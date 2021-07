Daily Authority : le nouveau Edge de Moto 👉

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-july-30-2021/

Salut ! Est-ce dĂ©jĂ une semaine des Jeux Olympiques ? J’ai eu de vrais moments les larmes aux yeux en regardant les concurrents dans les Ă©vĂ©nements les plus alĂ©atoires comme le canoĂ«, et c’Ă©tait en rediffusion, mĂȘme pas en direct ! Je suis beaucoup trop investi…

Bonjour Bord 20

La sĂ©rie Motorola Edge 20 est lĂ . En quelque sorte, selon l’endroit oĂč vous habitez.

Rattraper:

La sĂ©rie Edge 20 est livrĂ©e avec un Edge 20 Pro, un Edge 20 Lite et une Ă©dition intermĂ©diaire juste appelĂ©e Edge 20. Les trois modĂšles sont une version mondiale, bien que ce soit partout sauf en Chine et en AmĂ©rique du Nord. Il y a un lancement plus tard en Chine, pour le 5 aoĂ»t. Et aux États-Unis/Canada, ce qui semble arriver dans la rĂ©gion est un quatriĂšme modĂšle, quelque temps plus tard : « Motorola est ravie de partager son engagement Ă fournir un nouvel appareil de la famille 5G Edge. en AmĂ©rique du Nord cet automne », a dĂ©clarĂ© l’entreprise.

Gamme Edge 20:

Les trois s’en tiennent Ă une approche de conception unique: un Ă©cran de 6,7 pouces, trois camĂ©ras, de grosses batteries et ce qui semble ĂȘtre un prix raisonnable pour chaque niveau, bien que chaque niveau ait bien sĂ»r ses propres concurrents. Il n’y a pas non plus d’Ă©cran incurvĂ© cette fois-ci, avec des Ă©crans plats. Et bien que l’Edge 20 Pro soit le produit phare de Motorola au sein de l’entreprise, ce n’est pas tout Ă fait un modĂšle haut de gamme complet ; il ignore le Snapdragon 888 pour le Snapdragon 870. Le Pro contient un OLED de 6,7 pouces Ă 144 Hz, ce SoC 870, une triple camĂ©ra comprenant un objectif pĂ©riscope 5x et une batterie de 4 500 mAh. Cela semble dĂ©cent pour le prix de 650 ÂŁ/700 €. La version standard Edge 20 supprime quelques fonctionnalitĂ©s haut de gamme, notamment le passage Ă un chipset Snapdragon 778G, et elle perd l’objectif 5x, mais elle conserve l’OLED 144 Hz. Il devient plus fin que jamais pour un tĂ©lĂ©phone Motorola 5G, Ă 6,99 mm, ce qui rĂ©duit la batterie Ă un pack de 4 000 mAh, mais il s’agit dĂ©sormais d’un achat de 430 ÂŁ / 500 €. Je me demande comment la durĂ©e de vie de la batterie va tenir avec l’Ă©cran 144 Hz
 L’Ă©dition Lite lĂ©sine plus fort, avec un chipset Dimensity 720 et un Ă©cran OLED de 6,7 pouces Ă 90 Hz – et la triple camĂ©ra a moins de fonctionnalitĂ©s haut de gamme. Cependant, il atteint une batterie plus grande Ă 5 000 mAh et commence Ă 300 ÂŁ/350 €. Un autre compromis pour la famille : Motorola a dĂ©clarĂ© que ses tĂ©lĂ©phones ne recevraient que deux mises Ă jour du systĂšme d’exploitation Android et deux ans de mises Ă jour de sĂ©curitĂ©. C’est infĂ©rieur Ă la moyenne Ă©tant donnĂ© que Samsung, OnePlus, Nokia et Google offrent tous un service logiciel beaucoup plus long. Les ventes Edge 20 en Asie, au Royaume-Uni et sur d’autres marchĂ©s europĂ©ens devraient commencer le 19 aoĂ»t.

Rassemblement

📈 Xiaomi est juste sur le point de devenir le plus grand fabricant de smartphones au monde, car il s’est rapprochĂ© d’un seul point de pourcentage de Samsung au deuxiĂšme trimestre 2021, selon Canalys (Android Authority).

Voici tout ce que vous devez savoir sur les Huawei P50 et P50 Pro qui ont été lancés hier en Chine (Android Authority).

🔋 Étude du mode sombre : la plupart des conditions ne montrent qu’une Ă©conomie de batterie de 3 Ă 9 %, mais les Ă©conomies augmentent et s’amĂ©liorent avec une luminositĂ© de 100 % (Android Authority).

🎧 Les critiques de Nothing Ear 1 sont sorties: Wired UK leur a donnĂ© 8/10, Gizmodo dit “Les Ă©couteurs overhyped de Nothing sont en fait extrĂȘmement bons”, et The Verge a optĂ© pour 7/10 et a mentionnĂ© quelques bugs qui sont apparemment en train d’ĂȘtre corrigĂ©s. Pendant que vous ĂȘtes tout ouĂŻe : « Le responsable du design de Nothing explique comment leur [Ear 1] produit pourrait prendre en charge les Ă©couteurs sans fil tout-conquĂ©rants d’Apple, Ă une fraction du coĂ»t », Ă©crit Wired.

👓 Le prochain produit matĂ©riel de Facebook sera des lunettes Ray-Ban « intelligentes » — Zuck : »[The Ray-Bans will] ont leur facteur de forme emblĂ©matique, et [let] vous faites des choses plutĂŽt chouettes », mais pas de dĂ©tails sur ces « choses chouettes » (Ars Technica).

đŸ’” Scarlett Johansson a poursuivi Disney pour la sortie en streaming de “Black Widow”: la version courte, je pense, est que les stars peuvent ĂȘtre payĂ©es plus si les films deviennent gros au box-office. Mais si le box-office est compromis parce que quelqu’un comme Disney le met sur Disney Plus, les gens ne vont pas au cinĂ©ma, et le chiffre du box-office chute, mĂȘme si les abonnements Disney Plus fonctionnent bien. Maintenant, Johansson poursuit parce que le rapport dit qu’on pourrait lui devoir 50 millions de dollars ! (WSJ, $).

🎼 Les dĂ©veloppeurs de Stanley Parable et Gone Home s’associent pour former le studio Ivy Road (Engadget).

📩 Amazon a annoncĂ© un chiffre d’affaires lĂ©gĂšrement infĂ©rieur aux attentes au 2Ăšme trimestre : les bĂ©nĂ©fices d’Amazon montrent pourquoi Andy Jassy est dĂ©sormais aux commandes, car Amazon Web Services reste un point positif (The Verge).

🚀 Le module russe tire soudainement des propulseurs aprĂšs s’ĂȘtre amarrĂ© Ă la station spatiale : « Ça. A Ă©tĂ©. Un jour.” (Ars Technica). Et cela signifie que la NASA et Boeing ont retardĂ© le lancement de Starliner ISS au 3 aoĂ»t aprĂšs l’incident de l’ISS (Engadget).

🧠Neuralink, la startup cerveau-ordinateur d’Elon Musk, lĂšve 205 millions de dollars (Bloomberg, $).

đŸ€” « Pourquoi les identifiants expirent-ils ? Je suis toujours la mĂȘme personne » (r/nostupidquestions).

Amusement du vendredi

J’ai apprĂ©ciĂ© cette lecture intitulĂ©e: “Ce que j’ai appris en abandonnant ma vie aux algorithmes pendant une semaine” sur CNET, oĂč StitchFix a dĂ©cidĂ© des vĂȘtements, Yelp a dĂ©cidĂ© de la nourriture et des activitĂ©s, Taste.io a proposĂ© des recommandations de films algorithmiques et Apple Music a gĂ©nĂ©rĂ© des listes de lecture algorithmiques. . Tout s’est bien passĂ©, semble-t-il.

Mais de toute façon, c’est le point clĂ© :

« … la plus grande leçon que j’ai tirĂ©e de cette expĂ©rience d’une semaine est que la mesure dans laquelle ces algorithmes sont capables de comprendre mes dĂ©sirs et d’agir sur eux dĂ©pend en grande partie de trois choses : qui les dĂ©veloppe, pourquoi ils sont dĂ©veloppĂ©s , et les donnĂ©es qui y sont contenues. « Plus le service Ă©tait spĂ©cialisĂ© et plus il recueillait de donnĂ©es Ă mon sujet, mieux il semblait fonctionner. »

Cela signifie: si vous voulez de bonnes suggestions, vous devez soit entrer activement des donnĂ©es (et vous lier Ă une application comme Yelp), soit vos informations d’octroi d’utilisation plus naturelles et non forcĂ©es.

Avantage : Apple Music ou Spotify, l’algorithme Netflix, Google, etc.

Passez un bon week-end, quel que soit l’algorithme que vous choisissez,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.

