Daily Authority : les scans d’Apple

Il y a une grande histoire qui tourbillonne à propos d’Apple mettant en œuvre un “apprentissage automatique sur l’appareil” pour la sécurité des enfants, et il travaille avec les forces de l’ordre américaines pour y arriver.

Le problème est que la technologie impliquée ici – une surveillance constante des collections de photos, avec des alertes automatiques aux forces de l’ordre – commence à passer de sonne bien et bonne à discutable.

Qu’est-il arrivé:

TechCrunch était l’un des nombreux points de vente informés par Apple sur le fonctionnement de la technologie, y compris les parents étant avertis si des enfants de moins de 13 ans envoient ou reçoivent ce qu’Apple identifiera comme des photos sexuellement explicites dans les messages. Mais il y a un contrecoup important, pas à cause de ce que c’est exactement, et même pas parce qu’Apple a beaucoup parlé de confidentialité et de cryptage. Au lieu de cela, les experts en sécurité parlent des problèmes de confidentialité dans la façon dont les gouvernements augmenteront probablement l’utilisation et la portée d’une technologie comme celle-ci.

Chronologie:

À la suite de rapports dans le Financial Times, Apple a publié hier un article de blog intitulé « Protections élargies pour les enfants », où la société a présenté des plans pour aider à lutter contre les abus sexuels sur enfants (CSAM). Ensuite, les points de vente ont rapporté des détails d’Apple, où les nouvelles “fonctionnalités de sécurité pour enfants” seront disponibles sur iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et macOS Monterey. Apple commencera alors à activer la fonctionnalité dans les prochains mois pour les personnes (uniquement dans le États-Unis) Puis le contrecoup des experts en sécurité : le plan d’Apple pour « penser différemment » sur le cryptage ouvre une porte dérobée à votre vie privée (EFF), « Cela brisera le barrage – les gouvernements l’exigeront de tout le monde », a déclaré Matthew Green, un responsable de la sécurité professeur à l’Université Johns Hopkins, le premier chercheur à publier un fil Twitter sur le problème. Alec Muffet, chercheur en sécurité et militant pour la protection de la vie privée qui travaillait auparavant pour Facebook, a également noté sur Twitter que la décision d’Apple était « tectonique » et « énorme et régressive étape pour la vie privée individuelle.

Histoire évolutive :

Je suis bien plus sur la clôture ici. En partie parce que les entreprises technologiques ont déjà été obligées de le faire avec le stockage en nuage, bien qu’Alec Muffet explique ici pourquoi apporter cette technologie aux appareils achetés par les consommateurs sur le stockage local est très différent. Voici une autre préoccupation valable d’un journaliste technique, bien que cela soit potentiellement expliqué. Voici des vues plus favorables sur Twitter. Wired marche sur une assez bonne corde raide, expliquant comment Apple marche sur sa propre corde raide en matière de confidentialité ici et ce qu’il reste à découvrir.

Rassemblement

Une semaine après qu’un rapport a déclaré que Xiaomi était juste sur le point de devenir le plus grand fabricant de smartphones au monde, un autre a déclaré que Xiaomi était déjà là. Cela dit, Xiaomi fabrique des téléphones, mais c’est toujours Samsung et Apple qui fabriquent des banques (Android Authority).

Remarquez : le Samsung Galaxy S21 enregistre les pires ventes depuis des années, ce qui a déclenché un examen interne de l’entreprise (Android Authority).

Le lancement de Xiaomi la semaine prochaine inclura après tout ses nouvelles tablettes (Android Authority).

Google One peut inclure Play Pass dans un futur forfait à prix réduit (Android Authority).

Google Nest annonce quatre nouveaux produits de caméra, dont la première caméra de sonnette sans fil : plus intelligente et plus facile à utiliser sans abonnement (Android Authority).

L’économie de l’hydrogène est sur le point de devenir étrange, mais restez à l’écoute… (Ars Technica).

SpaceX présente une antenne parabolique Starlink renforcée pour les véhicules, les navires et les avions pour ses 17 000 satellites (Ars Technica).

Ethereum vient d’activer un changement majeur appelé “London hard fork” – et cela compte vraiment de manière significative. Voici pourquoi EIP-1559 en particulier est un gros problème pour le réseau crypto qui a une véritable utilisation généralisée et est maintenant plus utile (CNBC).

Les girafes sont mal comprises ! ..

« Chaque sport utilise-t-il un ballon différent ? Existe-t-il des exemples de sports différents qui utilisent le même ballon ? » (r/questions stupides). Je vous ai lié directement à une bonne réponse…

Amusement du vendredi

Quelque chose que j’ai trouvé amusant cette semaine était le plus grand réseau d’Australie ouvrant ses téléphones payants pour des appels gratuits à n’importe qui (The Guardian). Oui, les téléphones publics existent toujours, et apparemment le pays en compte au moins 15 000, avec 11 millions d’appels passés pour une valeur de quelque 5,5 millions de dollars de revenus annuels.

Mais les pièces ont disparu : ces téléphones payants seront gratuits pour les appels fixes et cellulaires, bien que vous ne puissiez pas appeler l’international.

Vous avez juste besoin de connaître le numéro de quelqu’un, qui semble appartenir au passé ? Je ne peux appeler que la maison de mes parents et mon propre téléphone, à peu près.

