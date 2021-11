Daily Authority : Netflix déploie ses jeux 📺

Netflix a ouvert ses jeux Ă tous les utilisateurs d’applications Android, et ce n’est pas vraiment rĂ©volutionnaire, mais c’est une approche Netflix classique.

Voici ce qui se passe:

AprĂšs une sĂ©rie de tests en Pologne, puis en Espagne et en Italie, l’application Netflix incitera dĂ©sormais les utilisateurs de l’application Android Ă tĂ©lĂ©charger et Ă jouer Ă©galement Ă certains jeux. Il s’agit d’une version mondiale, mais vous devrez mettre Ă jour votre application Netflix. iOS finira par obtenir les jeux, l’environnement plus restrictif d’Apple posant quelques dĂ©fis. Juste une note : je ne vois pas encore les jeux dans mon application Netflix, et en vĂ©rifiant les petits caractĂšres, il est indiquĂ© que le dĂ©ploiement commence Ă 10 h 00 aujourd’hui ; donc environ six heures aprĂšs la publication de ce bulletin.

Les jeux:

Netflix propose cinq jeux Ă tĂ©lĂ©charger : deux titres basĂ©s sur son Ă©mission tĂ©lĂ©visĂ©e Ă succĂšs Stranger Things, Stranger Things: 1984 et Stranger Things 3, et les jeux d’arcade Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up. Vous pouvez Ă©galement simplement rechercher les jeux sur le Google Play Store, bien que la disponibilitĂ© ne soit disponible que pour les abonnĂ©s Netflix. Il n’y a pas d’annonces ou d’achats supplĂ©mentaires.

Ça y est?

Eh bien, probablement pas, non? Le propre article de blog de Netflix s’intitulait « Laissez les jeux commencer », alors oui, ce n’est peut-ĂȘtre pas ça pour Netflix et ses ambitions dans le monde du jeu vidĂ©o. Sortir quelques jeux mobiles est un aussi bon moyen que n’importe quel autre pour commencer. N’oubliez pas que Netflix a achetĂ© le studio Oxenfree, il y a donc quelque chose de plus important en prĂ©paration. De retour Ă l’appel des rĂ©sultats du troisiĂšme trimestre, le directeur de l’exploitation et chef de produit de Netflix, Gregory Peters, a dĂ©clarĂ©Â : « La plupart de ce que nous avons fait Ă ce jour consiste essentiellement Ă nous assurer que tous nos systĂšmes fonctionnent comme prĂ©vu. Il s’agit donc vraiment de nous prouver que nous pouvons faire la livraison de la maniĂšre que nous voulons », et « la mĂȘme chose qui a rendu notre service trĂšs puissant pour recommander des films et des Ă©missions de tĂ©lĂ©vision, connecter d’excellents crĂ©ateurs de contenu Ă ce public – c’est la capacitĂ© que nous devons Ă©galement construire du cĂŽtĂ© du jeu maintenant. »

🎼 Netflix propose dĂ©sormais des jeux pour les abonnĂ©s payants : les jeux Netflix sont enfin lancĂ©s pour les utilisateurs d’applications Android, cinq disponibles pour le moment, dans le monde. Des jeux iOS en route aussi. (AutoritĂ© Android).

đŸ€” Les appareils Android 12 ne peuvent pas utiliser les commandes de volume Chromecast en raison d’un « problĂšme juridique » (Android Authority).

👉 Le navigateur Internet Samsung copie une fonctionnalitĂ© dĂ©testĂ©e de Safari, avec une barre infĂ©rieure (AutoritĂ© Android).

Plongée en profondeur sur le SoC Tensor de Pixel 6, son architecture et comment il se compare aux puces rivales (AnandTech).

⛔ Niantic ferme Harry Potter : Wizards Unite, aprĂšs un peu plus de deux ans de fonctionnement. Ce qui est logique car c’Ă©tait assez terrible, forçant vraiment brutalement des pĂ©riodes d’inactivitĂ© qui ne pouvaient ĂȘtre Ă©vitĂ©es que par des achats intĂ©grĂ©s. Niantic veut que les gens entrent dans Pikmin Bloom ou le prochain Transformers: Heavy Metal, ou, bien sĂ»r, le trĂšs actif PokĂ©mon Go (Niantic).

📄 Microsoft lance son clone Notion, appelĂ© Loop, qui est Ă©galement prĂ©sentĂ© comme ce que Google a lancĂ© et tuĂ© il y a des annĂ©es, Google Wave (TechCrunch).

đŸ“č Aussi, Microsoft Teams entre dans la course au mĂ©taverse avec des avatars 3D et des rĂ©unions immersives (The Verge).

⛔ Facebook n’a pas dit pourquoi, mais il cessera d’utiliser la reconnaissance faciale et supprimera les donnĂ©es de plus d’un milliard de personnes (Ars Technica).

đŸ”« Overwatch 2 et Diablo IV ont Ă nouveau Ă©tĂ© retardĂ©s, sans date de sortie en vue (The Verge).

đŸ’± La plus grande banque d’Australie, Commonwealth Bank, deviendra la premiĂšre du pays Ă proposer Ă ses clients des services de cryptographie, notamment le trading de 10 cryptomonnaies : Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. (.).

đŸ€ł Zoom teste la diffusion d’annonces pour les utilisateurs gratuits (TechCrunch).

🏠Zillow va fermer son entreprise d’achat de maisons semi-automatisĂ©e et licencier 2 000 employĂ©s alors que son grand pari immobilier faiblit, devra dĂ©sormais vendre 7 000 maisons (.).

Les voitures passent Ă l’Ă©lectrique. Que deviennent les piles usagĂ©es ? (CĂąblĂ©).

Les Nations Unies pourraient enfin crĂ©er de nouvelles rĂšgles pour l’espace (Wired).

🌌 La rĂ©action de Tom Hanks Ă l’offre d’espace de Jeff Bezos est plutĂŽt bonne : « Cela coĂ»te environ 28 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Et je vais bien Jimmy – je vais bien – mais je ne paie pas 28 millions de dollars. (Mashable)

đŸƒâ€â™‚ïž Il s’avĂšre que l’exercice n’est pas aussi susceptible de ruiner vos genoux que vous le pensez (Gizmodo).

đŸ„” « ELI5 : Comment gĂ©nĂ©rons-nous autant de chaleur simplement en Ă©tant vivant ? » (r/questions stupides).

Les habitants de San Diego vont se rĂ©galer : au jardin botanique de San Diego Ă Encinitas, une fleur de cadavre gĂ©ante a fleuri pour la deuxiĂšme fois en 18 ans. Et comme rapportĂ© sur le terrain par NBC7 : « C’est gros. C’est Ă©trange. Et ça pue. Mauvais. »

La « rock star » du monde de l’horticulture, la plante, aussi appelĂ©e titan arum ou Amorphophallus titanum, a reçu un surnom : Jack Smellington. Il y a un bon timelapse ici. Citations : « Amorphophallus titanum – Si vous avez pris un tas de couches pour bĂ©bĂ©s usagĂ©es, mettez-les dans un sac poubelle noir avec un peu de viande pourrie et du poisson, puis laissez-les sur le bord de la route Ă Borrego pendant environ 24 les heures. » « La fleur rare ne dure que deux jours. Heureusement, le jardin botanique de San Diego a deux fleurs de cadavre. Le second devrait s’Ă©panouir dans les trois Ă cinq prochaines semaines. Vous pouvez regarder une vidĂ©o de l’Ă©quipe en train de polliniser les fleurs femelles avec le pollen d’une floraison rĂ©cente, ce qui est cool.

Sentant frais,

Tristan Rayner, rédacteur en chef