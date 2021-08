Daily Authority: révélations du procès Google, Tesla Bot 🤖

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-august-20-2021/

Nous devrions être heureux pour Epic contre tout le monde

Ces poursuites épiques ont été des révélations massives. Il y a presque une histoire dans chaque e-mail non rédigé alors que nous regardons les PDG, les vice-présidents et les fondateurs faire des affaires, toujours dans le meilleur intérêt de leur entreprise.

Sean Hollister de The Verge est sur la piste des documents judiciaires d’Epic v. Apple et d’Epic v. Google, et comme il l’écrit : l’ensemble du procès Epic v. Google, qui semblait être un sideshow pour les arguments de l’App Store d’Apple, enfin logique.

Vraiment, cependant, le vieux Google ludique, amusant, coloré et convivial a tiré tous les tours possibles.

Maintenant, rappelez-vous, les plaintes sont rassemblées pour avoir l’air mal pour le défendeur, c’est pourquoi être juge est délicat.

Mais, en bref, voici ce que Google aurait fait pour empêcher Epic (et Samsung, soit dit en passant) de lancer un effort anti-Play Store pour prévenir le « risque de contagion » (je vais juste citer de grandes parties de l’article sur ce que Google faisait ici):

« Cela incluait le paiement direct des meilleurs développeurs de jeux, y compris Activision Blizzard, pour rester dans les parages, et le partage d’une partie supplémentaire de ses revenus avec les fabricants de téléphones s’ils acceptaient de ne pas préinstaller d’autres magasins d’applications. « Vous vous souvenez quand Google aurait forcé OnePlus à rompre un accord qui aurait vu le Fortnite Launcher préinstallé sur les téléphones ? LG et Motorola auraient conclu un accord selon lequel ils obtiendraient 12% des revenus de recherche de leurs clients et jusqu’à 6% de l’argent dépensé dans le Play Store, pour être exclusif à Google. Les marques sœurs de OnePlus, Oppo et Vivo, étaient également à bord, le propriétaire BBK engageant la grande majorité de ses téléphones dans le programme exclusif. Le fabricant de téléphones Nokia HMD Global s’est également inscrit, tout comme Sony, Sharp, Xiaomi et une autre marque sans nom. “Si ces tactiques vous semblent familières, c’est peut-être parce que 36 procureurs généraux ont allégué que Google avait utilisé exactement les mêmes accords de silence contre le Galaxy Store de Samsung, dans le cadre de la poursuite antitrust qu’ils ont intentée contre Google en juillet.”

Google était au courant des plans de chargement latéral d’Epic pour Fortnite Mobile, malgré cette commande du PDG d’Epic, Tim Sweeney :

Maintenant, bien sûr, le chargement latéral n’est même pas possible sur iOS, c’est pourquoi le boîtier Apple a été plus grand. Mais Google semble vraiment souhaiter que ce ne soit pas possible sur Android. Pas parce qu’il veut protéger les utilisateurs. Mais parce qu’il y a des milliards en jeu. Et, soit dit en passant, Epic n’est pas un enfant en or. Il veut aussi gagner de l’argent.

Et, crédit où il est dû, Hollister a également déterré tous les e-mails internes disponibles (environ 800 environ) pour trouver plus de linge sale dans l’affaire Apple. Il y a de la saleté sur Microsoft, Sony, Google, Nintendo, Valve, Netflix, Hulu et plus, encapsulée dans un article « 107 choses que j’ai apprises ».

Si vous avez suivi, vous en connaissez une partie, mais des choses comme Apple qui perd une partie de poulet avec Netflix ont de grandes révélations.

Rassemblement

👉 Impressions pratiques de Motorola Edge (2021) : redéfinir le produit phare du budget ? (Autorité Android).

🤔 Le « OnePlus 9RT » a fuité, une mise à jour du 9R, à venir, mais probablement uniquement en Inde et en Chine (Android Authority).

Spécifications du Xiaomi Mi 11T Pro : charge 120 W avec pointe OLED 120 Hz (Autorité Android).

🍎 Un ancien e-mail de Steve Jobs confirme qu’Apple travaillait sur un « iPhone nano » en 2010 (Android Authority). (Une autre révélation Epic v. Apple !)

🌊 Oui, LG teste les vitesses 6G aux longueurs d’onde térahertz via Fraunhofer à Berlin. Non, ce n’est pas quelque chose qui arrivera de si tôt — 2028, peut-être ? (Autorité Android).

🆕 Intel a dévoilé son architecture CPU de 12ème génération, disponible cet automne : fonctionne comme la configuration big.Little d’Arm (Android Authority).

👉 La nouvelle gamme de moniteurs Dell comprend un deuxième écran portable de 350 $ (Engadget).

Amazon aurait l’intention d’ouvrir des grands magasins, en commençant par la Californie et l’Ohio (The Verge).

Amazon a tué le nom Alexa : les parents fuient un nom qui peut être, au mieux, une nuisance et, au pire, associé à l’asservissement (The Atlantic).

🔫 Le remaster 4K de Quake est disponible dès maintenant sur PlayStation, Xbox, Switch et PC pour 10 $ (Engadget).

🤷‍♂️ En raison des bizarreries des personnes incroyablement riches qui souhaitent devenir plus riches : OnlyFans interdit le « contenu sexuellement explicite ». Oui, vraiment, bien que la nudité soit acceptable, d’une manière ou d’une autre ? Cela peut également être lié au paiement Mastercard, car les banques prétendent ne pas remarquer les flux d’argent jusqu’à ce qu’elles le fassent (Gizmodo). TechCrunch souligne: C’est l’opportunité d’une vie de crypto.

🌚 Le prochain grand défi des astronautes lunaires ? Poussière de lune (filaire).

🤔 Différentes cultures posent des questions : « Les Américains ont-ils vraiment des gens dont le travail consiste simplement à se tenir à l’entrée d’un magasin et à saluer les gens ? » (r/questions stupides).

Amusement du vendredi

Lors de la présentation de Tesla AI Day, quelque chose qui a duré plus de 2,5 heures, Elon Musk a dévoilé de manière inattendue le Tesla Bot, un robot humanoïde utilisant l’IA du véhicule de Tesla pour éliminer les « tâches dangereuses, répétitives et ennuyeuses ».

Il utilisera une partie des compétences de Tesla en matière d’IA, et Musk a déclaré que la société prévoyait de préparer un prototype du Tesla Bot d’ici l’année prochaine. (..Mmhmmm) C’est un robot de 5 pieds 8 pouces avec un écran pour un visage, pesant environ 125 livres et capable de se déplacer à environ 5 mph. Musk a plaisanté: «C’est destiné à être amical» et qu’il est «assez petit pour être maîtrisé», ce qui était aussi une blague… je pense? Un robot conçu à partir de sons d’IA entièrement autonomes, eh bien… vous d’abord ? Plus de flux de AI Day ici (Electrek).

