Daily Authority : le plan d’Apple pour scanner les images de votre téléphone

Cela ressemble à une semaine assez riche en annonces, avec l'événement Unleashed d'Apple plus tard dans la journée et le lancement de Pixel demain…

Le plan d’Apple pour l’analyse côté client

En août, Apple a annoncé son intention d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à son système d’exploitation iOS pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la distribution d’images abusives. En septembre, il a déclaré qu’il reporterait ses plans, retournant à la planche à dessin. Mais ce n’est pas la fin de l’histoire.

La numérisation côté client (CSS) permettrait de numériser des photos sur un iPhone et de les comparer à une base de données de matériel d’abus sexuels sur enfants (CSAM), notifiant Apple si une correspondance était trouvée.

Bien que cela semble être une excellente idée dans la lutte contre les abus sexuels sur les enfants, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles cela pourrait ne pas l’être :

Cela pourrait affecter tout le monde avec un smartphone : le gouvernement et les industries technologiques veulent que cette technologie devienne obligatoire sur tous les appareils. Un article universitaire publié la semaine dernière par d’éminents experts en sécurité informatique dit ceci : « Le CSS, de par sa nature, crée de graves risques pour la sécurité et la confidentialité de toute la société, tandis que l’assistance qu’il peut fournir aux forces de l’ordre est au mieux problématique. Dites que parce que CSS donne aux agences gouvernementales accès à du contenu privé sur votre téléphone, il doit être traité comme une écoute électronique. Et nous ne devrions pas sous-estimer l’« effet dissuasif important » que la surveillance en masse et l’analyse sur nos appareils personnels auront sur la liberté d’expression et même sur la démocratie.

Il soulève également toutes sortes de questions concernant sa mise en œuvre et s’il y aurait des solutions de contournement, comme le couvrait un article publié sur le blog Lawfare l’année dernière :

Y aurait-il une option pour désactiver l’analyse CSS ? Si c’est le cas, il est probable que les contrevenants le fassent ou n’installent pas la fonction d’analyse en premier lieu. Ensuite, il y a la question de l’efficacité et de la précision d’un algorithme d’appariement : « Tout système d’analyse côté client dépend de la précision de l’algorithme d’appariement pour son efficacité. Un aspect de cette question est le problème des faux négatifs – combien d’instances de CSAM l’algorithme de correspondance manquera-t-il, par exemple, en raison de modifications mineures du contenu. Mais la question de l’efficacité implique également le défi des faux positifs. Y a-t-il un risque qu’un contenu non malveillant soit identifié à tort comme malveillant ? » Il y a aussi la question de savoir à quelle fréquence et par qui les bases de données correspondantes seraient mises à jour : d’où proviendra la liste des contenus interdits, et qui « définira les termes selon lesquels le contenu est ajouté (ou non) à la liste d’interdiction » ?

Dans de nombreux pays, la surveillance des communications nationales par l’État est interdite. Aux États-Unis, par exemple, le CSS pourrait violer le quatrième amendement, tandis que dans l’UE, il pourrait aller à l’encontre de la Charte des droits fondamentaux.

Mais la principale inquiétude est de savoir comment cette technologie pourrait évoluer. Une fois qu’il sera considéré comme une pratique courante que le contenu stocké sur nos appareils personnels soit facilement accessible aux agences gouvernementales, que pourrait-on analyser d’autre à l’avenir ? La pression pour étendre la portée de la technologie pourrait signifier qu’il nous est difficile de résister à l’expansion dans d’autres domaines :

Les régimes politiques pourraient analyser nos messages texte à la recherche d’opinions politiques, de mèmes, de noms, etc. Cela pourrait « fournir un moyen de répression et de manipulation politique », potentiellement utilisé dans certains pays pour réprimer le contenu LGBTQ+, cibler les militants politiques et identifier ceux qui protestent contre l’autoritarisme. régimes Les abus par des parties non autorisées sont également une préoccupation majeure – comme des policiers corrompus travaillant pour le crime organisé ou un État étranger. Ensuite, il y a les risques pour la vie privée : qu’est-ce qu’un adversaire pourrait apprendre sur sa cible en piratant un système CSS ? Le système pourrait-il être abusé pour accuser faussement les autres ?

La mise en œuvre de CSS en masse est un sujet brûlant en ce moment : faut-il l’interdire ? Pour approfondir le débat, consultez le rapport Bugs in Our Pockets.

Rassemblement

🍏 L’événement Unleashed d’Apple débutera à 10 h 00, heure du Pacifique, avec de nouveaux MacBook Pro, peut-être un nouveau Mac Mini et peut-être aussi de nouveaux Airpods (Android Authority).

📱 Les fuites de prix du Pixel 6 Pro pour les États-Unis sont étonnamment attrayantes, inférieures aux prix britanniques et aux autres prix de l’UE (Android Authority).

⏳ Second avis Samsung Galaxy Z Fold 3 : Quelques améliorations intéressantes mais l’autonomie de la batterie et l’appareil photo font toujours défaut (Android Authority).

🍎 Écran MacBook Pro avec encoche montrée dans la fuite photo présumée : suit une rumeur sommaire, donc une bonne dose de scepticisme est encouragée (MacRumors).

🚀 Les geeks de la NASA et de l’ESA ont publié un « déballage » du successeur du télescope Hubble et le déballage a atteint un tout nouveau niveau (Mashable).

🍺 La preuve dans le caca : les Autrichiens aiment la bière, le fromage bleu depuis 2700 ans, ce qui nous fait nous demander ce que les nôtres diront de nous à l’avenir (Ars Technica).

OnePlus lance une montre en édition limitée pour les fans de Wizarding World, mais uniquement en Inde (Android Authority).

🚇 Vous pouvez désormais payer vos trajets dans le métro de Moscou avec votre visage : D’autres modes de paiement sont toujours disponibles, donc pas besoin de donner encore de photo au gouvernement russe, à moins que vous ne le vouliez (Gizmodo).

🧒 Les caméras de reconnaissance faciale arrivent dans les cantines scolaires britanniques : Oui, c’est un moyen plus rapide de payer le déjeuner, mais cela semble trop intrusif (Financial Times).

North Vancouver sera la première ville au monde chauffée par Bitcoin : les chaudières numériques « empêcheront 20 000 tonnes de GES de pénétrer dans l’atmosphère par MW par rapport au gaz naturel ». (Nasdaq).

🎮 « Quel ancien jeu vidéo est si bon que les gens y joueront peut-être encore dans 100 ans ? » (r/askreddit).

