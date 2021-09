Daily Authority : Le robot “catastrophe” d’Amazon

L’événement matériel d’automne d’Amazon a été empilé avec de nouveaux appareils et gadgets et un battage publicitaire, comme vous pouvez vous y attendre. Il a également été perforé par des personnes qui ont construit son nouveau robot, qui ont déclaré que le robot Amazon Astro qui venait d’être annoncé est « terrible » et « se jettera dans les escaliers » et qu’il s’agira d’une « catastrophe qui n’est pas prête à être libérée ». Aie.

Tout d’abord, les nouveautés :

Trop de choses ont été annoncées par Amazon pour récapituler au total, mais quelques-unes des choses qui intéressent mes collègues sont l’Echo Show 15 (250 $), qui est un appareil Echo de facteur de forme d’affichage de 15,6 pouces que vous pouvez soutenir ou même traîner. ta maison. Il existe également un nouveau thermostat intelligent Amazon (60 $) qui apporte une concurrence à prix réduit à ce que nous voyons de Nest et d’autres, bien qu’il n’y ait pas encore de disponibilité. Il existe de nouveaux trackers de fitness et un appareil d’appel vidéo, et des améliorations logicielles ont également été apportées : les sonnettes vidéo Ring ont enfin la possibilité de vous alerter sur un forfait

Mais la grande histoire de la série est Amazon Astro: un robot très répandu qui est maintenant ici en tant qu’Alexa-on-wheels, qui combine les côtelettes de l’assistant vocal d’Alexa avec une tablette de type Echo Show, le système de sécurité domestique de Ring, deux puces Qualcomm et des roues motorisées pour qu’il puisse se déplacer dans votre maison .

Du point de vue d’Amazon, cela signifie qu’il peut être appelé et qu’il viendra, vous pouvez donc poser des questions à Alexa. Il peut offrir des mesures de sécurité ou se connecter à sa caméra périscope pour avoir une vue des choses dans votre maison, comme vérifier que le four est éteint. C’est parce qu’il possède « des capteurs à ultrasons, des caméras de temps de vol et d’autres outils d’imagerie qui permettent au robot de savoir ce qui l’entoure et où il va », selon The Verge. Il peut apparemment reconnaître les visages, mais plus à ce sujet en une seconde. Après un prix de lancement de 999,99 $, le prix d’Astro passera à 1 449,99 $.

Problèmes, oh les problèmes :

Il n’est disponible que pour un nombre limité de personnes, à l’invitation d’Amazon, ce qui suggère qu’Amazon n’a pas encore vraiment trouvé d’utilisation pour cela. Il ne peut pas monter et descendre les escaliers. Il n’a pas de bras, il ne peut donc pas vous apporter une canette froide du réfrigérateur. Bien qu’il offre la sécurité, il ne peut rien faire contre un intrus. De plus, tout est lié à Ring, ce qui signifie plus d’abonnements. Mais incroyablement, Vice a publié des documents et des idées de ceux qui ont travaillé sur l’appareil, et cela détruit les propres idées d’Amazon (comme fournir des options d’accessibilité pour certaines personnes ou une famille âgée.) Les développeurs qui ont travaillé sur Astro disent les versions du robot sur lesquelles ils ont travaillé. n’a pas bien fonctionné et s’est cassé facilement…

Les citations sont incroyables :

« Astro est terrible et se jettera presque certainement dans un escalier si l’occasion se présente. La détection de personne n’est au mieux pas fiable, ce qui rend la proposition de sécurité à domicile risible », a déclaré une source qui a travaillé sur le projet. «L’appareil semble fragile pour quelque chose avec un coût absurde. Le mât s’est cassé sur plusieurs appareils, se verrouillant en position déployée ou rétractée, et il n’y a aucun moyen de l’expédier à Amazon lorsque cela se produit. la possibilité qu’à un moment donné, il se suicide dans un escalier, c’est, au mieux, un non-sens absurde et un marketing et, au pire, potentiellement dangereux pour quiconque s’en servirait à des fins d’accessibilité », la source mentionné.” La confidentialité et la navigation ont également été mentionnées comme des préoccupations clés, une autre personne ayant déclaré à Vice : « c’est un désastre qui n’est pas prêt à être publié. Ils se cassent et tomberont presque certainement dans les escaliers dans les maisons des utilisateurs du monde réel. Amazon a réfuté ces affirmations avec ses propres déclarations sur des tests rigoureux et ainsi de suite, comme il le ferait. Mais la vraie surprise de tout cela est d’obtenir les documents et les rapports divulgués le jour même où Amazon l’a annoncé.

Aussi: Avec la moitié des annonces d’Amazon autour de la sécurité, Amazon se transforme en une entreprise de sécurité personnelle, ce qui semble terrifiant (Engadget).

Voici absolument tout ce qu’Amazon a annoncé lors de son événement matériel (Android Authority).

💵 Le prix présumé de Google Pixel 6 (en Europe) est apparu, et ce n’est pas mal s’il est exact : Pixel 6 à 649 € et Pixel 6 Pro à 899 €. Cela correspond généralement étroitement aux prix américains, par exemple 650 $/900 $. Nous le saurons le mois prochain, mais beaucoup s’attendaient à ce que le Pro coûte plus de 1 000 $… (Android Authority).

😬 Un rapport suggère que le chef de la téléphonie mobile de Samsung, TM Roh, s’est rendu à deux reprises aux États-Unis (et probablement à Qualcomm) pour demander plus de puces, mais rien n’a pu être fait, et un autre cadre a été bloqué aux États-Unis, a dit de ne pas revenir « jusqu’à ce que la situation soit résolue . ” (Autorité Android).

⌚ Les futures montres intelligentes de Samsung pourraient inclure une technologie de charge solaire pratique dans le bracelet de la montre (Autorité Android).

👉 @OnLeaks a fourni un rendu alternatif pour le Samsung Galaxy S22 Ulta, avec moins de boîtier de caméra arrière en forme de «P» qui ressemble un peu plus à un design réel (Android Authority).

🎮 Amazon a finalement lancé son jeu MMO tant attendu, New World, sur PC, hier, et un tas de personnes l’essaient. Voici la bande-annonce de lancement (YouTube).

😬 Les recherches de Facebook sur les enfants ont même envisagé de transformer les rencontres en moteurs de croissance (The Verge).

🔎 Google dit que le terme de recherche le plus populaire de Bing est Google (Gizmodo).

⛔ La Russie menace de bloquer YouTube après la suppression des chaînes de RT TV (.).

📺 Netflix rachète pour la première fois un développeur de jeux : Night School Studio, qui a fait Oxenfree, et continuera à travailler sur une suite (Engadget).

🛫 La FAA et la NASA ont créé un système dans les aéroports axé sur le roulage des avions, qui fait perdre du temps, du carburant et brûle des émissions, et après quatre ans de tests, il a déjà économisé des quantités folles de carburant. Déploiement dans 27 aéroports américains plus fréquentés au fil des ans (Wired).

🔋 Enfin, l’un des camions électriques tant attendus arrive sur le marché: les premières critiques de 2022 Rivian R1T (67 500 $) sont sorties, voici une de CNET et une d’Ars Technica, qui sont toutes deux impressionnées.

🚀 Elon Musk à Jeff Bezos : « Vous ne pouvez pas poursuivre votre chemin vers la Lune » (The Verge).

🎬 « Quel film est, à votre avis, un film parfait ? » (r/askreddit).

Voici ce qu’il fait : « Facilitez-vous les câlins avec l’aide de ce mannequin pleine grandeur. Attachez-le à l’avant de votre corps et laissez votre patron / collègue / barista étreindre cette forme sans vie, pas vous ! Un autre bon – des flashcards de conversation pour maintenir les vibrations de la fontaine à eau : « Aujourd’hui, c’est humide, n’est-ce pas ? » “Bonjour, je m’appelle…!” « Vos enfants sont-ils en bonne santé ? »

