Daily Authority: l’UE dit USB-C vous plus tard 👋

La Commission europĂ©enne dans l’UE a proposĂ© une lĂ©gislation rendant obligatoire le chargement USB-C pour les appareils mobiles, en mettant l’accent sur la rĂ©duction des dĂ©chets Ă©lectroniques. Oui, cela signifie que l’iPhone est dans la ligne de mire.

Il y a une assez bonne indication qu’Apple s’est orientĂ© vers l’USB-C sur tous ses appareils : ses Mac et iPad sont maintenant, pour la plupart, basĂ©s sur un port USB-C. C’est parce que c’est mieux : l’USB-C nettoie le sol avec Lightning, avec une charge rapide et des vitesses de transfert de donnĂ©es beaucoup plus rapides. Apple s’en tenir Ă Lightning a deux cĂŽtĂ©s : s’en dĂ©barrasser signifierait qu’un tas de cĂąbles deviendraient inutiles, mais plus il laisse ses plates-formes sur Lightning, pire c’est pour l’Ă©cosystĂšme.

Quoi qu’il en soit, l’UE cherche maintenant Ă mettre le pied sur la pĂ©dale et Ă forcer l’USB-C :

La proposition se concentre Ă la fois sur le port de charge et la technologie de charge rapide, qui visent Ă ĂȘtre harmonisĂ©es. Il existe Ă©galement une rĂšgle pour dissocier la vente d’un chargeur de la vente de l’appareil Ă©lectronique, dans le but de rĂ©duire le nombre de chargeurs qui s’accumulent dans les mĂ©nages. Un Ă©lĂ©ment supplĂ©mentaire Ă cela est l’information : « … les producteurs devront fournir des informations pertinentes sur les performances de charge, y compris des informations sur la puissance requise par l’appareil et s’il prend en charge la charge rapide. » L’objectif global ? « USB-C deviendra le port standard pour tous les smartphones, tablettes, appareils photo, Ă©couteurs, haut-parleurs portables et consoles de jeux vidĂ©o portables. »

C’est en tout cas l’idĂ©e :

Il s’agit d’un changement proposĂ©. Cela nĂ©cessite toujours le feu vert des États membres de l’UE et des lĂ©gislateurs de l’UE. Ensuite, il y a une pĂ©riode de transition de 24 mois, ce qui signifie qu’il faudra attendre 2024 pour entrer en vigueur. Et cela n’affecte pas les appareils sans port, ce qui signifie qu’un iPhone sans port, dont on disait d’ailleurs qu’il s’agissait de l’iPhone 13, Ă©chapperait Ă un commutateur USB-C. Cela poussera-t-il les appareils de recharge sans fil ? Oh et encore une torsion, Apple ou n’importe qui pourrait avoir deux ports : un propriĂ©taire et un port USB-C.

Apple est fou, l’UE s’en fiche :

Bien sĂ»r, le contre-argument est que cela Ă©touffera l’innovation. Apple l’a dit lui-mĂȘme dans un communiquĂ© : “Nous restons prĂ©occupĂ©s par le fait qu’une rĂ©glementation stricte imposant un seul type de connecteur Ă©touffe l’innovation plutĂŽt que de l’encourager, ce qui Ă son tour nuira aux consommateurs en Europe et dans le monde.” Via ., la CE dit qu’elle s’en fiche : le chef de l’industrie de la Commission, Thierry Breton, a rejetĂ© les commentaires d’Apple. « Je connais ces entreprises depuis des annĂ©es. A chaque fois que nous (avançons) une proposition, ils commencent Ă dire « oh, ce sera contre l’innovation ». Non, ce n’est pas contre l’innovation, ce n’est contre personne. Comme tout ce que fait la Commission, c’est pour les consommateurs », a-t-il dĂ©clarĂ©.

RĂ©actions ? FĂ©roce:

Benedict Evans l’a qualifiĂ© de « profondĂ©ment stupide » et « embarrassant », basĂ© sur l’idĂ©e que dĂ©sormais l’innovation au-delĂ de l’USB-C s’arrĂȘtera, ce qui est un point juste. Je suis moins cinglant Ă©tant donnĂ© que nous devons faire des choses qui nuisent moins Ă l’environnement. Pourtant, l’idĂ©e est que si cela s’Ă©tait produit il y a six ans, nous aurions tous pu ĂȘtre bloquĂ©s sur le micro-USB en tant que One True Standard. Serons-nous donc bloquĂ©s sur l’USB-C mĂȘme si un nouveau format successeur Ă©merge, c’est bien mieux ? Je soupçonne que l’idĂ©e de crĂ©er un seul connecteur avec des normes de charge rapide ouvertes vraiment bonne et omniprĂ©sente est bonne. Mais elle a une limite de temps : la loi devrait, au mieux, ĂȘtre appliquĂ©e pour une pĂ©riode de temps limitĂ©e, compte tenu des possibilitĂ©s d’innovation. Je veux dire, je repense souvent Ă mon insatisfaction lorsqu’Apple est passĂ© du connecteur dock gĂ©ant Ă 30 broches au port Lightning en 2012, dĂ©truisant instantanĂ©ment un tas d’Ă©lectronique avec des docks, des cĂąbles, des accessoires intĂ©grĂ©s, etc. C’Ă©tait deux ans avant l’Ă©mergence de l’USB Type-C, malheureusement.

Les chargeurs EV aussi ?

Avouons-le, l’UE est en retard sur ce qu’elle avoue avec des excuses : elle essaie depuis 2009 avec des accords volontaires. Le prochain grand problĂšme concerne les fiches des cĂąbles de charge pour vĂ©hicules Ă©lectriques. Si vous n’avez pas encore essayĂ© d’en charger un, il n’y a pas de norme universelle. Il existe des diffĂ©rences selon les emplacements gĂ©ographiques, et selon le fabricant aussi. Il existe maintenant plus ou moins quatre types rĂ©pandus en fonction de la vitesse et du courant alternatif/continu, avec des variations selon le fabricant : Tesla a dĂ©veloppĂ© sa propre adaptation du type 2, bien sĂ»r, pour ses compresseurs qui ne conviennent pas Ă d’autres voitures. Mais la normalisation d’un type de prise maintenant pourrait limiter les possibilitĂ©s telles que les vitesses et les caractĂ©ristiques de charge avant que le marchĂ© ne soit arrivĂ© Ă maturitĂ©, ou compliquer les efforts tels que le remplacement Ă chaud des batteries.

Comment organisez-vous vos fichiers Ă©lectroniques, en 2021 ? Dossiers? Annuaires ? Et si vous n’aviez aucune idĂ©e de ce qu’Ă©taient les systĂšmes de fichiers, parce que vous aviez grandi avec des applications, un ordinateur de bureau et des appareils capables de rechercher instantanĂ©ment des appareils entiers.

C’est ce que cet article sur The Verge aborde, en mettant l’accent sur l’enseignement et les Ă©tudiants qui n’ont tout simplement pas vraiment pensĂ© au stockage des fichiers dans des emplacements discrets :

C’est un concept qui a toujours semblĂ© Ă©vident pour Garland mais qui semble complĂštement Ă©tranger Ă ses Ă©lĂšves. « J’ai tendance Ă penser qu’un Ă©lĂ©ment rĂ©side dans un dossier particulier. Il vit au mĂȘme endroit et je dois aller dans ce dossier pour le trouver », explique Garland. “Ils le voient comme un seul seau, et tout est dans le seau.” L’un de ces Ă©tudiants explique les diffĂ©rents fichiers et donnĂ©es sur leur ordinateur comme un “panier Ă linge oĂč vous avez tout en quelque sorte ensemble, et vous sortez simplement ce dont vous avez besoin Ă un moment donnĂ©”. C’est important pour les dĂ©veloppeurs en herbe et les professionnels de l’informatique, etc., mais la question est : si la recherche est assez bonne, pourquoi s’embĂȘter ?

Confession : chaque brouillon d’autoritĂ© quotidienne se trouve dans un seul dossier (recherchable),

Tristan Rayner, rédacteur en chef.