Daily Authority : Intel s’attaque aux rois du GPU 👑

Intel Arc est la marque rĂ©cemment annoncĂ©e pour les prochaines puces graphiques haut de gamme d’Intel. Arc va bien et tout, car il est en concurrence avec la gamme Geforce de Nvidia et les GPU d’AMD Radeon pour une part lucrative du marchĂ© des GPU discrets.

Ce qui est plus amusant qu’Arc, ce sont les noms de code qu’Intel utilisera pour ses gĂ©nĂ©rations de GPU Arc : PrĂ©cĂ©demment connues sous le nom de DG2, les puces Intel Arc de premiĂšre gĂ©nĂ©ration portent officiellement le nom de code Alchemist.

Les futures puces Arc seront connues sous les noms de code Battlemage, Celestial et Druid, ce qui est amusant. Et c’est aussi un indice d’Intel qu’il s’engage sur le marchĂ©.

Les GPU d’Intel peuvent en fait ĂȘtre solides :

PremiĂšrement, Intel ne part pas de zĂ©ro ou d’une approche complĂšte de premiĂšre gĂ©nĂ©ration – il a des GPU intĂ©grĂ©s depuis une Ă©ternitĂ©, et ses cƓurs de 11e gĂ©nĂ©ration ont Ă©tĂ© capables de jouer Ă des jeux de haut niveau dĂ©cents sans GPU discret. Il existe Ă©galement une expertise logicielle, Intel publiant des pilotes pour les jeux avec des performances amĂ©liorĂ©es, tout comme AMD et Nvidia l’ont fait depuis un certain temps. La microarchitecture Xe-HPG d’Intel sera utilisĂ©e pour alimenter les puces graphiques aux performances haut de gamme d’Intel pour les joueurs et les cryptomineurs. Ils prendront Ă©galement en charge des fonctionnalitĂ©s telles que «le lancer de rayons basĂ© sur le matĂ©riel et le super Ă©chantillonnage basĂ© sur l’intelligence artificielle», pour rivaliser avec le DLSS de Nvidia et la conversion ascendante FidelityFX d’AMD. Les puces prendront Ă©galement pleinement en charge DirectX 12 de Microsoft, toutes les fonctionnalitĂ©s sophistiquĂ©es incluses. Vous avez peut-ĂȘtre dĂ©jĂ vu un nom DG2 flotter pour cela dans le passĂ©Â : c’Ă©tait un nom provisoire Ă©tant donnĂ© qu’il s’agissait d’un suivi d’une certaine maniĂšre de quelque chose qu’Intel a publiĂ© uniquement pour les constructeurs de systĂšmes, appelĂ© DG1. Le lancement d’Alchemist consistera en une sĂ©rie de cartes graphiques, probablement rĂ©parties entre les performances de bureau et les options de mobilitĂ© Ă faible consommation d’Ă©nergie, les configurations de RAM et les cƓurs. Bref, aucune fiche technique n’est encore disponible. Intel a Ă©galement publiĂ© une bande-annonce montrant certains jeux PC actuels fonctionnant sur des GPU Intel Arc Alchemist de prĂ©-production.

Le problĂšme:

Les joueurs et les constructeurs de PC ont besoin de ces GPU maintenant. Il est toujours difficile de trouver des cartes encore moins puissantes sur le marchĂ©, sans parler de quelque chose comme une Nvidia RTX 3090 ou une AMD Radeon RX 6900 XT. Et si vous voulez jouer sur PS5 ou Xbox Series X, vous aurez Ă©galement du mal Ă en trouver un. Avec des rapports qu’Intel s’appuie sur le processus 7 nm de TSMC, il semble qu’il soit limitĂ© par l’offre, et Intel a dĂ©clarĂ© qu’il s’agirait d’une version « premier trimestre de 2022 ». Je doute que le premier trimestre 2022 mette fin au cycle des pĂ©nuries, mais avoir plus d’Intel maintenant aurait pu aider


