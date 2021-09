Daily Authority : Un nouvel entrant sur tablette 🤔

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-september-9-2021/

Bonjour ! Je pars dans les montagnes plus tard cet apr√®s-midi, donc Nick Fernandez vous soutient demain. Je te rattraperai lundi. De plus, j’ai attendu les nouvelles de rendu/fuite de l’iPhone 14 jusqu’√† ce que… eh bien, quelque chose de plus substantiel se pr√©sente…

Apr√®s toutes ces ann√©es de OnePlus, Oppo/Realme et Vivo, toutes des marques appartenant √† BBK Electronics, il y a enfin une tablette sur le march√© de l’une des marques.

Realme Pad :

Le Realme Pad, une ardoise en alliage d’aluminium de 10,4 pouces dot√©e d’un √©cran de 2 000 √ó 1 200, rejoint le march√© des tablettes Android. C’est une entr√©e modeste: Realme ne cherche aucune option de pointe ici, avec une puce MediaTek Helio G80 alimentant l’appareil, comme vous pourriez le trouver dans un smartphone √©conomique comme le Poco M2 ou Realme 7 √† moins de 200 $. Le Realme Pad dispose d’une batterie saine de 7 100 mAh pour 12 heures apparentes de lecture vid√©o et 65 jours en veille. Il y a une charge de 18 W, ainsi qu’une charge invers√©e pour alimenter d’autres appareils. Et la certification Dolby Atmos est √† bord pour les quatre haut-parleurs, avec un poids de 440 grammes, ce qui est √† peu pr√®s le m√™me que l’iPad Air de 9,7 pouces. Le prix d’un mod√®le Wi-Fi avec 3 Go de RAM et 32 ‚Äč‚ÄčGo de stockage commence √† environ 190 $, tandis que la variante 4G LTE haut de gamme avec 4 Go de RAM/64 Go de stockage est d’environ 245 $. Les deux mod√®les seront lanc√©s en Inde la semaine prochaine, le 16 septembre.

Est-ce que ça importe?

Plus il y a d’options de tablettes bon march√© pour les habitants des pays en d√©veloppement comme l’Inde, mieux c’est. Les t√©l√©phones sont g√©niaux et tout, mais plus d’espace d’√©cran, sans avoir besoin d’investir dans un ordinateur portable, a du sens. Sur le march√© plus large, cependant, les tablettes Android sont dans un sc√©nario classique de poulet / Ňďuf. Les iPad d’Apple sont si bons et b√©n√©ficient d’une prise en charge beaucoup plus compl√®te des tablettes par les d√©veloppeurs que les tablettes Android semblent √™tre loin derri√®re. Mais sans que les fabricants mettent plus de tablettes Android sur le march√©, les fabricants d’applications Android ne sont pas incit√©s √† en faire plus avec les fonctionnalit√©s des tablettes, √©tant donn√© le pourcentage relativement faible d’utilisateurs sur une tablette par rapport √† un t√©l√©phone. Donc, sans que ni les fabricants ni les d√©veloppeurs ne passent vraiment en premier, l’√©cosyst√®me est un peu bloqu√©. Cela dit, c’est possible. Samsung a fait une grande d√©monstration de ses efforts pour amener les meilleurs fabricants d’applications √† prendre en charge son Fold 3. Je ne sais pas si Samsung a offert un support technique pour y parvenir, ou peut-√™tre des incitations financi√®res, marketing ou autres √† ces fabricants d’applications, mais quelque chose comme √ßa aurait du sens. Android sur tablettes n’a pas non plus trouv√© un excellent support Google, contrairement aux Chromebooks et ChromeOS. Un dernier point¬†: les domaines de la confidentialit√©, de la s√©curit√© et de l’entretien continu des logiciels ont √©t√© au mieux m√©diocres de la part des fabricants de tablettes Android, ce qui a permis aux meilleures tablettes Android d’√™tre en fait‚Ķ des Chromebooks. L’autre option consiste √† vivre une exp√©rience Amazon avec quelque chose comme l’√©quivalent de Realme Pad, le Fire 10 HD. Mais alors il n’y a pas de services Google‚Ķ

ūüĒú Pixel 6 appara√ģt en chair dans l’annonce de Google, la promo Instagram fait allusion √† la date de lancement avec des horloges fix√©es au 19 octobre (Autorit√© Android).

ūüďÖ Xiaomi s’engage √† des mises √† jour Android √©tendues, ce qui est g√©nial, mais il y a un hic¬†: uniquement pour ses nouveaux t√©l√©phones lanc√©s ce mois-ci, ce qui n’est pas du tout suffisant √©tant donn√© qu’il y a probablement quelques centaines de millions de t√©l√©phones Xiaomi manquants mises √† jour Android et correctifs de s√©curit√© √† plus long terme (Android Authority).

ūüĒé Android 12 beta 5 apporte enfin la fonction de recherche d’appareils compl√®te promise (Android Authority).

ūüź≠ Razer d√©ploie une souris Basilisk V3 ultra-sensible avec d√©filement quadridirectionnel pour les configurations de jeu filaires (Android Authority).

ūüďł Avis DJI OM 5: Un cardan plus petit et plus performant avec un prix exorbitant (Android Authority).

ūüĒč Le nouveau tracker de fitness de Whoop est meilleur gr√Ęce √† une perc√©e de la batterie impliquant une anode en silice, ce qui intrigue (The Verge).

ūüíľ Google Workspace ouvre des espaces pour tous les utilisateurs (TechCrunch).

ūüĒď Les messages WhatsApp “crypt√©s de bout en bout” ne sont finalement pas si priv√©s, si le destinataire les signale √† Facebook (Ars Technica).

‚ĚĆ Pas de mises √† niveau gratuites : le PDG de PlayStation refuse d√©finitivement les mises √† niveau PS5 cross-gen gratuites‚Ķ et personne ne sait vraiment pourquoi Sony a besoin des 10 $ qu’il veut pour cela, et pourquoi Sony tient √† rendre le monde plus transparent de la Xbox si beau ? (Ars Technica). Quoi qu’il en soit, PlayStation organise √©galement un √©v√©nement aujourd’hui √† 16 h HE ‚Äď vous pouvez regarder sur YouTube, Twitch, etc.

ūüéģ En outre, la nouvelle PlayStation 5 avec des r√©visions mat√©rielles pourrait en fait √™tre meilleure que l’ancienne une fois que vous aurez creus√© plus profond√©ment, selon l’examen de ce laboratoire allemand (Igor’s Lab).

ūüõę Wright teste ses moteurs √©lectriques de 2 m√©gawatts pour avions de ligne (TechCrunch).

ūü¶ú Les animaux ¬ę changent de forme ¬Ľ en r√©ponse au changement climatique¬†: ¬ę¬†Je ne veux pas que l’essentiel soit que¬†:¬†¬ę¬†Oh, les animaux √©voluent en r√©ponse au changement climatique, cela signifie qu’ils iront bien¬†¬Ľ, parce que tout simplement n’est pas vrai ¬Ľ (CNET).

ūüĒĎ Un seul laser tir√© √† travers un trou de serrure peut exposer tout √† l’int√©rieur d’une pi√®ce (Gizmodo).

ūüĆé L’astronaute de l’Agence spatiale europ√©enne Thomas Pesquet livre une image de la Terre depuis la coupole de l’ISS (CNET).

Vous vous souvenez quand Amazon a lancé sa petite boutique Amazon Go, en 2017/18 environ ? Alors Amazon Go Grocery en 2020 à Seattle ?

Eh bien, avec environ 30 magasins (27 aux √Čtats-Unis, trois au Royaume-Uni) d√©sormais actifs, la technologie sans caissier d’Amazon arrive dans les magasins Whole Foods :

La technologie ¬ę Just Walk Out ¬Ľ d’Amazon arrive chez Whole Foods aux √Čtats-Unis. Cela commencera avec deux nouveaux magasins en 2022, o√Ļ les gens pourront sauter les caisses (et, vous l’aurez devin√©, sortir) dans un magasin √† Sherman Oaks, en Californie, et un √† Washington DC. C’est une affaire relativement importante parce que Whole Foods a toutes sortes d’options au-del√† de choses al√©atoires sur les √©tag√®res, comme du jus d’orange frais en libre-service et des produits de bar √† salade, etc. L’une des caract√©ristiques des magasins Amazon Go √©tait inf√©rieure √† 1 000 articles. Les grandes √©piceries peuvent avoir entre 50 000 et 80 000 articles que les syst√®mes de vision doivent comprendre. Amazon n’a pas mentionn√© si le syst√®me de cam√©ras a√©riennes, la technologie de vision par ordinateur, l’apprentissage automatique et la g√©olocalisation des smartphones qui suivent les acheteurs et les articles dans tout le magasin ont chang√© du tout. Mais ce sont de nouveaux magasins, pas la r√©novation d’anciens magasins. Les modifications de conception apport√©es pour s’adapter aux cam√©ras seront int√©ressantes √† regarder.

Comment ça fonctionne:

Les acheteurs auront la possibilit√© de choisir entre des lignes de paiement en libre-service ou l’option sans caissier, s’ils ont un compte Amazon, y compris (survolant, sans toucher) la num√©risation de la paume via le syst√®me de num√©risation de la paume Amazon One. Quant aux humains qui perdent leur emploi ? Ce n’est pas le cas, dit Amazon, et au lieu d’avoir √† traiter avec les gens √† la caisse, les employ√©s pourront ¬ę¬†passer encore plus de temps √† interagir avec les clients et √† offrir une excellente exp√©rience d’achat¬†¬Ľ, ce qui peut √™tre une bonne chose ou non¬†! Derni√®re r√©flexion¬†: pourquoi Amazon, qui est une question d’√©chelle, n’a-t-il que 30¬†magasins sans caissier apr√®s pr√®s de quatre ans d’exploitation¬†?

Aussi

À votre santé,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.