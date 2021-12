Daily Authority : Les ventes de l’iPhone 13 fléchissent-elles ? En plus, bloquez !

Bonjour !

La série iPhone 13 ne se vend pas bien ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Cela me semble être une violation narrative : Apple, qui a dû réduire les prévisions de ventes d’iPhone parce que ses fournisseurs ne pouvaient pas suivre, informerait désormais les approvisionnements que la demande se ralentit pour sa gamme d’iPhone 13.

Les nouvelles:

Bloomberg a mené avec un rapport intitulé : Apple dit aux fournisseurs que la demande d’iPhone a ralenti à l’approche des vacances. Citation : « Déjà, Apple avait réduit son objectif de production d’iPhone 13 pour cette année de 10 millions d’unités, contre 90 millions, en raison d’un manque de pièces, a rapporté Bloomberg News. Mais l’espoir était de combler une grande partie de ce déficit l’année prochaine – lorsque l’offre devrait s’améliorer. La société informe maintenant ses fournisseurs que ces commandes pourraient ne pas se concrétiser, selon les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les discussions sont privées. » Apple aurait commandé environ 75 millions d’iPhones pour l’année de chaque lancement, donc cela pourrait être juste une autre année pour l’iPhone plutôt qu’une bonne année. Ce qui, vous le savez, n’est pas vraiment une mauvaise chose. Comme le dit Bloomberg : l’iPhone est le produit phare d’Apple, représentant environ la moitié de ses 365,8 milliards de dollars de revenus chaque année.

La question:

Ce qui semble un peu décalé, c’est la performance de l’iPhone par rapport aux problèmes de chaîne d’approvisionnement. J’ai vérifié tous les styles de l’iPhone 13 Pro et il est toujours prévu pour un délai de livraison de 1 à 2 semaines. Et sur l’énorme marché chinois, Apple est revenu à la marque de téléphone numéro un pour la première fois depuis 2015, selon les données de Counterpoint Research. C’est en partie la disparition de Huawei, mais ce n’est pas comme si les iPhones étaient exactement une bonne affaire sur le marché chaud de la Chine, plein de ses propres marques.

J’avais pensé qu’avec la demande de la Chine s’ajoutant à la demande habituelle d’iPhone, ce serait toujours une année à succès. Tout n’est que spéculation pour le moment, mais nous en verrons plus lors du prochain rapport d’Apple : 25 janvier 2022.

Carré devient Bloc

Regardez, Square changer son nom en Block est à la fois rien et tout.

Comme Facebook devenant Meta, cela ne signifie pas grand-chose pour la façon dont les choses fonctionnent, la façon dont les entreprises sont gérées, etc. Mais cela nous donne un signal, car changer de nom n’est pas vraiment une chose qui arrive souvent. Le changement de nom de Google en Alphabet n’a pas beaucoup affecté : Google continue de vivre de la publicité. Mais tout le problème du bloc est plus significatif : il signale un changement encore plus poussé vers la blockchain et la technologie cryptographique. Cela nous donne une secousse que la concentration à plein temps de Jack ne va pas essayer de capturer davantage l’ancien monde, mais le nouveau. Et regardez, il y a des profils de leadership vraiment très drôles :



Tristan Rayner / Autorité Android

Et pendant que nous sommes ici, rappelez-vous que Square possède CashApp, Tidal, TBD, et a accepté d’acheter Afterpay en Australie, bien que cet accord efface les obstacles du régulateur…

Suite: Jack Dorsey devient un chef de bloc (Wired).

rafle

Cela pourrait être notre premier aperçu détaillé du Samsung Galaxy A73, car le milieu de gamme continue de progresser (Android Authority).

🆕 Les puces PC de Qualcomm dévoilées lors de la deuxième journée de ses PC cibles Tech Summit, consoles de jeux portables : détails légers, mais nouveau 8cx Gen 3 (maintenant 5 nm, pour les appareils plus puissants, et « jusqu’à 85 % de meilleures performances du processeur et des performances GPU jusqu’à 60% plus rapides ») et Snapdragon 7C Plus Gen 3 (pour les Chromebooks, les PC moins chers) en particulier est une décision intéressante (Android Authority).

👉 Et il y a un nouveau chipset Snapdragon G3X Gen 1 pour les jeux portables : Qualcomm s’est associé à Razer pour créer un kit de développement de jeux portables, complet avec un écran OLED 120 Hz, mais il est assez tôt pour le chipset sans promesses sur les appareils réels, et encore, peu de détails ont été donnés… mais être « construit pour le cloud gaming » m’a surpris, et non, vous ne pouvez pas l’acheter… (Android Authority).

📸 En outre, le drone de 9 000 $ de Sony est désormais disponible à la commande avant la date d’expédition du 24 décembre (The Verge).

Jeudi de retour

Hier marquait un an depuis la fermeture de Quibi, après une brève période de sept mois de fonctionnement, et une sorte de séjour à la New Coke.

La chaîne Roku est allée acheter le catalogue de contenu de Quibi (comme vous pouvez le voir ci-dessus) et le lit maintenant sur leurs appareils en tant qu’originaux, et toujours sur les téléviseurs, ce n’est pas tout à fait correct. L’une des choses vraiment étranges à propos de Quibi était à quel point c’était bon sur mobile – la technologie était géniale, c’est juste que le contenu ne l’était pas, et toute la pandémie. Quoi qu’il en soit, voici six choses qui étaient prévues pour Quibi de Syfy qui ne sont jamais sorties et que nous attendons toujours, y compris After Dark de Steven Spielberg, qui était au moins un titre de travail pour la série d’horreur prévue de Spielberg qui n’allait être disponible que une fois le soleil couché. Slugfest, qui vit et a créé son premier épisode lors du New York Comic Con l’année dernière mais n’a plus été revu depuis, se lance dans la rivalité de bandes dessinées entre Marvel vs DC, tirée du livre de Reed Tucker Slugfest: Inside the Epic, 50- Année de bataille entre Marvel et DC.

Aussi: Demain marque le 20e anniversaire de la présentation du premier Segway par l’inventeur Dean Kamen.

Tristan Rayner, rédacteur en chef.

