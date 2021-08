Daily Authority: Pixel 5a bientôt (mais pas largement)

Bonjour! Une grosse semaine à venir, alors attachez-vous…

Pixel 5a

Google a annoncé son Pixel 6 la semaine dernière, mais le Pixel 5a est presque certainement le téléphone que nous voyons en premier.

Soit dit en passant, « nous » étant des habitants des États-Unis et du Japon : Google ne le rend disponible que dans deux pays : les États-Unis et le Japon.

Quoi qu’il en soit, le dernier en date est via Mark Gurman de Bloomberg, qui a noté dans son bulletin du dimanche :

“Le nouveau téléphone Pixel bas de gamme de Google n’est plus qu’à quelques jours. Attendez-vous à ce que le 5a à faible coût avec une puce Qualcomm, et non une conception interne, soit mis en vente dans les deux prochaines semaines. »

Cela correspond aux informations de lancement précédentes du Pixel 5a, notamment :

Google a déclaré qu’il serait “annoncé conformément au lancement du téléphone de la série A de l’année dernière”, qui était d’ailleurs le 3 août 2020. De plus, le Pixel 5a est passé par la FCC le mois dernier. Et quelques fuites et rumeurs, dont aucune ne semble crédible à elle seule, mais toutes commencent à avoir un sens ensemble.

…mais pourquoi seulement deux pays ?

L’approche de Google en matière de vente a toujours été déconcertante. La disponibilité internationale est toujours très limitée pour son matériel et ses services – il n’aime tout simplement pas vendre ses produits à l’international et n’a jamais vraiment essayé. Le Pixel 2 a été lancé dans sept pays. Maintenant, le Pixel 5a ne se vend qu’en deux ? Le collègue préféré de tout le monde chez Android Authority, Bogdan Petrovan, a écrit en 2017 : « Google ne peut pas être aussi mauvais pour vendre des téléphones. » Au moins, cependant, la pandémie toujours en cours a armé Google d’une excuse pour rester avec les États-Unis, ce qui est logique, et le Japon, pour des raisons qui ont moins de sens. “Ce n’est pas nous, c’est la pénurie de puces”, dira probablement Google. Compte tenu du peu de contrôle que Google aura sur les fournitures de puces, cela pourrait être juste.

Informations sur la chaîne d’approvisionnement de Nokia :

J’ai parlé il y a quelques semaines avec le directeur général de HMD Global en Allemagne et dans les pays voisins, Eric Matthes, qui a confirmé que les smartphones Nokia avaient leurs propres problèmes de chaîne d’approvisionnement. Matthes a mentionné une pénurie globale de matériaux, des puces aux écrans et même des objectifs de caméra, et a déclaré que les commandes du Black Friday étaient déjà en cours de discussion en juillet avec les détaillants inquiets d’un manque d’approvisionnement pour novembre. Novembre! Matthes a également souligné que ce sont les poids lourds qui ont le pouvoir : « Disons que Samsung commande un million de pièces et nous en commandons 20 000. Tout d’un coup, les fournisseurs disent « Oh, votre approvisionnement semble difficile… » Et c’est un sujet vraiment difficile à discuter, et beaucoup à discuter. » Soit dit en passant, Matthes a déclaré que des entreprises comme la sienne (et son ancien employeur, HTC) visaient « toujours » à « annoncer le dimanche et être sur les étagères le lundi », mais a déclaré que cela « ne fonctionnait tout simplement jamais ».

Approvisionnement de Google :

Avec Google seulement un ou deux points de pourcentage des livraisons mondiales de smartphones, une pénurie de composants sur le Pixel 5a est compréhensible et peut même affecter l’offre de lancement aux États-Unis et au Japon. Les efforts de Google semblent aller dans la série Pixel 6 à venir dans deux mois – mais nous ne savons rien, pour le moment, sur les pays dans lesquels il pourrait se lancer. Pourtant, au moins Google construit une sorte de “hub matériel” dans la Silicon Valley (CNBC ).

Rassemblement

Samsung brevète un système de caméra mobile à ouverture adaptative (Android Authority).

Spécifications Redmi 10, fuite de rendu: le téléphone économique de Redmi reçoit un appareil photo 50MP (Android Authority).

Valve Steam Deck pratique : « J’ai tenu le Steam Deck et j’y suis presque convaincu. » (Le bord).

Google a envisagé d’acheter “une partie ou la totalité” d’Epic lors du grand affrontement Fortnite de 2018, selon des documents judiciaires (The Verge). Ces mêmes documents ont révélé que Google avait dit à Epic de ne pas autoriser le chargement latéral de Fortnite, ledit chargement latéral étant « horrible » (Android Authority).

Les initiatives d’Apple en matière de « sécurité des enfants » continuent d’accumuler certaines des critiques les plus virulentes d’un nouveau problème de confidentialité que j’ai vu : désormais, plus de 5 500 personnes et organisations (experts en sécurité et en confidentialité, cryptographes, chercheurs, professeurs, experts juridiques, tels qu’Edward Snowden ) ont signé une lettre ouverte demandant deux choses, demandant principalement : « Le déploiement par Apple Inc. de sa technologie de surveillance de contenu proposée est immédiatement interrompu. » (appleprivacyletter.com). Même John Gruber s’inquiète de la pente glissante sur laquelle Apple semble être sur le point de marcher (Daring Fireball).

En parlant de : Stingle est une application de sauvegarde de photos open source axée sur la confidentialité (Ars Technica).

Un rapport climatique majeur est sorti aujourd’hui : la sixième analyse encyclopédique du GIEC sur l’état de la science climatique nous dit directement que les choses ne vont pas bien. Vous le savez peut-être, mais amener 195 pays à signer un rapport par des scientifiques bénévoles n’est pas particulièrement facile. Lisez simplement ces cinq tweets même si vous ne lisez rien d’autre. Tout n’est pas encore perdu, mais il reste peu de temps pour agir car le réchauffement n’a pas de fin tant que les émissions ne s’arrêtent pas (Twitter).

Une mise à jour sans surprise mais triste pour le Tesla Cybertruck : la production a été repoussée à 2022, alors que Tesla continue de travailler sur ses processus de production impliquant d’énormes machines de moulage (Electrek).

Le rover Perseverance de la NASA ne parvient pas à collecter son premier échantillon de roche martienne, un incident rare lors de la mission 10/10 (Engadget).

Missiles Midwest : les centres de contrôle de lancement Minuteman se cachent à la vue de tous (CNET).

« Si votre chambre ne sentait qu’une seule chose, quelle serait-elle ? » (A : « La fraîcheur quand tu ouvres tes fenêtres et qu’il fait -15°c dehors. ») (r/askreddit).

Lundi Meme

Passage au Lundi Viral aujourd’hui en raison de la réémergence de cet éventreur :

Le Singapourien Paul Seow est devenu viral en essayant de vendre les Prodikeys de Creative Technology : un hybride clavier QWERTY/clavier musical/touches midi qui, bien qu’incroyablement cool d’un point de vue rétro, n’aurait probablement jamais dû être fabriqué. La vidéo de 2002 est vraiment géniale, l’équivalent du mème “comment dessiner un hibou”. Il a été largement échantillonné, notamment par Frank Ocean dans Super Rich Kids Seow a été directeur marketing chez Creative pendant près de 30 ans et est maintenant agent immobilier. Il a aussi l’air plutôt bien pour quelqu’un dans la soixantaine. Comment puis-je savoir tout cela ? En juin dernier, une très bonne vidéo « où sont-ils maintenant » a été réalisée avec Paul Seow par AsiaOne. Il a l’air sympa.

Acclamations,

Tristan Rayner, rédacteur en chef