Daily Authority: ROG Phone 5S annoncé

Bonjour ! Au moment où j’écris et que j’appuie sur envoyer, il semble que le Pixel 5a pourrait arriver cette semaine, dès demain si les rapports sont vrais ?

Les joueurs ont besoin de tout

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Les téléphones pour les joueurs sont un créneau assez incroyable qui a sans doute contribué à faire progresser les expériences dans les jeux portables et a rendu possible pour beaucoup les jeux mobiles de niveau élite avec les esports mobiles.

Vous pourriez certainement faire valoir que, grâce aux téléphones de jeu, les innovations dans les écrans à taux de rafraîchissement élevé et le refroidissement thermique ont été poussées. Le Razer Phone a été le premier à afficher un écran 120 Hz en 2017, quelque chose qui n’a toujours pas encore atteint un iPhone, par exemple.

Dans le même temps, les téléphones de jeu mettent les fabricants dans une impasse : quel est l’intérêt d’avoir un téléphone de jeu avec toutes les cloches et tous les sifflets si ce n’est pas le plus rapide du marché ?

Personne ne fait remarquer que pratiquement tous les téléphones Android phares sont facilement assez rapides pour les jeux, contrairement au monde du PC. Attention, peu de téléphones privilégient les vitesses soutenues et la plupart peuvent devenir assez chauds et commencer à atteindre les limites thermiques assez rapidement.

Quoi qu’il en soit, Asus est coincé dans cette impasse, il a donc ressenti le besoin d’annoncer les nouveaux Asus ROG Phone 5S et ROG Phone 5S Pro :

Ceux-ci sont à peu près identiques à la série ROG Phone 5 : la nouvelle spécification est le chipset Snapdragon 888 Plus, qui offre une petite amélioration des performances grâce à un chipset CPU overclocké d’environ 5,5%. Il y a aussi un taux de réponse tactile plus rapide : les nouveaux appareils offrent un taux de détection de 360 ​​Hz pour le toucher, ce qui est meilleur que le taux de 300 Hz sur les modèles d’origine, mais encore une fois, il est nominal – mais cela signifie que c’est la latence de 24,0 ms la plus rapide au monde. Le téléphone précédent détenait le record de latence tactile de 24,3 ms… ce n’est donc pas grand-chose, mais tout tourne autour de ces gains marginaux. Dans la série 5S, il n’y a pas d’appareil Ultimate cette fois, mais le 5S Pro a été mis à niveau vers 18 Go de RAM (LPDDR5) et 512 Go de stockage (UFS 3.1). Le 5S conserve les fonctionnalités dont Asus aime parler, notamment un système de refroidissement GameCool 5 pour un overclocking et des contrôles thermiques supplémentaires, et sa batterie substantielle de 6 000 mAh reste, divisée en deux unités de 3 000 mAh, pour minimiser les effets de chauffage. Même dans ce cas, les vrais joueurs professionnels voudront s’accrocher au refroidisseur externe AeroActive Cooler 5 pour réduire les températures. C’est donc une amélioration assez naturelle pour la série, et les propriétaires de ROG Phone 5 n’ont pas besoin de mettre à niveau – mais si vous en achetez un, les nouveaux modèles sont les plus récents et les meilleurs, et Asus dit que les nouveaux modèles remplaceront l’original. modèles à mesure que le stock s’épuise. Asus n’a pas annoncé de prix mondiaux pour quelque raison que ce soit… Remarquez, le ROG 5 de base était une version de 999 $, sautant vers le haut à mesure que vous ajoutiez des fonctionnalités de pointe, et il semblerait peu probable qu’il y ait une remise offerte?

Rassemblement

Lundi Meme

« … la variante Delta déforme déjà notre perception du risque, et après plus d’un an et demi de blocages, d’incertitudes et de mandats fluctuants, il est difficile de mettre la gravité en contexte. C’est pourquoi, peut-être, ce mème peut aider.

Deuxièmement : le nombre de fois que Netflix m’a fait ça…

Sur cette note, mon collègue Roger Fingas se demande si Netflix vaut toujours la peine de s’abonner, jonglant avec divers pros tels que ses titres originaux, de Stranger Things à The Witcher, des documentaires, des comédies spéciales et des films qui vont et viennent. Du côté négatif, empiler rapidement des titres originaux annulés qui ne vont nulle part rapidement, et un manque de contenu tiers alors que d’autres services sont apparus. Pourtant, ce qui manque à mon avis dans cette prise, c’est que… vous pouvez très facilement aller et venir sur n’importe quel service. Payez pour un mois, désabonnez-vous lorsque vous constatez que vous ne regardez pas. Il y a très peu de choses pour vous enfermer, bien que d’autres services s’orientent vers le paiement annuel pour vous « économiser » de l’argent, je suppose ?

