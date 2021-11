Daily Authority: Apple cambriolage de Peter 📉

Nous parlons de la pĂ©nurie de puces depuis au moins janvier de cette annĂ©e, Ă l’Ă©poque oĂč les problĂšmes de puces automobiles avaient poussĂ© Samsung Ă Ă©mettre un avertissement prĂ©coce en dĂ©clarant :

« En raison des pĂ©nuries d’approvisionnement dans les fonderies qui sont devenues un problĂšme Ă l’Ă©chelle mondiale, le problĂšme d’approvisionnement d’autres piĂšces de semi-conducteurs pourrait affecter la demande mobile, nous surveillons donc de prĂšs les implications. » Et cela s’est certainement rĂ©alisĂ©Â ! Quelqu’un est sans aucun doute en train d’Ă©crire un livre retraçant l’Ă©volution de la premiĂšre partie des problĂšmes de la chaĂźne d’approvisionnement, jusqu’Ă maintenant, alors que de nombreuses usines automobiles sont toujours fermĂ©es, et mĂȘme Apple aux prises avec des puces.

Le dernier: Apple rĂ©duit la production d’iPad pour l’iPhone, selon un rapport de Nikkei Asia.

« Apple a fortement rĂ©duit la production d’iPad pour allouer davantage de composants Ă l’iPhone 13, ont dĂ©clarĂ© plusieurs sources Ă Nikkei Asia, signe que la crise mondiale de l’approvisionnement en puces frappe l’entreprise encore plus durement qu’elle ne l’avait indiquĂ© prĂ©cĂ©demment. La production de l’iPad Ă©tait en baisse de 50% par rapport aux plans initiaux d’Apple au cours des deux derniers mois, ont dĂ©clarĂ© des sources informĂ©es Ă ce sujet, ajoutant que les piĂšces destinĂ©es aux iPhones plus anciens Ă©taient Ă©galement dĂ©placĂ©es vers l’iPhone 13. Ce qui, naturellement, a du sens ! L’iPhone gĂ©nĂšre 50% des revenus d’Apple, et malgrĂ© sa capacitĂ© de rĂ©sistance absolue en tant qu’appareil le plus vendu, il a une concurrence dĂ©cente de la part de Samsung et maintenant de Google, etc. D’un autre cĂŽtĂ©, l’iPad n’a pas de vĂ©ritable concurrence, il est donc peu probable que mĂȘme une pĂ©nurie d’iPad amĂšne de nombreuses personnes Ă se tourner vers les tablettes Android. Cela dit, l’un de mes collĂšgues avance un argument solide : « Les Chromebooks dĂ©tachables sont de meilleurs ordinateurs mobiles que n’importe quel iPad », grĂące Ă l’utilisation de plusieurs applications, des profils d’utilisateurs, plus de cas d’utilisation, un prix et une valeur, etc.

Nintendo:

Le Nikkei Asia rapporte Ă©galement que Nintendo fabriquera 20% de consoles Switch en moins en raison du resserrement des puces, livrant environ 24 millions d’unitĂ©s de sa console Switch, par rapport Ă son plan initial de 30 millions. « Un porte-parole de Nintendo a reconnu que la production Ă©tait affectĂ©e par des pĂ©nuries de composants. « Nous Ă©valuons leur impact sur notre production », a dĂ©clarĂ© le porte-parole. « Le prĂ©sident de Nintendo, Shuntaro Furukawa, avait dĂ©clarĂ© que la sociĂ©tĂ© n’Ă©tait pas en mesure de fabriquer autant de consoles qu’elle le souhaitait et que l’incertitude persistait sur la production. » La demande pour la console reste forte, le nouveau commutateur OLED Ă©tant vendu par des systĂšmes de loterie dans de nombreuses parties et 89 millions de consoles Switch vendues depuis 2017.

EspaceXÂ :

Starlink a du mal Ă honorer les commandes : si vous avez commandĂ© le service haut dĂ©bit par satellite, la pĂ©nurie de puces a un impact sur la livraison de l’antenne parabolique «Dishy McFlatface» (PCMag). « Les pĂ©nuries de silicium ont retardĂ© la production, ce qui a eu un impact sur notre capacitĂ© Ă honorer les commandes. Veuillez visiter la page de votre compte pour obtenir l’estimation la plus rĂ©cente du moment oĂč vous pouvez vous attendre Ă ce que votre commande soit exĂ©cutĂ©e », a dĂ©clarĂ© SpaceX dans sa FAQ sur le site Web d’assistance de Starlink. Les rapports indiquent que les gens voient les livraisons glisser de 2021 au dĂ©but de 2022.

đŸ™‡â€â™‚ïž Je pense que j’ai manquĂ© de lier notre critique du Pixel 6, la critique non-Pro qui a examinĂ© la valeur totale du Pixel 6 Ă son prix trĂšs raisonnable de 600 $ (Android Authority). Et cela vaut toujours la peine de lire les commentaires de Ron Amadeo sur les tĂ©lĂ©phones Android, et il dit exactement la mĂȘme chose : le Pixel 6 est une recommandation d’achat facile, juste que vous ne pourrez peut-ĂȘtre pas en obtenir un (Ars Technica).

🎧 Lancement de Beats Fit Pro : Apple AirPods Pro dans une peau plus sportive ? (AutoritĂ© Android).

👉 DeuxiĂšme avis sur l’iPhone 13 Pro : « La conclusion est Ă©vidente. Si vous avez regardĂ© un iPhone, l’iPhone 13 Pro est aussi bon que possible. (AutoritĂ© Android).

đŸš« Fortnite n’avait jamais Ă©tĂ© lancĂ© en Chine, mais une version de test spĂ©cifique Ă la Chine de Fortnite avait Ă©tĂ© largement diffusĂ©e : maintenant, Epic a annoncĂ© qu’il allait tout fermer et se retirer (TechCrunch).

đŸ± Chris Pratt, la voix de Mario, sera Ă©galement la voix de Garfield (The Verge).

🔌 ActualitĂ©s Tesla : Tesla permet pour la premiĂšre fois aux vĂ©hicules Ă©lectriques non Tesla d’utiliser son rĂ©seau Supercharger, en Europe oĂč les prises sont standardisĂ©es. De plus, un nouveau chargeur mural domestique de niveau 2 (utilisant un connecteur J1772) fonctionnera Ă©galement avec d’autres vĂ©hicules Ă©lectriques (The Verge). Et, Elon Musk dit que Tesla n’a pas rĂ©ellement signĂ© de contrat avec Hertz pour 100 000 voitures, donc je ne sais pas ce que cela signifie (Gizmodo).

☕ Votre prochaine tasse de cafĂ© pourrait ĂȘtre cultivĂ©e en laboratoire : sans grains, Ă base de biomasse, de fermentations et/ou de composĂ©s qui offrent de profondes similitudes (Wired).

La sociĂ©tĂ© de gĂ©nĂ©rateur Generac annonce son intention d’acheter la sociĂ©tĂ© de thermostats intelligents Ecobee (CNET).

Peloton apporte des étirements et de la méditation au divertissement en vol Delta (CNET).

🔊 « J’aurais aimĂ© que quelqu’un d’autre que Kanye fasse le Donda Stem Player » (Engadget).

Les nĂ©gociations Ă Glasgow se poursuivent pour lutter contre le rĂ©chauffement climatique catastrophique, mais un grand engagement a dĂ©jĂ Ă©tĂ© pris par 80 pays : le Global Methane Pledge, s’attaquant Ă un puissant gaz Ă effet de serre. Le BrĂ©sil devrait Ă©galement adhĂ©rer. (Bloomberg).

Il y a une belle nouvelle technologie de stockage thermique en provenance d’Australie : les blocs rĂ©utilisables (pv magazine).

đŸ€” « ThĂ©rapeutes, qu’est-ce que les gens vous disent dont ils ont honte mais qui est en fait normal ? » (r/askreddit).

C’est bien et tout, et intĂ©ressant de voir combien de personnes croient aux fantĂŽmes, mais en mĂȘme temps, le fantĂŽme moyen de chasse aux fantĂŽmes d’une personne est l’esprit ou la prĂ©sence d’une autre personne ou son ancĂȘtre ou Moaning Myrtle, et ainsi de suite.

Mais vraiment, l’enquĂȘte doit ĂȘtre quelque chose comme


« Vous traversez une maison abandonnée dans les bois et entendez des bruits et ressentez un faible picotement. Avez-vous un peu peur ou vous reposez-vous calmement sur votre doctorat en astrophysique et continuez à penser que rien ne se passe ? »

À votre santĂ©,

Tristan Rayner, rédacteur en chef