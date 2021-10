Daily Authority : le casque VR bugboy de HTC

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-october-15-2021/

Bon vendredi ! Juste un avertissement que Paula (qui fait l’édition du week-end que vous connaissez et aimez tous) prendra en charge la newsletter pendant quelques jours à partir de lundi, et cela s’annonce comme une semaine assez riche en annonces.

HTC Vive Flow tente de faire entrer les baby-boomers dans la VR

Hier, HTC a annoncé son dernier matériel de casque VR, le HTC Vive Flow. C’était assez largement divulgué auparavant, mais maintenant nous avons une meilleure idée de ce que l’entreprise essaie de faire, et c’est… eh bien, intéressant.

Comme la gamme Oculus Quest, le HTC Vive Flow est entièrement autonome (moins la batterie), ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’un PC puissant pour l’utiliser. Cependant, vous avez besoin d’un téléphone Android pour l’utiliser comme contrôleur. Pas d’iOS ici, désolé les gens. C’est assez impressionnant en termes de spécifications, avec un affichage de 1,6k par œil avec un champ de vision de 100 degrés à un taux de rafraîchissement de 75 Hz. Il fonctionne sur le chipset Qualcomm XR-1 de dernière génération avec 64 Go (ou plus) de stockage intégré. Mais ce qui frappe le plus, c’est son design. Au lieu de sangles, il ressemble davantage à des lunettes et s’enfile et se retire facilement de votre tête. Elles ressemblent en quelque sorte à des lunettes de soleil très volumineuses… qui vous font ressembler à un insecte. Si vous vouliez voir à quoi ils ressemblent réellement sur une personne, vous n’avez pas de chance. Toutes les images promotionnelles HTC sont des photos de stock avec le casque photoshopé. Oof. La batterie est également externe, ce qui les rend plus légers que la plupart des autres casques avec seulement 189 grammes. Le casque sera lancé en novembre à partir de 499 $, et la batterie coûtera 79 $ de plus. HTC dit que n’importe quelle batterie USB-C fonctionnera, cependant.

Alors, où ce nouveau casque s’intègre-t-il sur le marché ? Eh bien, quelque part de nouveau.

HTC positionne le Vive Flow comme une alternative pour les utilisateurs qui trouvent les casques VR traditionnels trop compliqués ou intimidants. Plus précisément, le grand public plus âgé des « boomers » aux États-Unis. À bien des égards, il est similaire à l’Oculus Go, désormais abandonné, mais à plus du double du prix. Le Verge a eu un peu de temps avec le casque et a trouvé qu’il s’agissait d’un « sac mélangé ». La critique Adi Robertson a loué la légèreté et la facilité d’utilisation, mais n’a pas aimé la facilité avec laquelle elle a glissé de son visage sans sangle. Cela suffira-t-il à attirer un nouveau public vers la VR ? A ce prix, ça va être difficile à vendre.

Rassemblement

Amusement du vendredi

Vous vous souvenez de ce jeu auquel vous aviez l’habitude de jouer quand vous et un frère ou une sœur deviez empêcher un ballon de toucher le sol tout en évitant les meubles du salon et les animaux de compagnie ?

Eh bien, maintenant c’est officiellement un sport. Hier, c’était l’édition inaugurale de la Coupe du monde de montgolfières, le Portugal remportant le ballon d’or et 10 000 euros de prix en argent.

Imaginé par le footballeur Gerard Pique et le streamer espagnol Ibai Llanos, il mettait en vedette des représentants de 32 pays du monde entier lors de vols de ballon en tête-à-tête de 2 minutes. Jouant dans un espace de 8 x 8 m rempli de meubles de salon, ils se sont affrontés pour être les derniers à frapper le ballon avant qu’il ne touche le sol. La concurrence était féroce et les commandites étaient énormes. Oreo, Doritos, Volkswagen, Mentos, Amazon et plusieurs autres ont financé l’événement, qui avait une valeur de production importante. Llanos et Pique ont servi de présentateurs sportifs et d’hommes de battage médiatique, aux côtés d’annonceurs et d’arbitres vétérans du football espagnol. L’audience a atteint 630 000 téléspectateurs simultanés, mais s’est établie en moyenne à 500 000 tout au long de l’événement. Regardez l’intégralité du spectacle (près de six heures) en espagnol ici sur Twitch. Dans ce cas, voir c’est croire.

Avoir un merveilleux week-end!

Nick Fernandez, rédacteur en chef

