Daily Authority : les forfaits Pixel de Google

Bonjour ! Journée massive d’actualités sur Pixel, et n’oubliez pas que le décollage est prévu à 13 h 20 HAE aujourd’hui pour la mission Boeing/NASA Flight Test-2 vers l’ISS.

Pixel éclate à une nouvelle vie

Google a fait une nouvelle annonce sur les smartphones comme seul Google peut le faire : en partie sur Twitter, en partie exclusivement, mais surtout par surprise. C’est le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, avec le propre matériel de Google aussi !

La nouvelle puce Tensor est un gros problème, Google s’investit pleinement dans la ligne Pixel (enfin) est un gros problème, et il y a un tas de détails intéressants.

En bref:

En bref, Google a annoncé/confirmé les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, et a annoncé que sa propre puce viendrait avec ces téléphones phares, qu’il appelle Tensor. Comme Qualcomm appelle ses puces Snapdragon, Samsung Exynos, etc. Il est plus proche que jamais d’un vrai téléphone Made by Google. Le Pixel 6 sortira « cet automne », ce qui signifie fin septembre/début octobre. Rien n’était vraiment annoncé pour le Pixel 5a. Rick Osterloh de Google a confirmé qu’il n’obtiendrait pas la nouvelle puce Tensor, mais s’en tiendrait à un chipset Qualcomm. On en parle comme à venir.



En détail:

Il y a des tas, donc je vais juste choisir quelques choses de haut niveau ici :

L’annonce du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro confirme que les rendus précédents sont assez précis, et tout le bruit concernant le propre chipset de Google, qui portait le nom de code Whitechapel, s’est réuni. Le Pixel 6 Pro est le nouveau nom de la plus grande variante, auparavant appelée XL. La puce Tensor a des détails de spécifications limités pour le moment. C’est à peu près tout ce que nous savons, via une interview avec The Verge : « Google ne partage pas qui a conçu le CPU et le GPU, ni ne partage des références sur leurs performances – bien qu’Osterloh dise qu’il devrait être « leader du marché ». (Les rumeurs actuelles suggèrent que Samsung pourrait fournir ces conceptions de composants plus standard.) Il ajoute : « Les éléments standard que les gens regarderont seront très compétitifs et les éléments d’IA seront totalement différenciés. Ce « truc d’IA » est un matériel sur puce dédié à l’apprentissage automatique, dont Osterloh déclare : « Nous sommes maintenant en mesure d’exécuter des modèles de qualité de centre de données sur notre appareil », ce qui implique des algorithmes assez puissants. Il existe également du matériel de sécurité : un nouveau noyau de sécurité et une puce Titan M2, ce qui, selon Google, fait plus que quiconque sur le marché, mais voyons ce que cela signifie vraiment dans le temps. Sur le front de l’apprentissage automatique, cela ressemble, au départ, à des améliorations apportées à des éléments tels que : la détection d’objets en temps réel et le HDR dans chaque image d’une vidéo pour des vidéos de meilleure qualité pour la caméra, la traduction en temps réel sur l’appareil et plus près. sous-titrage en direct. Cela pourrait être très pratique.

Autres spécifications, choix de conception, couleurs, disponibilité :

Spécifications de type phare Pro: un écran de 6,7 pouces à 120 Hz, un zoom 4x, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, avec des bords «légèrement» incurvés. Le Pixel 6 aura un écran plus petit de 6,4 pouces, 90 Hz, plat et sans téléobjectif. Cela signifie que Google change enfin son capteur d’imagerie pour quelque chose de nouveau, passant du Sony IMX363 qu’il a depuis le Pixel 3. Cela signifie un saut dans la qualité d’imagerie, en théorie, qui était en retard. Cependant, le coût est une énorme bosse de caméra semblable à une visière qui traverse tout le téléphone, quelque chose qu’Osterloh dit qu’il a adopté plutôt que d’essayer de le cacher, mais c’est définitivement A Look. Une bande de métal protège le verre. Il existe également un tas de nouvelles couleurs pour la série Pixel 6, avec au moins cinq styles de couleurs différents. Et ils seront tous deux lancés dans huit pays : États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada, France, Allemagne, Japon, Taïwan. Pas d’Inde, mais c’est peut-être parce que le Pixel 5a sera le seul téléphone Pixel là-bas. Quant au prix ? Google a dit qu’il s’agirait d’un « produit à prix premium », donc… le Pro frôle le prix de 1 000 $, je suppose ?

Suite: Pourquoi la puce Tensor du Pixel 6 est en fait un gros problème (et pourquoi ce n’est pas le cas).

Graphique mardi

La dernière image de la vidéo, en juin 2021, montre Android à 72%, ce qui peut refléter ou non l’endroit où vous vous trouvez, mais est assez proche de la vue globale du mobile.

Passe un bon moment,

Tristan Rayner, rédacteur en chef

