Daily Authority: Next Nord camera 📸

Salut ! Matin√©e charg√©e de technologie avec des d√©bats f√©roces √©mergeant gr√Ęce √† Valve… lisez la suite¬†!

Caméra Nord 2

OnePlus a diffus√© goutte √† goutte des fonctionnalit√©s et des nouvelles sur son prochain Nord 2, qui devrait √™tre lanc√© la semaine prochaine le 22 juillet. Auparavant, il y avait eu des nouvelles du t√©l√©phone avec un Mediatek Dimensity 1200, plut√īt que le SoC de milieu de gamme Qualcomm habituel.

L’annonce d’hier √©tait plus importante, se concentrant sur la r√©v√©lation que le Nord 2 a une cam√©ra principale de niveau phare.

Les nouvelles:

Le Nord 2 utilisera un capteur de cam√©ra principal Sony IMX766 50MP avec OIS. Ce capteur de niveau phare a √©galement √©t√© utilis√© par OnePlus dans ses cam√©ras ultra-larges sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, et par sa soci√©t√© proche, l’Oppo Find X3 Pro, dans ses cam√©ras principales et ultra-larges. En th√©orie, c’est une bonne chose. Les critiques ont fait l’√©loge des cam√©ras principales et ultra-larges de l’Oppo Find X3 Pro.

Des questions:

Cependant, OnePlus n’utilise pas le chipset Qualcomm habituel, mais doit plut√īt apprendre et s’int√©grer au traitement d’image et au mat√©riel Mediatek. Le produit final – la qualit√© des photos – n’est donc pas garanti et devient une question valable. MediaTek pourrait-il faire mieux ? Nous avons vu un appareil photo de t√©l√©phone Realme-Mediatek dans le Realme X7 Pro se comporter bien par rapport au Nord d’origine. Mais un nouveau syst√®me sera-t-il plus difficile √† optimiser pour OnePlus dans les sp√©cifications de milieu de gamme ? Et tout cela s’appliquera-t-il √† la mani√®re dont OnePlus importe cela aux √Čtats-Unis¬†?

Rassemblement

ūüďą Xiaomi devient le deuxi√®me OEM de smartphones, selon un cabinet d’analystes, rongeant les pertes de Huawei. Les trois premiers du classement mondial : Samsung (19 %), Xiaomi (17 %), Apple (14 %) (Android Authority).

ūüéß OnePlus Buds Pro offrira une charge rapide et une suppression adaptative du bruit (Android Authority).

ūüĎŹ Le Samsung Galaxy S8 en fin de vie re√ßoit une nouvelle mise √† jour de s√©curit√©, et ce n’est pas cens√© arriver, ce qui est g√©nial ! (Autorit√© Android).

Nouvelles majeures pour les puces : Intel est en pourparlers pour acheter GlobalFoundries pour environ 30 milliards de dollars (WSJ, $).

ūüćé Les employ√©s d’Apple disent qu’ils quitteront l’entreprise car elle refuse les demandes de travail √† distance dans une apparente r√©pression √† l’√©chelle de l’entreprise, bien qu’il soit beaucoup plus facile de le dire que de partir r√©ellement. Aucun commentaire d’Apple (The Verge).

ūüćŹ Apple propose enfin ses didacticiels gratuits Today At Apple sur YouTube. Ceux-ci sont bons si vous cherchez √† apprendre, j’esp√®re que d’autres seront bient√īt disponibles (YouTube).

ūüď¶ Les √Čtats-Unis s√©vissent contre ¬ę¬†Fulfilled by Amazon¬†¬Ľ, citant la vente de plus de 400¬†000¬†articles dangereux (Ars Technica).

ūüé§ Le nouveau documentaire d’Anthony Bourdain ‘Roadrunner’ s’appuie en partie sur l’audio g√©n√©r√© par l’IA de la voix de Bourdain. Certains pr√©tendent que c’est √©pouvantable, d’autres que ce sera la norme dans les ann√©es √† venir (Engadget).

ūüďé Les nouveaux emoji 3D de Microsoft incluent Clippy qui revient √† la vie dans Office (The Verge).

ūüď° Starlink pour am√©liorer la latence pour les jeux en ligne comp√©titifs, dit Musk : objectif de 20 ms (Mashable).

ūüĒ≠ La NASA identifie la cause possible du probl√®me du t√©lescope Hubble, jusqu’√† une unit√© de contr√īle de puissance pour un ordinateur de charge utile (Gizmodo).

ūü§Ē Discussion de Hacker News sur l’insuline open source (HN).

‚õĶ ¬ę Juridiquement et pratiquement, qu’est-ce qui m’emp√™che de quitter mon travail, d’acheter un bateau et de naviguer dans l’oc√©an ¬Ľ (r/nostupidquestions).

Amusement du vendredi

C’est vrai! Valve a annonc√© qu’il sortait effectivement un PC de jeu portable, appel√© Steam Deck, et cela a l’air tr√®s amusant.

En bref:

Valve a imm√©diatement mis le Steam Deck en pr√©-commande, √† partir de 399 $, avec une disponibilit√© en d√©cembre 2021. (La pr√©-commande est un peu un processus, pour arr√™ter les scalpers.) Il ex√©cute du mat√©riel AMD personnalis√© et, compte tenu de la taille de l’√©cran, et la r√©solution, devrait √™tre capable de g√©rer m√™me les jeux AAA. Ces jeux proviendront de votre biblioth√®que Steam, o√Ļ la plupart des joueurs sur PC poss√©deront un tas de titres. Il ex√©cute SteamOS, ce qui en fait un ordinateur de poche bas√© sur Linux et plus qu’un simple appareil de jeu.

Spécifications, stockage :

Ce mat√©riel AMD est int√©ressant : le Steam Deck contient un processeur √† quatre cŇďurs et huit threads associ√© √† huit unit√©s de calcul RDNA 2 pour le GPU et 16 Go de RAM LPDDR5. L’√©cran est un √©cran LCD de 7 pouces, 1 280 x 800 (720p) avec un taux de rafra√ģchissement de 60 Hz. La dur√©e de vie de la batterie varie √©norm√©ment, selon Valve – de deux √† huit heures, selon son niveau d’exigence. R√©duisez la fr√©quence d’images, par exemple, et vous obtiendrez plus de batterie. La conception mat√©rielle bas√©e sur les images et les vid√©os a suscit√© des commentaires mitig√©s. J’attendrai des critiques pour savoir comment les boutons et les joysticks s’assemblent dans la main. Le prix de 399 $ est trompeur – vous n’obtenez que 64 Go de stockage interne eMMC √† vitesse moyenne. Optez pour la version 256 Go, qui semble presque indispensable, et vous payez 529 $, ce qui est bien au-dessus m√™me du Switch (OLED). La version 512 Go co√Ľte 649 $, avec un ¬ęverre grav√© anti-√©blouissant de qualit√© sup√©rieure¬Ľ, un √©tui de transport et plus encore. Pourtant, les consoles sont g√©n√©ralement vendues √† perte sur le mat√©riel, avec des logiciels et des accessoires qui reprennent tout au long de la dur√©e de vie de la console.

Commutateur Nintendo :

Il est impossible d’√©viter les comparaisons Switch car les deux sont des ordinateurs de poche. Pourtant, ils sont tr√®s diff√©rents. Nintendo est enti√®rement derri√®re le Switch dans sa mani√®re verrouill√©e: une console √† toute √©preuve, id√©ale pour les adultes et les enfants, avec un tas de jeux solides √† exceptionnels. La plupart des gens ne sont pas d√©rang√©s par le fait qu’il n’en fasse pas plus parce que ce qu’il fait, il le fait tr√®s bien. Les ordinateurs de poche PC sont des b√™tes diff√©rentes, et jusqu’√† pr√©sent, ils ont eu moins de succ√®s.

Valve n’est pas le premier mais peut √™tre le meilleur¬†:

Valve ne pr√©tend pas qu’il est le premier. Au lieu de cela, le crochet est son int√©gration unique directement avec Steam et la plate-forme flexible pour permettre d’ex√©cuter l’Epic Games Store ou m√™me Windows le rend follement ouvert pour le bricolage. Il peut √©galement √™tre connect√© √† un √©cran plus grand via USB-C. Cela a l’air presque parfait en tant que console de jeu portable Xbox, selon la fa√ßon dont elle fonctionne ? Peut-√™tre qu’il peut aussi simplement diffuser des jeux¬†? Et c’est tr√®s bien de voir une grande concurrence √† la Switch, qui n’a pas √©t√© contest√©e par les principaux fabricants. Je souhaite juste que la version 64 Go ne soit pas si √©touffante‚Ķ

√Čgalement: IGN a publi√© une tr√®s bonne FAQ abordant de nombreuses questions importantes, avec des r√©ponses directement de Valve.

Prime: Les nouveaux finalistes emoji d’Unicode, class√©s (Gizmodo).

Passez un bon week-end,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.

