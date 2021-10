Daily Authority : Le Duo 2 est mauvais mais meilleur

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-october-22-2021/

Bonjour ! La nouvelle selon laquelle Google, de nulle part, réduit de moitié sa coupe d’abonnements au Play Store est assez folle, lisez la suite pour en savoir plus !

Eh bien, malheureusement, la deuxième génération du Surface Duo, le Duo 2, est toujours une assez grosse bouffée.

Mes collègues d’Android Authority n’ont pas encore eu d’expérience pratique, donc je ne peux pas vous dire grand-chose de l’intérieur ici, mais ce que disent certains autres sites, c’est : mieux, certainement pas corrigé.

Les goûts d’Engadget (63/100), The Verge (6/10) et PC Mag (3,5/5) disent de bonnes choses, en particulier à propos de la configuration multitâche, mais cela ne fonctionne tout simplement pas de manière suffisamment fiable.

Points positifs :

C’est cool. Il y a un facteur wow : la nouvelle couleur noire est superbe et élégante, et elle est un peu futuriste. C’est bien construit. Ce n’est plus un désastre : la plupart des problèmes d’origine sont corrigés, même si c’est toujours bogué. Le multitâche via les écrans doubles désormais à 90 Hz n’est pas seulement une possibilité, mais cela semble vous interpeller : vous obtenez beaucoup d’avantages en utilisant les écrans séparés séparément, comme un appel sur un écran et un Google Doc ouvert sur l’autre, ou e-mail à gauche, navigateur à droite. Le copier-coller d’un écran à un autre est facile. Ou le mode « tente », qui vous permet de jouer à des jeux assis à un bureau sous une forme différente de celle d’habitude. La réception 4G et 5G est solide : toutes les bandes américaines sont prises en charge, de moins de 6 à mmWave, et la prochaine bande C, et surpasse les autres. Il a un support de stylo, si vous aimez ce genre de chose.

Points négatifs :

Les bogues logiciels continuent de tourmenter la gamme Duo. C’est mieux, mais il y a des éléments très mauvais qui se cachent, comme une réponse tactile incohérente, ou des captures d’écran qui prennent une capture d’écran du mauvais écran, ou celle d’Engadget : « Ensuite, il y a le nombre incalculable de fois où des applications sont mortes sur moi. J’ai remis le Duo 2 à un ami avec OneNote sur l’écran de droite, afin qu’il puisse essayer le clavier. Il a refusé de tirer le clavier et peu de temps après, il a cessé d’enregistrer des touches. Nous avons fermé et ouvert l’appareil et l’application ne fonctionnait toujours pas. Aie. L’appareil photo n’est pas très bon et l’application de l’appareil photo est boguée et ennuyeuse à utiliser. La durée de vie de la batterie est au mieux juste, une critique la trouvant terne, d’autres disant qu’elle a duré une journée. Il s’agit d’un appareil à 1 500 $ qui semble vous inciter à le transporter avec un autre téléphone. Vous avez besoin d’un téléphone principal pour les appareils photo et pour payer et faire des choses au téléphone, et le Duo peut être votre tablette de poche pour faire plus de travail rapidement. Au prix de 1 500 $, vous pourriez obtenir un nouvel iPhone 13 (700 $) et un nouvel iPad Mini (500 $) et avoir de la monnaie. Ou un nouveau Pixel 6 (700 $) et un Samsung Galaxy Tab S7 Plus (780 $), qui reste la meilleure tablette Android de tous les temps. Ou un peu plus pour obtenir le Samsung Galaxy Z Fold 3 pour 1 800 $ qui n’a aucun des bugs d’arrêt du Duo 2, mais bon nombre des mêmes fonctions et fonctionnalités de facteur de forme, et avec un appareil photo fiable.

p>💰 Grande nouvelle : Google réduira ses frais de Play Store pour les applications par abonnement à partir du 1er janvier 2022, faisant passer le taux de 30% à 15% pour tous, ce qui est énorme pour Spotify et Duolingo, et mon ancien ami, souviens-toi du lait. Cela exerce une pression énorme sur Apple, bien qu’aucun changement ne soit apporté à la réduction des achats ponctuels de Google, où les jeux collectent leur argent… (CNET).

👉 La plaque arrière du Galaxy S22 Ultra fuit, une bonne nouvelle ? Peut-être? (Autorité Android).

⌚ Lancement de Huawei hier : le nouveau Nova 9 axé sur les jeunes qui est un milieu de gamme décent pour moins de 500 € avec EMUI à bord, et la nouvelle Watch GT 3 est également disponible, avec de grandes améliorations du suivi de la santé et de la condition physique (Android Authority) .

📸 Appareil photo Google Pixel 6 : tout ce que vous devez savoir sur les grandes mises à niveau avec des tirs de caméra approfondis à venir… (Autorité Android).

🔫 Date de sortie officielle dévoilée pour PUBG : New State sur Android et iOS, et c’est la semaine prochaine pour la bêta ! (Autorité Android).

📉 En attendant le lancement mondial de la série Huawei P50 ? Malgré son lancement en Chine plus tôt cette année, il faudra un certain temps avant qu’il ne se rende ailleurs (Android Authority).

🍎 La pénurie de puces a finalement frappé Apple : les nouveaux produits Apple ne sont pas expédiés avant la mi-novembre/décembre… de plus, d’une manière ou d’une autre, le nouveau chiffon de polissage d’Apple à 19 $ est également retardé de 10 à 12 semaines (Gizmodo).

🍏 iFixit a jeté un coup d’œil sous le plus grand écran de l’Apple Watch Series 7, avec d’anciens ingénieurs en matériel Apple, ce qui est vraiment intéressant (The Verge).

🎮 Google Stadia pourrait avoir une seconde vie en tant que service de streaming Stadia en marque blanche : Batman : Arkham Knight est le premier jeu propulsé par Google, avec AT&T/Warner Bros à la barre, avec le slogan « aucun téléchargement nécessaire » ( 9à5Google).

👁 Worldcoin : Vous pouvez obtenir cette crypto gratuite, et toutes ses ambitions, si le « Orb » scanne votre œil (Wired).

📚 Dune a des succès HBO Max et des cinémas : voici des choses que vous devez savoir à l’avance (CNET).

🚀 La Corée du Sud s’est rapprochée comme jamais d’atteindre l’orbite avec une charge utile de 1 000 kg ou plus, le Korea Space Launch Vehicle II atteignant l’orbite mais un satellite factice n’est pas tout à fait placé en orbite. Seuls six autres pays ont réussi à construire le leur et à l’envoyer en orbite (The Register).

🤔 « Qu’est-ce qui est moralement correct mais illégal ? » Payer le parcmètre de quelqu’un d’autre ou acheter de l’alcool le dimanche dans de nombreuses régions des États-Unis… (r/askreddit)

L’une des meilleures choses d’Halloween chaque année est l’Halloween ordinaire, où des gens au Japon et à Taïwan s’affrontent pour présenter des situations quotidiennes dans des costumes qui nécessitent généralement une trame de fond mais semblent bien résumer la vie que nous vivons.

Quoi qu’il en soit, c’est trop tôt pour les rondes 2021, mais 2020 ne devrait quand même pas être manqué si vous ne l’avez pas attrapé et que vous voulez des idées de dernière minute pour cette année. Bored Panda a une liste, mais il y en a aussi beaucoup sur Twitter.

