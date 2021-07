Daily Authority: Enquête sur le piratage géant 🔓

Bonjour! Il convient de vous rappeler que Jeffrey Bezos s’envole pour l’espace demain, vers 9h00 HE, la diffusion commençant plus tôt. Même sans Bezos (et son frère et d’autres passagers payants) à bord, ce sera un événement mémorable alors que Blue Origin lance une fusée dans l’espace dans le but de permettre aux non-astronautes de jeter un coup d’œil au globe de loin.

Histoire de sécurité de l’année :

Le groupe NSO, une société de surveillance israélienne, dispose d’un puissant logiciel de piratage appelé Pegasus, et un important rapport publié dans The Guardian, en collaboration avec 16 autres organisations médiatiques, dont Amnesty International, a montré qu’il était complètement utilisé à mauvais escient, bien sûr.

Qu’est-ce que Pégase :

Les logiciels malveillants de NSO peuvent infecter à la fois les smartphones iPhone et Android, avec des déploiements sans clic, y compris même les derniers iPhones exécutant iOS 14.6. Il fournit essentiellement un accès complet : une fois installé, il peut « extraire des messages, des photos et des e-mails, enregistrer des appels et activer secrètement des microphones ». C’est même sur WhatsApp ou Signal, car le décryptage des messages n’est pas nécessaire. Mais tout va bien, car NSO insiste sur le fait qu’il est uniquement destiné aux agences de renseignement au niveau gouvernemental, aux forces de l’ordre et à l’armée pour l’utiliser contre des «criminels et des terroristes». Comment fonctionne Pegasus (WashPo, $).

Et, bien sûr, il est mal utilisé.

L’attrait du piratage presque infaillible est, bien sûr, trop fort. L’instinct humain n’est guère inconnu à ce stade : le principal rapport explosif est qu’avec le pouvoir secret relativement illimité de la technologie NSO, ce ne sont pas seulement de véritables intérêts de sécurité qui sont surveillés. Au lieu de cela, toutes sortes de personnes ont été surveillées ; une liste de 50 000 noms datant de 2016 comprend : « des centaines de dirigeants d’entreprise, de personnalités religieuses, d’universitaires, d’employés d’ONG, de représentants syndicaux et de représentants du gouvernement, y compris des ministres, des présidents et des premiers ministres ». « La liste contient également le nombre de membres de la famille proche du dirigeant d’un pays, suggérant que le dirigeant a peut-être demandé à ses agences de renseignement d’explorer la possibilité de surveiller leurs propres proches. » « 180 journalistes sont répertoriés dans les données, y compris des journalistes, des rédacteurs en chef et des dirigeants du Financial Times, de CNN, du New York Times, de France 24, de The Economist, d’Associated Press et de .. » Pour vous donner une idée, lors d’une vérification aléatoire effectuée par le laboratoire de sécurité d’Amnesty, 37 sur un échantillon de 67 téléphones utilisés par « des journalistes, des militants des droits humains et des avocats » avaient le logiciel d’attaque installé. Mais le nombre peut être plus élevé : étant donné que certains ont changé de téléphone et que les téléphones Android ne conservent pas de journaux d’activité comme le font les iPhones. Dans tous les cas, ce sera un sujet brûlant tout au long de la semaine au fur et à mesure que les noms seront révélés. Lisez la première annonce et la révélation d’aujourd’hui (The Guardian) d’un ensemble de personnes qui ont été ciblées – comme l’avocat français des droits de l’homme Joseph Breham, qui aurait été visé par le gouvernement marocain : « Il n’y a aucune justification possible pour qu’un État étranger écoute un avocat français. Il n’y a aucune justification sur le plan juridique, éthique ou moral », a-t-il déclaré. Formidable. La couverture s’étend également sur de nombreux autres points de vente collaborateurs.

Rassemblement

Apple pourrait donner à l’iPhone 13 un affichage permanent, rattrapant Android (Android Authority).

Imprégnez-vous des premières images réelles des prochains écouteurs QuietComfort 45 de Bose, qui sont maintenant passés par la FCC (Android Authority).

La série Huawei P50, conçue pour emballer une sorte de capteur d’image beaucoup plus grand, a enfin une date de lancement : le 29 juillet (Android Authority).

Nintendo dément le rapport selon lequel OLED Switch aura une marge bénéficiaire plus élevée. Il est quelque peu significatif que Nintendo l’ait nié, car le mensonge des entreprises publiques peut entraîner des amendes : « Pour assurer une bonne compréhension entre nos investisseurs et nos clients, nous voulons préciser que l’affirmation est incorrecte. » (Le bord).

Le colossal écran MicroLED de 1 000 pouces de Samsung The Wall a des couleurs améliorées et un design plus fin. C’est probablement beaucoup d’argent aussi. Des millions, au minimum. (Le bord).

“Pourquoi le Steam Deck ne s’effondrera pas comme les machines à vapeur de Valve”, ce qui est une opinion audacieuse étant donné que l’appareil est assez inconnu pour le moment, mais quelques réflexions convaincantes ici, y compris pourquoi le prix est plutôt bon. Comme toujours, je suis plus prudent lorsqu’il s’agit de précommander… (The Verge).

Tesla propose désormais son abonnement « Full Self-Driving » pour 199 $ par mois, un moyen beaucoup plus simple d’essayer la fonction d’assistance à la conduite que le prix de mise à niveau unique de 10 000 $ (Electrek).

Rivian, soutenu par Amazon, retarde la sortie de deux mois jusqu’en septembre, citant les problèmes de la chaîne d’approvisionnement (Bloomberg, $).

Zoom achète Five9, une société de centre d’appels cloud pour 14,7 milliards de dollars. Five9 propose « Contact Center as a Service » et je n’avais pas beaucoup entendu parler de ce genre de chose, ni qu’un seul joueur vaudrait 14,7 milliards de dollars ! (Engadget).

Les pirates ont dépassé Windows Hello en trompant une webcam (Ars Technica).

Les collectionneurs sont aussi confus que vous à propos de cette vente Super Mario 64 de 1,56 million de dollars (Ars Technica).

Le rover Curiosity pourrait être assis près des « rots » des microbes sur Mars (Engadget).

Comment la F1 a analysé les données de sa nouvelle voiture de course pour 2022 (TechCrunch).

Le côté obscur des échecs : acheter des jeux pour devenir un grand maître (NY Times, lien gratuit).

« Qu’est-ce qui est bon marché en ce moment mais qui deviendra cher dans un avenir proche ? » La vanille m’a surpris, mais les voitures d’occasion chères en ce moment ne l’ont pas fait ! (r/askreddit).

Lundi Meme

Un bon petit avant les JO qui débuteront le 23 juillet, cette semaine :

