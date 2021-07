Daily Authority: débat Robotaxi, Nord 2 aujourd’hui, et plus

Bonjour! Le OnePlus Nord 2 sera lancé plus tard dans la journée à 10h HE…

Google/Amazon/Microsoft ont-ils soutenu la mauvaise technologie ?

Il y a une fonctionnalité épicée dans le FT ($) qui plonge aujourd’hui dans l’arène des véhicules autonomes/auto-conduits.

La pièce met en évidence la progression silencieuse des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Ceux-ci montrent des signes que le chemin vers un Robotaxi n’est pas en un bond de géant, comme Waymo-Alphabet, Amazon, Microsoft et peut-être Apple l’ont soutenu. Au lieu de cela, ce sont les joueurs ADAS qui pourraient gagner en ajoutant des percées plus petites pour des éléments plus petits à la fois. Les experts des entreprises du domaine interviennent tous, même s’il convient de noter que ce sont eux qui seraient les plus enthousiastes quant à leurs propres espoirs.

ADAS en ce moment :

Dans une nouvelle voiture aujourd’hui, selon la marque, le modèle et si vous êtes prêt à payer pour tous les extras, vous pourriez bien obtenir un certain nombre de fonctionnalités ADAS utiles : GM a Super Cruise, qui offre une conduite mains libres sur certaines routes , plus ou moins comme un très, très bon régulateur de vitesse. (C’est également 6 150 $ dans le cadre d’un ensemble de fonctionnalités lors de l’achat d’une nouvelle voiture.) Des exemples moins excitants sont des choses comme les phares adaptatifs, les moniteurs d’angle mort, le stationnement automatique, l’adaptation de la vitesse, etc. Selon The Information, 25% des nouvelles voitures sont équipées d’un freinage d’urgence automatique pour éviter les collisions arrière et autres, une autre caractéristique étonnante. Ce qui a changé, c’est que l’ADAS a été en mesure d’utiliser d’énormes domaines de données collectées via des capteurs lidar et radar pour faire des choses qui étaient auparavant impossibles.

Les niveaux :

L’argument est que si vous enchaînez suffisamment de ces systèmes, vous commencez à progresser dans les six niveaux d’autonomie du véhicule, tels que définis par la Society of Automotive Engineers. Le système AutoPilot de Tesla est un système de niveau 2. Les systèmes de niveau 3 permettent aux conducteurs de quitter la route des yeux, et la responsabilité est engagée pour le constructeur automobile, et non pour le conducteur. Au niveau 4, dans la plupart des cas, le système se pilote tout seul et ne nécessite aucune intervention des passagers. Le niveau 5 est une automatisation complète et complète.

Qu’est-ce qui a changé ?

Le problème abordé dans l’article de FT réside dans le passage du niveau 2, où l’assistance et l’automatisation partielle ont lieu – et de manière rentable, pour les personnes impliquées – au niveau 4, où des milliards et des milliards ont été investis. Extrait de l’article : “Chris Urmson, directeur général d’Aurora, l’a exprimé avec éloquence en 2015 lorsqu’il était le principal ingénieur sans conducteur de Google :” La sagesse conventionnelle dirait que nous prendrons simplement ces systèmes d’aide à la conduite et que nous les pousserons en quelque sorte et . .. au fil du temps, ils se transformeront en voitures autonomes », a-t-il déclaré. « Eh bien, c’est comme si je disais que si je travaille très dur pour sauter, un jour je pourrai voler. » Cette logique avait du sens, jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Karl Iagnemma, directeur général de Motional, l’unité de conduite autonome de Hyundai et Aptiv, aurait déclaré : « En 2015, j’aurais été d’accord avec Chris [Urmson] … Tous les observateurs intelligents de l’industrie pensaient que c’était la bonne voie à suivre. Mais ce que cela n’a pas anticipé, c’est l’augmentation des performances, en partie permise par l’apprentissage en profondeur et d’autres avancées, qui nous permettrait de faire des choses avec des radars et des caméras que je n’aurais pas cru possible en 2015. » Et ce qui compte, c’est qu’ADAS continue de croître, car il n’a jamais besoin de tout faire en même temps. « … si les joueurs ADAS restent bloqués sur une autonomie sur autoroute uniquement, ils ne sont pas en crise. Mais si Waymo, Cruise, Zoox et Aurora retardent leur déploiement, ils n’ont pas de produit. Quant à Waymo indiquant que son opération à Phoenix est la preuve que son niveau 4 fonctionne très bien, merci beaucoup, le non-déploiement dans d’autres villes semble indiquer que c’est très, très cher à faire, et l’acceptation sociétale n’est pas là pour les accidents sans conducteur. « Il faudra encore 10 à 20 ans avant [Waymo] passer de la banlieue de Phoenix à quelque chose qui traverse le pays », explique Jan Becker, directeur général d’Apex.AI, un groupe de logiciels automobiles.

En bout de ligne : L’avenir est toujours surprenant, et les citations des représentants de l’entreprise seront toujours un point de vue très étroit sur cet avenir.

Rassemblement

Consultez les prix présumés divulgués pour la gamme complète Galaxy Unpacked, bien que les fuites semblent être en euros, ce qui ne se traduit pas vraiment par les prix américains, étant donné que la taxe est incluse dans les prix de liste (Autorité Android).

Asus vient de lancer un Chromebook 14 pouces étonnamment puissant, le nouveau Flip CX5400. (Autorité Android).

Le mouvement Right to Repair a désormais un allié important : la FTC (Android Authority).

La puce en plastique flexible d’Arm fabriquée sans silicium repose sur une technologie solide, mais les limites sont réelles : 99% de la puissance est utilisée lorsqu’elle est au ralenti, seulement 1% pour l’informatique (Android Authority).

Twitter pour iOS commence à tester le bouton Je n’aime pas pour certains utilisateurs. Ce n’est pas une aversion du public, c’est une collecte de données pour Twitter pour savoir quelles réponses sont utiles (et lesquelles ne le sont pas) (.).

Malgré le vol de mardi, Jeff Bezos manque de temps pour sauver Blue Origin : « Bezos doit encore injecter plus d’un milliard de dollars dans Blue Origin chaque année pour garder les lumières allumées. Bonne lecture. (Ars Technica).

Un prêtre a été démasqué par les données de localisation de son téléphone via Grindr, ces données étant cryptées et non identifiables. N’importe qui pourrait être le prochain. (Gizmodo).

Activision Blizzard poursuivi par la Californie au sujet de la culture du travail « frat boy » (CNET).

12 engins Lego Great Ball incroyablement complexes et pour la plupart inutiles (Gizmodo).

Le Clubhouse s’est ouvert à tous. De plus, “Clubhouse est le Big Stinker dont personne ne veut parler.” J’adorerais trouver des niches de Clubhouse utiles, mais trouver l’application, exactement comme décrit : “chaotiquement merde”. Là où je ne suis pas d’accord, c’est que cela pourrait évidemment encore fonctionner si cela se règle, potentiellement, et il est possible que le Clubhouse non anglophone soit en plein essor (le bulletin d’Ed Zitron).

Les Émirats arabes unis utilisent des drones pour obtenir plus de pluie à Dubaï (Ingénierie intéressante).

Débat : « Les touristes spatiaux de l’OMI ne sont pas des astronautes, tout comme les passagers des navires ne sont pas des marins » (r/space).

« L’adrénaline peut-elle réellement vous donner la force de soulever une voiture et comment ça marche ? » (r/askscience)

Jeudi de retour

Avez-vous déjà mal tapé gmail.com et vous êtes rendu sur gail.com ? Ou envoyé un e-mail à quelqu’un@gail.com, par erreur ? Des millions le font : 1,8 million de visites par an et 1,2 million d’e-mails par semaine sont envoyés à la mauvaise adresse.

Comment savons nous? C’est à cause du vénérable gail.com, un joli petit endroit sur Internet qui nous rappelle d’où nous venons, et qui n’est pas à vendre, merci beaucoup.

Les versions mises en cache du site sur l’émission Wayback Machine gail.com, enregistrées pour la première fois en 1996, étaient en construction pendant 10 ans et ont été mises en ligne sous forme de CV numérique, avant de revenir à ce qu’elles sont aujourd’hui. Il a été défendu contre une revendication de droit d’auteur en 2006, par Gail et son mari Kevin Watson, qui possède également kevin.org. Les deux ont travaillé à la NASA et semblent tous très sains.

Acclamations,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.