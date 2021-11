Daily Authority :  Les meilleures applications et jeux de Google Play 2021

Bonjour ! Les lumières de Noël s’allument dans un petit parc avec des arbres près de moi et c’est juste cette période de l’année… continuez à faire défiler pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles il fait si sombre à 52,5 degrés nord.

Les meilleures applications et jeux de 2021 selon Google

La fin de l’année est maintenant à peu près là et cela signifie que nous verrons une liste constante de récompenses remises aux téléphones, gadgets, appareils, jeux, applications, et vous savez, des trucs.

Ne le prenez pas comme une plainte : j’aime ces listes. Ils sont utiles pour découvrir les choses que vous avez manquées, suivre les années, revisiter et aider à prendre des décisions sur ce qu’il faut acheter pour Noël.

Quoi qu’il en soit, il existe à la fois des prix éditoriaux et des prix de choix de l’utilisateur, et chaque pays a sa propre liste, alors jetez un œil à vos gagnants locaux ici.

Je vais énumérer ci-dessous quelques gagnants américains, mais le grand gagnant, Balance, propose un programme de méditation personnalisé, ce qui est bien. Je ne savais pas que cela existait, alors c’est amusant. Et Pokémon UNITE a remporté le prix du meilleur jeu et s’est également bien comporté avec les utilisateurs, donc cela pourrait valoir le coup d’œil si vous ne l’avez pas encore essayé.

Un gagnant étrange :

Pour une raison quelconque, Paramount+ a remporté la meilleure application de l’utilisateur. Paramount+ ?! C’est trop bizarre pour être autre chose que drôle. C’est juste une autre application de streaming, et ce n’est pas étonnant, cela ne redéfinit rien. Garena Free Fire MAX a remporté le prix de l’utilisateur sur le front du jeu, ce qui est plus ou moins bien, je ne sais pas. Mais encore une fois Paramount+ ?? Est-ce que gagner a du sens ? Vraiment bizarre. Il s’agissait principalement d’une nouvelle image de marque de l’application de service CBS All Access. S’il gagne, pourquoi pas Netflix, pourquoi pas Disney Plus, pourquoi pas… écoutez, je ne sais tout simplement pas.

Sinon… je ferai quelques petits commentaires sur les gagnants ci-dessous

Gagnants de l’application :

Meilleures applications pour le bien

Les meilleurs essentiels de tous les jours

Meilleur pour le plaisir

Les meilleurs joyaux cachés

Idéal pour la croissance personnelle

Gagnants du jeu :

Meilleur compétitif

Les meilleurs changeurs de jeu

Meilleures Indes

Meilleur ramasser et jouer

Idéal pour les tablettes

C’est ça, c’est la liste. Évidemment, ce sont toutes des applications sur Android sur Google Play, mais vous pouvez les récupérer presque toutes, d’après ce que j’ai vu, sur iOS ou via d’autres magasins d’applications, ou sideload, etc.

rafle

🐤 Le co-fondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, a démissionné de Twitter hier (pas pour la première fois !), passant le relais à Parag Agrawal, un esprit technique, qui travaille dans l’entreprise depuis 2011 et était auparavant chez Microsoft et Yahoo en postes de recherche. Beaucoup de réflexions circulent à ce sujet, y compris si les entreprises dirigées par des fondateurs sont la voie à suivre. Voir TechCrunch, Axios et The Verge.

👉 Deux mois après, Windows 11 est toujours en chantier (Ars Technica).

❌ Maintenant confirmé : « Facebook a été empêché d’acquérir Giphy par le chien de garde antitrust du Royaume-Uni, qui a ordonné au réseau social de vendre la plate-forme de partage de GIF parce que l’accord étouffe la concurrence pour les images animées. » (AP).

Cela peut être impénétrable, mais l’utilité d’Ethereum en tant que crypto-monnaie de choix est en train d’être tuée par ses frais d’essence extrêmement élevés. Désormais, le co-fondateur Vitalik Buterin propose une limite de calldata par bloc pour réduire les coûts du gaz ETH (CoinTelegraph).

Graphique mardi

