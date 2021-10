Daily Authority: Nouveaux Macbooks entrants 💻

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-october-13-2021/

il y a 56 secondes

đź‘‹ Nick ici reprenant temporairement la barre. Aujourd’hui, c’est la JournĂ©e internationale de la prĂ©vention des catastrophes (IDDR), mais je pense que la première catastrophe Ă laquelle nous devons nous attaquer est le nom de la fĂŞte elle-mĂŞme. Ouais.

Macbooks et Mac Minis et plus, oh mon dieu

Hier, Apple a envoyĂ© des invitations Ă un autre Ă©vĂ©nement de streaming, cette fois-ci qui aura lieu le 18 octobre Ă 13h HE. (C’est lundi prochain !)

Ă€ la manière typique d’Apple, l’invitation est lĂ©gère, mais compte tenu de ce que nous savons de la feuille de route de l’entreprise, il est assez facile de deviner ce qui sera annoncĂ©Â :

Tout d’abord, attendez-vous Ă voir la refonte des Macbook Pros 14 et 16 pouces. Si les rumeurs sont exactes, ils auront des Ă©crans plus grands, des chargeurs MagSafe, ainsi que le retour du port HDMI et de la fente pour carte SD, sans plus de barre tactile en haut du clavier. Un tweet du responsable marketing d’Apple, Greg Joswiak, prĂ©sente Ă©galement une sĂ©rie de points volants, qui peuvent ou non impliquer que la technologie mini LED sera Ă©galement dĂ©voilĂ©e. Il y a aussi la question du processeur M1X suralimentĂ©, qui est sur le point de voler la vedette. Selon les rapports du dĂ©but de l’annĂ©e, il passera de huit Ă dix cĹ“urs de processeur et de sept ou huit Ă 16 ou 32 cĹ“urs de processeur graphique. Le M1 a Ă©poustouflĂ© la concurrence l’an dernier, avec des performances incroyables et une excellente efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et thermique. Une mise Ă niveau M1X du Mac Mini figure Ă©galement au programme. Il est Ă©galement dit qu’il comporte plus de ports que le modèle de l’annĂ©e dernière, ce qui en ferait une alternative plus attrayante pour les utilisateurs expĂ©rimentĂ©s.

Ensuite, il y a la question des AirPod repensés.

Bien que beaucoup moins certain, il est Ă©galement possible qu’Apple prĂ©sente une troisième gĂ©nĂ©ration de ses Ă©couteurs omniprĂ©sents. Celles-ci font l’objet de rumeurs depuis des mois, avec un rapport indiquant qu’elles sont entrĂ©es en production en aoĂ»t. Notez qu’il s’agit des AirPod d’entrĂ©e de gamme (160 $), et non des AirPods Pro, qui coĂ»tent 250 $.

Cependant, on dit dans la rue que les nouveaux AirPod présenteront un design plus similaire aux modèles Pro, avec des tiges plus courtes et un boîtier de charge repensé.

Rassemblement

âś‚ Dans une nouvelle lĂ©gèrement moins positive pour Apple, la sociĂ©tĂ© pourrait devoir rĂ©duire la production de la gamme iPhone 13 de 10 millions d’unitĂ©s cette annĂ©e en raison de pĂ©nuries de puces (Android Authority).

📅 Samsung a annoncé un autre Samsung Unpacked (le quatrième cette année) le 20 octobre. Voici ce qui pourrait être en magasin (Android Authority)

📱 Les pliables sont historiquement le territoire de Samsung, mais une nouvelle fuite suggère qu’Oppo pourrait se lancer dans le jeu le plus tĂ´t possible (Android Authority).

🔊 Dans le dernier podcast Decoder, Nilay Patel revient en profondeur sur la façon dont Amazon gère Alexa avec Dave Limp, vice-président senior des appareils et services chez Amazon. Consultez la transcription ici (The Verge).

🤔 Revue Motorola Edge (2021) : Une histoire de deux modèles. TLDR : C’est un excellent rapport qualitĂ©-prix pour les clients de Verizon, mais pour tout le monde… (Android Authority).

🕵️‍♀️ NVIDIA veut prĂ©cipiter son achat d’Arm, mais une enquĂŞte approfondie de l’UE menace d’annuler l’accord (.).

🎮 Il y a 20 ans, la Xbox d’origine est passĂ©e d’AMD Ă Intel Ă la dernière minute, et selon le concepteur de la console, c’Ă©tait de la « pure politique » (Gamespot).

Les nerds se réjouissent, G4 TV revient le 16 novembre avec Attack of the Show, Xplay et plus encore. Il sera disponible à la fois en chaîne de télévision linéaire et en streaming sur Twitch (The Verge).

Une entreprise finlandaise vient de lancer un système de dessalement Ă Ă©nergie solaire pour transformer l’eau de mer en eau douce pour 400 000 KĂ©nyans ruraux (Good News Network).

MenĂ©s par la France, 10 pays de l’UE appellent Bruxelles Ă Ă©tiqueter l’Ă©nergie nuclĂ©aire comme source verte. La France tire 70 % de son Ă©lectricitĂ© du nuclĂ©aire, mais elle doit convaincre l’Allemagne et d’autres de changer d’avis (Euronews).

Mercredi bizarrerie

Nous avons tous vu et Ă©tudiĂ© le tableau pĂ©riodique, mais l’avez-vous dĂ©jĂ entendu ?

C’est la prĂ©misse d’un nouvel album du groupe britannique The Pocket Gods (via A Journal of Musical Things), qui a sorti 118 clips de 30 secondes de bruit blanc, chacun nommĂ© d’après un Ă©lĂ©ment du tableau pĂ©riodique.

Avant de sortir vos becs Bunsen et de monter votre chaĂ®ne stĂ©rĂ©o, vous devez savoir qu’ils sonnent tous exactement de la mĂŞme manière. Le but de l’album est de jouer avec l’algorithme de Spotify en publiant de nombreuses chansons Ă la fois afin de protester contre les redevances de streaming. Le groupe affirme qu’il suivra cet effort avec un album sur le thème des vacances intitulĂ© I’m dreaming of a White Noise Christmas en dĂ©cembre. Cela me rappelle la cascade de Vulfpeck en 2014, oĂą le groupe a gagnĂ© 20 000 $ grâce Ă un album entièrement silencieux appelĂ© Sleepify. La musique de nos jours est bizarre, mec.

Jusqu’Ă demain,

Nick Fernandez, rédacteur en chef

Daily Authority : le renouveau de Samsung Exynos ? ??

L’autoritĂ© quotidienne