documents internes ont révélé qu’Amazon prévoyait d’introduire ses produits dans « 20 à 40 % de toutes les catégories de produits sur Amazon.in d’ici deux ans ». La société s’attendait à ce que cela génère 600 millions de dollars en Inde d’ici 2020, déclarant: « Nous serons parmi les trois meilleures marques dans chaque sous-catégorie dans laquelle nous jouons. » Les chiffres de vente officiels n’ont jamais été publiés. Pour ce faire, l’entreprise examinerait quels produits étaient à succès (appelés produits « de référence » en interne), les enverrait à un fabricant pour qu’il les copie, puis les vendrait sur sa propre plateforme. Voici une vidéo de 90 secondes de Peak Design qui fait la satire du processus.

Les produits Copycat sont un problème dans tous les secteurs depuis le début des temps, mais Amazon s’appuyant sur sa propre plate-forme et ses propres données pousse cela fortement en territoire anticoncurrentiel.

Dans le passé, Amazon a nié avoir utilisé des données de vendeur privé pour aider ses entreprises de marque privée. Pas plus tard qu’en 2020, Jeff Bezos lui-même a nié cette pratique lors d’un témoignage sous serment devant le Congrès américain. Cependant, des documents internes révèlent que c’est exactement ce que l’entreprise a fait. En utilisant une technique appelée « search seeding », la société a renforcé ses produits de marque AmazonBasics et Solimo « pour s’assurer qu’ils figurent dans les deux ou trois premiers [products] dans les résultats de recherche. Il a également utilisé des « étincelles de recherche », ce que l’entreprise appelle la bannière de produits qui apparaît avant les résultats de la recherche. Ce sont généralement des produits « chauds » ou des produits qu’Amazon souhaite promouvoir. Non seulement cela, mais la société a également utilisé des données de ventes internes pour déterminer pourquoi les produits des concurrents étaient plus réussis ou populaires. Par exemple, lorsque la gamme de chemises Xessentia d’Amazon a souffert de taux de retour élevés en raison de problèmes d’ajustement, les employés ont examiné les taux de retour d’autres vendeurs pour déterminer lequel était le mieux adapté à ce marché. Amazon aura-t-il des ennuis pour cela? C’est certainement possible, du moins en Inde d’où proviennent tous ces documents. De nombreux documents ont également reçu l’approbation de hauts responsables à l’étranger, ce qui pourrait impliquer davantage Amazon dans les enquêtes en cours aux États-Unis et dans l’UE.

Jeudi de retour

Hier, William Shatner est allé hardiment là où peu d’hommes étaient allés auparavant en faisant un court voyage dans l’espace dans une fusée Blue Origin.

L’acteur de 90 ans est surtout connu pour avoir joué le capitaine James T. Kirk dans la série originale Star Trek qui s’est déroulée de 1966 à 1969 et les films suivants. Le voyage était principalement un coup publicitaire, Blue Origin de Jeff Bezos payant la facture du vol. Cela semble avoir fonctionné, car par la suite, Shatner a déclaré à Bezos que « Ce que vous m’avez donné est l’expérience la plus profonde que je puisse imaginer », et a poursuivi en disant que plus de gens devraient faire l’expérience d’un vol spatial. Peu de temps après, Bezos a commencé à doucher Shatner et les spectateurs avec du champagne. Shatner, dont la femme est décédée subitement de causes liées à l’alcoolisme en 1999, a poliment refusé une gorgée.

Vivez longtemps et prospérez.

Nick Fernandez, rédacteur en chef

