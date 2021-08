Daily Authority : l’App Store d’Apple “change” 🤔

Apple a rĂ©glĂ© Ă l’amiable un recours collectif dĂ©posĂ© par des dĂ©veloppeurs d’applications, accordant une sĂ©rie de concessions modĂ©rĂ©es et 100 millions de dollars pour le faire disparaĂ®tre. (Le bĂ©nĂ©fice en espèces quotidien d’Apple s’Ă©lève Ă environ 233 millions de dollars par jour.)

Le communiquĂ© de presse d’Apple est amusant Ă lire car il dit que cela « contribuera Ă faire de l’App Store une opportunitĂ© commerciale encore meilleure pour les dĂ©veloppeurs, tout en maintenant la place de marchĂ© sĂ»re et fiable que les utilisateurs adorent ». Bien sĂ»r! Apple aime amĂ©liorer les choses pour les dĂ©veloppeurs, c’est pourquoi il l’a fait après une affaire judiciaire, plutĂ´t qu’Ă tout autre moment. Le communiquĂ© de presse est vraiment Ă©tonnant. S’il vous plaĂ®t soyez redevable Ă des Ă©crivains bien plus grands que moi, qui parviennent Ă transformer un paiement de 100 millions de dollars aux dĂ©veloppeurs blessĂ©s par Apple, en Apple disant qu’il a maintenant “Ă©tablir[d] un nouveau fonds pour aider les dĂ©veloppeurs amĂ©ricains Ă©ligibles. Cela semble beaucoup plus agrĂ©able que de jeter de l’argent pour faire disparaĂ®tre une affaire judiciaire. De plus, le « fonds » verse 30 millions de dollars aux avocats ! Vous pouvez lire le règlement proposĂ©, dĂ©posĂ© dans le district nord de la Californie, ici. (« Les plaignants demanderont des honoraires d’avocat pouvant atteindre 30 millions de dollars. »)

Ce qui change :

Les concessions d’Apple sont prĂ©sentĂ©es comme symboliques par certains commentateurs, mais je ne suis pas sĂ»r qu’il y ait au moins un changement majeur. Les changements commencent ici : « Pour donner aux dĂ©veloppeurs encore plus de flexibilitĂ© pour atteindre leurs clients, Apple prĂ©cise Ă©galement que les dĂ©veloppeurs peuvent utiliser des communications, telles que le courrier Ă©lectronique, pour partager des informations sur les mĂ©thodes de paiement en dehors de leur application iOS. Comme toujours, les dĂ©veloppeurs ne paieront pas de commission Ă Apple sur les achats effectuĂ©s en dehors de leur application ou de l’App Store. Les utilisateurs doivent consentir Ă la communication et ont le droit de se retirer. Cela signifie que les dĂ©veloppeurs peuvent dire aux utilisateurs d’iPhone comment ils peuvent payer, sans seulement payer la taxe Apple en cours de route. Les dĂ©veloppeurs ne peuvent pas cibler les individus par e-mail pour dire « veuillez payer via cette mĂ©thode sur notre site Web », mais les dĂ©veloppeurs peuvent envoyer un e-mail Ă leur base d’utilisateurs de personnes qui ont consenti. Cela signifie probablement que toutes les applications iOS aux États-Unis commenceront Ă mentionner que vous devriez vraiment rejoindre leur liste de diffusion pour de meilleures offres. (Et uniquement aux États-Unis : oui, c’est vrai, Apple n’apporte ces changements qu’aux États-Unis.) Et Ă part d’autres petits changements, comme Apple ajoutant plus d’options de prix pour les dĂ©veloppeurs pour les abonnements, les achats intĂ©grĂ©s et les applications payantes , rien de significatif ne change vraiment. Apple maintient ses rĂ©ductions de 30%/15%, ce qu’il risquait si cela se poursuivait devant les tribunaux. Au cas oĂą vous vous poseriez la question, Epic Games semble plus contrariĂ© que jamais. L’App Fairness Coalition, composĂ©e d’Epic Games, Spotify, Tile, Match Group et plus encore, l’a qualifiĂ© de règlement fictif. Quoi qu’il en soit, c’est un changement, mais ce n’est pas un changement par rapport Ă la prise de 30%, ce n’est donc pas la dernière des tentatives pour rĂ©duire l’adhĂ©rence d’Apple.

Soit dit en passant : Tim Cook a reçu 750 millions de dollars en actions Apple dans le cadre de sa rémunération de PDG (BBC).

đź“… Oppo a accidentellement divulguĂ© la date de sortie de Color OS 12 – et donc d’Android 12, le lundi 13 septembre Ă©tant dĂ©sormais probable. L’assistant numĂ©rique d’Oppo en Chine, Breeno, a renversĂ© les choses, mais a Ă©tĂ© mis en sourdine depuis (AutoritĂ© Android).

📸 Les processeurs d’image personnalisĂ©s semblent ĂŞtre une nouvelle avenue pour les fabricants de smartphones : Vivo rejoint dĂ©sormais Xiaomi dans le dĂ©veloppement d’un FAI personnalisĂ©, et fera ses dĂ©buts avec la sĂ©rie X70 (Android Authority).

Netflix teste ses jeux ! Les personnes possĂ©dant des comptes Netflix polonais sautent sur l’application Netflix Android et accèdent Ă deux jeux en direct : Stranger Things 1984 et Stranger Things 3 qui sont tĂ©lĂ©chargeables, et non des jeux en streaming, Ă la manière de Stadia. Très probablement, cela semble dĂ©cevant, mais bon dĂ©but ! (AutoritĂ© Android).

🚲 Peloton abaisse le prix de son vĂ©lo Ă 1 495 $, avec des baisses de prix dans d’autres rĂ©gions Ă©galement (Engadget).

🧮 Les suggestions de formules de Google Sheets sont comme le remplissage automatique pour les mathématiques (The Verge).

🤳 La dysmorphie du zoom nous suit dans le monde rĂ©el : dix-huit mois d’utilisation de camĂ©ras frontales ont dĂ©formĂ© notre image de soi (Wired).

🎮 MLK arrive sur …Fortnite ? « Une nouvelle exposition virtuelle dans le jeu rendra hommage au leader tué en exposant les joueurs à ses discours et à sa croisade pour la justice » (Gizmodo).

👻 Les nouvelles fonctionnalités AR de Snapchat peuvent identifier le monde qui vous entoure : attendez-vous à être surpris mais ne vous attendez pas à la perfection (The Verge).

🚀 Vous pouvez acheter un modèle réduit de fusée Blue Origin qui vole à 400 pieds dans les airs (CNET).

🍪 J’apprĂ©cie vraiment le podcast Against The Rules de Michael Lewis, alors que je rattrape la deuxième saison (mĂŞme si c’Ă©tait mieux avant que Pouchkine ne mette 999 annonces par podcast). Quoi qu’il en soit, voici quelque chose de lui sur le partage du cookie supplĂ©mentaire dans la vie (Kottke).

🤔 « Pourquoi n’avons-nous pas inventĂ© un remède contre la gueule de bois ? » (r/questions stupides).

