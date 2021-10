Daily Authority : avis sur le Pixel 6, Sony Xperia Pro-I et plus

Les critiques de la série Pixel 6 sont sorties et notre propre Eric Zeman a mis le Pixel 6 Pro à l’épreuve dans une critique, atterrissant avec un score de 4,5/5.

La bonne nouvelle:

Google est de retour. C’est l’expérience phare de Google que les gens attendaient, avec de nouveaux designs, des spécifications de pointe et une configuration à trois caméras bien améliorée. Ce n’est pas parfait, mais les détails clés qui comptent sont solides : écran impressionnant, bonne autonomie de la batterie, améliorations de l’appareil photo, y compris de nouvelles astuces comme Magic Eraser, et de bonnes performances. On dirait que le Pixel 6 Pro ne gagne dans aucun de ces domaines clés, mais il est assez proche et à un prix avantageux.

Le pas bon :

La seule erreur de Google semble être le capteur d’empreintes digitales sous l’écran, qui est un peu lent et pas toujours précis. Et le chipset Tensor de Google est bon sans être une bombe qui bouleversera le monde d’Android. Il a ses avantages qui se joueront avec le temps, mais les performances sont un peu plus proches d’un Qualcomm Snapdragon 865 que du Qualcomm Snapdragon 888 actuel. les joueurs vont s’accrocher. Dans tous les cas, ce sont les charges de travail d’IA et de ML que Google optimise, et non les spécifications de référence brutes.

voici Éric:

« Les vrais fans du téléphone Google Pixel ont déjà passé leurs commandes, au diable les critiques. Ces acheteurs apprécieront sûrement les nombreuses fonctionnalités convaincantes du Pixel 6 Pro et se plaindront probablement, peut-être bruyamment, des choses qui les dérangent. Si vous êtes un acheteur sur la clôture, ce que nous pouvons vous dire, c’est que Google a créé un excellent smartphone très compétitif dans le Pixel 6 Pro. Il mène le combat directement à la porte de Samsung et bat fort. Le Pixel 6 Pro mérite vraiment une forte considération de la part de tout le monde.

Et après:

En termes de contenu, gardez les yeux ouverts pour des tirs de caméra en profondeur, des plongées plus approfondies dans les performances de la puce Tensor et un examen du Pixel 6 vanille, qui peut être une proposition encore meilleure que le Pro à 600 $, aussi. Et nous verrons si Google apporte des améliorations progressives à ses caméras – de nombreux concurrents ajoutent des améliorations dans les mois qui suivent un lancement.

Voici ce qui est ressorti de ce mystérieux événement Sony Xperia : le Xperia Pro-I, un smartphone à 1 800 $ avec un capteur d’appareil photo complet de 1 pouce qui combine certains des meilleurs travaux de Sony dans ses appareils photo sans miroir avec ses smartphones, qui sont solides, juste cher.

Le Xperia Pro-I n’est pas exactement le successeur du Xperia Pro original, qui avait un port de sortie HDMI pour des raisons de niche. Les autres spécifications du smartphone incluent un écran 4K de 6,5 pouces, un SoC Snapdragon 888, une batterie de 4 500 mAh, une charge de 30 W, etc. Le primaire 12MP 1 pouce est livré avec un tas de détails : Un objectif 24 mm qui peut filmer à f/2.0 et f/4.0 étapes, avec une liste d’avantages comprenant moins de bruit, plus de bokeh, une vidéo tournée en 4K à 120fps avec HDR et OIS, et plus encore. Deux autres objectifs ajoutent la prise de vue grand-angle et ultra-grand-angle. Il y a beaucoup à aimer à propos de l’annonce, mais des questions subsistent : GSMArena est allé sur le terrain et a semblé trouver que l’appareil n’utilisait pas le capteur complet, bien que les prises de vue de l’appareil photo soient solides avec de nombreuses comparaisons avec l’iPhone 13 Pro. Une mise en garde : « En tant qu’appareil photo professionnel pour smartphone, ce n’est pas pour le vlogger moyen sur iPhone, qui s’attend à appuyer sur une touche, puis à ajouter un filtre et à cliquer sur envoyer. Cela demande des compétences, de la patience et une compréhension approfondie de la photographie et de la vidéographie.

🔜 Voici ce que dit Google à propos des fonctionnalités du Pixel 6 pouvant arriver sur les Pixels plus anciens : C’est difficile, en gros, donc pas de dates fermes (Android Authority).

👉 La série Honor 50 lancée en Chine en juin est désormais disponible dans le monde à partir de 529 €, mais le Honor 50 Pro est manquant (Android Authority).

🍎 macOS 12 Monterey : la revue Ars Technica (rappelez-vous quand cela signifierait que n’importe qui avec un Mac arrêterait ce qu’il faisait et lirait ?)

📈 Aussi : le regard d’Anandtech sur le M1 Max et le M1 Pro confirme que les nouvelles puces « rivalisent avec les meilleurs systèmes de bureau du marché » et que « vous devrez sortir du matériel de classe serveur pour devancer le M1 Max ». Beaucoup de grognements pour les utilisateurs Pro ! Je dois vraiment réfléchir à ce que je vais passer à la prochaine étape.

🎧 Aussi: Avis Apple AirPods 3: Conception améliorée et son nettement meilleur, et peut-être mieux que les AirPods Pro plus chers? (CNET).

😬 Il y a juste des mauvaises nouvelles sans fin sur Facebook à partir de documents divulgués, avec de nouveaux détails sur les niveaux d’efforts déployés pour surveiller les élections, les difficultés à modérer le contenu non anglais et l’engagement sur la sécurité. Voici une tentative de concilier huit éléments clés des Facebook Papers (The Verge). Et dans les nouvelles du statu quo pour Facebook : il a déclaré que les revenus du troisième trimestre avaient augmenté de 35% par rapport à l’année dernière, avec une augmentation de 12% de la base d’utilisateurs par rapport à l’année précédente également, Zuck affirmant que l’avenir de Facebook est la jeunesse (CNBC).

⏰ On ne peut pas faire confiance aux réveils intelligents car ils n’ont pas de batterie, essentiellement (The Verge).

🔋 Hertz achète 100 000 Teslas et tout est lié aux émissions (ChargedEVs).

😎 Un ami est le co-inventeur de ces derniers micro-onduleurs résidentiels d’Enphase : si vous avez des panneaux solaires qui coupent le courant, vous pouvez garder les lumières allumées pendant une panne sans batterie (pv magazine).

🦆 Un musée au Japon s’occupe toujours d’une peluche perdue après 30 ans (r/wholesomememes).

💪 C’est un vieux mais c’est génial : Apprécions tous à nouveau l’habileté de stationnement de ce Belge (Jalopnik).

Blue Origin annonce des plans pour une station spatiale commerciale appelée Orbital Reef, qui devrait être déployée entre 2025-2030. Il a été décrit de manière hilarante comme un «parc commercial à usage mixte», impliquant une opération de centre commercial linéaire, dans l’espace (Engadget).

🤔 « Quelle est une compétence sous-estimée que les gens devraient apprendre ? » Coudre, faire des nœuds, peindre, cuisiner, tout semble assez important et pratique… (r/askreddit).