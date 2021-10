Daily Authority : la plus grande marge de Samsung sur les composants S21 📈

Les nouveaux Apple iPhone 13 Pro et Samsung Galaxy S21 Plus ont un prix de détail de 999 $. Mais encore une fois, comme les années précédentes, Apple gagne moins que Samsung sur chaque appareil, suggère une analyse.

La société d’analyse TechInsights met en lumière les faits concrets de ses données sur sa nomenclature, montrant que l’iPhone 13 Pro coûte à Apple environ 570 $ à construire, tandis que le Galaxy S21 Plus est estimé à 508 $, avec les deux à 256 Go de stockage. Je n’apprécie pas particulièrement la mise à l’échelle de l’axe du graphique ici, mais cela vous donne une idée comparative de trois téléphones. La plupart des coûts proviennent généralement, dans l’ordre, de l’écran, du processeur et des modems, de la caméra, des modules, de la mémoire (volatile et non volatile ensemble), tandis que des éléments tels que la batterie et le test IP final sont les éléments les moins coûteux. À titre de référence, l’iPhone 12 Pro était facturé 548,50 $ (ce que vous pouvez voir sur le graphique), tandis que le Galaxy S20 Ultra était de 528,50 $, et le S10 Plus a été estimé par TechInsights comme ayant un coût matériel de 420 $. Ce que nous obtenons ici, c’est le coût de construction estimé se traduisant par 57% du prix de détail de l’iPhone 13 Pro.

Ce que cela veut dire:

Eh bien, c’est difficile à dire, d’autant plus que cette analyse est intéressante à part entière, mais Samsung réduit généralement ses appareils et propose davantage avec eux et ajoute un accord de reprise, etc. Il y a déjà eu des offres décentes sur la gamme S21, y compris le S21 Plus. Et, le Black Friday n’est pas loin où Samsung est généralement agressif. Cela dit, à première vue, cela signifie plus de marge pour Samsung sur le matériel, bien qu’il soit difficile de connaître les détails exacts sur les flux d’argent, étant donné que le marketing, la recherche et les coûts accessoires ne sont pas bien connus. Et il y a d’autres détails déconcertants : Apple conçoit ses propres processeurs mais paie TSMC pour fabriquer ses processeurs, tandis que Samsung fabrique davantage de ses propres matériaux, y compris ses écrans et sa RAM NAND. Apple a également utilisé Samsung Display pour ses smartphones phares dans le passé. Tout compte fait, Samsung a clairement de la place pour travailler avec des prix plus attractifs sur sa série S22.

Plus: Il y a aussi un graphique de la société d’analyse montrant comment Apple a ajusté sa technologie FaceID frontale pour faire une encoche plus petite sur l’iPhone 13 Pro :

Fuite de Lenovo Legion Play : un rival Android de Steam Deck avec une sorte d’écran 7″, une batterie de 7 000 mAh, mais qui devait initialement sortir il y a des mois (Android Authority).

🔊 WhatsApp pourrait rendre l’écoute des messages vocaux beaucoup moins ennuyeuse en les faisant jouer où que vous soyez dans l’application (Android Authority).

📺 ICYMI : la publicité télévisée japonaise Google Pixel 6 tombe, et elle regorge de widgets (Android Authority).

🍎 Analyse : Apple réalise plus de bénéfices sur les jeux vidéo (8,5 milliards de dollars par an en 2019) que Sony, Activision, Nintendo et la division jeux de Microsoft réunis, sans faire un seul jeu (WSJ, $).

🍏 Apple aurait annulé son projet de sortir un iPad Air mis à jour avec un écran OLED en 2022, en raison de “préoccupations concernant la qualité et les coûts”, a déclaré l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo. Mais, il sortira toujours un iPad Pro mini-LED 11″ (MacRumors). (L’annulation d’un produit non annoncé n’est pas vraiment une grande nouvelle, mais le composant d’affichage OLED qui ne fonctionne pas pour Apple est intéressant.) Encore une chose Apple : le prochain MacBook Pro arrive toujours en octobre dans deux variantes M1X.

👁️ EyePhone : un ophtalmologiste a détaillé l’utilisation de la caméra macro de l’iPhone 13 Pro pour suivre rapidement et brièvement les changements dans les yeux de ses patients, qui coûtaient auparavant 15 000 $ (De plus, je ne pense pas qu’il y ait une raison pour laquelle le médecin ici n’aurait pas pu utiliser un Android) (PetaPixel).

👉 « La tragédie de Safari 15 pour les « onglets » de Mac » (Daring Fireball).

🚨 La dénonciatrice qui a transmis les fichiers Facebook au Wall Street Journal est Frances Haugen, ingénieure et data scientist et ancienne chef de produit chez Facebook, qui a vu « des conflits d’intérêts entre ce qui était bon pour le public et ce qui était bon pour Facebook ». Grand respect du temps. Quoi qu’il en soit, il est sorti à la télévision sur 60 Minutes sur CBS, et il y a une couverture plus neutre ici (AP), tandis que Gizmodo opte pour : Neuf faits horribles du lanceur d’alerte Facebook.

🎸 Seinfeld arrive sur Netflix, mais certaines blagues visuelles ont été rognées avec le commutateur 16 × 9 (Engadget).

📉 L’année désastreuse de Google Pay se poursuit, la fonction de compte bancaire promise est morte (Ars Technica).

🔋 Le constructeur de camions électriques Rivian, qui a mis un tas de médias et d’influenceurs dans ses camions au cours des dernières semaines, dépose une demande d’introduction en bourse et a révélé qu’il brûlait des sommes incroyables en lançant ses camions et en essayant de les vendre également. Rivian poursuit Tesla, et l’introduction en bourse est très attendue (NY Times, lien cadeau pour les lecteurs de DA).

📉 En parlant de Tesla : Tesla a vendu 241 300 voitures au troisième trimestre, son record historique, tandis que d’autres constructeurs automobiles ont enregistré de fortes baisses pendant la crise de la chaîne d’approvisionnement (The Verge).

🤔 “Croyez-le ou non, vous pouvez acheter légalement des packages Amazon et USPS non réclamés”, surveillez simplement les escroqueries (CNET).

🦟 Grande question : « Il y a environ 6 mois, des millions de moustiques génétiquement modifiés devaient être lâchés dans les Florida Keys. Y a-t-il une mise à jour sur la façon dont cela se passe ? » (r/askscience).