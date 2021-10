Daily Authority : le renouveau de Samsung Exynos ? ??

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-october-12-2021/

Bonjour ! Je pars pour une aventure d’une semaine en Italie à partir de demain, ce qui signifie plus de plaisir avec Nick Fernandez au volant pendant quelques jours, et les rumeurs selon lesquelles Paula Beaton interviendra également. Je vais rater le lancement Pixel du 19 octobre, mais peut-être que le chat est assez sorti du sac comme ça ? Jusqu’à la semaine prochaine…

Les médias sud-coréens rapportent que Samsung fait pression pour « augmenter la proportion » de chipsets Exynos dans les téléphones Galaxy, ce qui semble être la réponse de Samsung à la pénurie de chipsets.

Ce qui se passe:

ET News de la Corée rapporte que Samsung Electronics fait pression pour « augmenter la proportion » de chipsets Exynos dans les téléphones Galaxy de 20 % à entre 50 et 60 %. Le point de vente a noté que la division LSI de Samsung fera plus que doubler les expéditions de chipsets Exynos en 2022. Cela signifie vraisemblablement moins de puces Qualcomm et Mediatek dans les téléphones Galaxy milieu et bas de gamme comme la série A. Alors que Qualcomm alimente la plupart des téléphones Samsung qui n’utilisent pas de variante Exynos, il existe au moins cinq appareils, dont les variantes A32 4G et 5G, qui utilisent une puce Mediatek. Alors, est-ce la réponse de Samsung à lutter pour obtenir suffisamment de puces tierces auprès d’autres fournisseurs ? Eh bien, il se peut que les chipsets de Samsung s’améliorent/s’améliorent. ET News a déclaré qu’une source a suggéré que Samsung avait résolu deux problèmes clés d’Exynos avec la prochaine génération de chipsets : . » Le prochain produit phare Exynos sera également fabriqué sur un processus de 5 nm, mais il n’est pas clair si cela s’appliquera également aux chipsets Exynos bas de gamme – Exynos 1080 était de 5 nm. L’autre élément est le GPU, avec au moins le produit phare Exynos pour obtenir le GPU de nouvelle génération d’AMD dans le prochain téléphone phare Samsung Galaxy, probablement le S22.

Pour Qualcomm :

Tout cela se produit au cours de la semaine où le WSJ a publié un profil détaillé sur le PDG de Qualcomm, Cristiano Amo, qui comportait des mots tels que: « Je ne peux pas trouver un client sur lequel nous ne subissons pas de pression directement et indirectement », a-t-il déclaré. « C’est une cocotte minute en ce moment. » Cela pourrait être la façon dont Samsung relâche la pression. Mais les consommateurs seront-ils convaincus ? Ou la plupart des acheteurs de milieu de gamme ne s’inquiètent-ils pas des chipsets au-delà de la bonne combinaison de prix, de spécifications et d’autonomie de la batterie ?

Prime: Des rumeurs circulent sur un dernier événement Samsung pour 2021 dans les semaines à venir, mais avec le Galaxy S21 FE presque en conserve ou massivement retardé jusqu’à l’année prochaine, aucune idée de ce que cela pourrait être ?

👉 Un autre jour, un autre jour de fuites de Pixel : voici les noms de couleurs de Google Pixel 6 et ce à quoi nous pensons qu’ils correspondent, et maintenant le nouveau Google Pixel Stand a complètement fuité (Android Authority).

📱 Sony fait quelque chose : un lancement Xperia le 26 octobre, mais ce qui s’en vient n’a pas vraiment été divulgué, alors qui sait. L’image teaser ressemble à une diffraction de la lumière sur l’objectif d’un appareil photo… (Autorité Android).

🥽 Après avoir pivoté vers l’entreprise, Magic Leap a en quelque sorte levé 500 millions de dollars pour fabriquer un autre casque AR : Magic Leap 2 (The Verge).

⌚ Amazfit lance trois nouvelles montres intelligentes durables : Amazfit GTR Pro 3, GTR 3 et GTS 3 (Android Authority).

🍎 Le (premier ?) iPhone USB-C est là grâce à un mod d’un ingénieur en robotique qui a passé des mois dessus (The Verge).

🎧 Review: Oui, les écouteurs à énergie solaire d’Urbanista fonctionnent vraiment (Wired).

Apple tente de bloquer la seule victoire d’Epic sur le terrain avant qu’elle ne prenne effet le 6 décembre (Ars Technica).

🛒 Best Buy a un nouvel abonnement «Totaltech» de 200 $/an qui verrouille le stock PS5 et certains articles de vacances chauds derrière un mur d’adhésion… cela en vaut-il la peine? 200 $ par an, c’est assez fou, mais si vous voulez vraiment, vraiment une PS5 ? (Ars Technica).

🍂 La Californie d’abord, mais attendez-vous à ce que cela se produise plus largement : tondeuses à gazon à essence, souffleuses à feuilles à interdire, car les remplacements électriques s’améliorent de plus en plus (Ars Technica).

🧊 Cette station de ski travaille à stopper la fonte des glaciers, en utilisant des couvertures « géotextiles » : « Quand on a fait ça pour la première fois, tout le monde se moquait de nous. Maintenant, ils veulent tous venir voir comment faire cela sur leurs glaciers. (Câblé).

🌋 La NASA a un plan de 3,46 milliards de dollars pour refroidir le super volcan de Yellowstone et le récolter pour l’énergie, mais le forage dans un volcan n’est pas exactement un exploit d’ingénierie bien compris (Ingénierie intéressante).

✨ Ce CME a illuminé le ciel nocturne avec Auroras la nuit dernière comme prévu, mais aucun souci pour le réseau électrique (Spaceweather.com).

📸 La photo de l’astronaute de l’ISS a capturé un énorme éclair bleu dans l’atmosphère terrestre : un « événement lumineux transitoire » (Gizmodo).

🤔 « Qu’est-ce qui est inutilement cher ? » (r/askreddit).