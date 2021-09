Daily Authority : une fois par an les smartphones 🥇

Les smartphones sont devenus très très bons dans ce qu’ils font dans leurs facteurs de forme actuels. Pour tous les efforts impliquĂ©s maintenant, cela signifie que les versions annuelles de smartphones sont suffisantes.

Les preuves ne tardent pas Ă s’accumuler :

OnePlus vient d’annoncer qu’il n’y aura pas de OnePlus 9T (ou 9T Pro) cette annĂ©e. Cela vient après qu’il n’y avait pas non plus de 8T Pro, bien qu’il ait gĂ©rĂ© un 8T qui a Ă©tĂ© jugĂ© bon mais dĂ©routant la gamme. Apple s’est Ă©loignĂ© de ses versions “S” la mĂŞme annĂ©e et s’est solidement collĂ© Ă un nouvel iPhone phare en septembre/octobre. Et Samsung ne pouvait pas assez diffĂ©rencier correctement ses sĂ©ries Galaxy S et Galaxy Note. En 2021, il n’a optĂ© que pour le S21 et sa gamme Galaxy Fold Z, et a laissĂ© la cĂ©lèbre sĂ©rie Note sur le banc.

Il n’est pas difficile de voir pourquoi les produits phares s’en tiennent Ă chaque annĂ©e. Tout comme les ordinateurs portables et les tĂ©lĂ©viseurs n’Ă©voluent que doucement chaque annĂ©e, les smartphones sont confrontĂ©s Ă la mĂŞme phase de maturitĂ©.

Chaque annĂ©e, les tĂ©lĂ©phones continuent de s’amĂ©liorer et de faire plus, mais le niveau de maturitĂ© technologique ne permet pas de faire des pas de gĂ©ant en quelques mois. J’ai vu ça faire le tour sur Twitter via un wag et c’est simple mais vrai (et remplacer par iPhone par n’importe quelle autre sĂ©rie) :

👉 Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a annoncĂ© « OnePlus 2.0 » avec un important message sur le forum dĂ©taillant comment, enfin, Oppo et OnePlus vont exĂ©cuter le mĂŞme système d’exploitation, avec le chef d’OxygenOS, Gary Chen, dĂ©sormais prĂŞt Ă diriger un effort combinĂ© qui signifiera un expĂ©rience partagĂ©e d’Android 13. Cela signifie moins de OnePlus autonome, plus de similitude entre Oppo et OnePlus. Il est difficile de dire Ă quoi cela pourrait ressembler en 2022, 2023 et au-delĂ .

OK, les preuves s’accumulent que le 19 octobre sera la date de lancement du Pixel 6, car il semble que Techtober s’appliquera Ă nouveau (Android Authority).

En parlant de cela, HMD Global pourrait révéler une tablette de marque Nokia le 6 octobre (Android Authority).

đź“… Et dans presque les nouvelles de Techtober, Amazon a fixĂ© une date pour son Ă©vĂ©nement matĂ©riel 2021 : le 28 septembre. Aucun signe des appareils Amazon nouveaux ou mis Ă jour qu’il montrera (AutoritĂ© Android).

Les responsables américains pourraient mettre Honor sur la liste des entités, ce qui a apparemment divisé les bureaucrates du gouvernement américain (Android Authority).

🍎 iOS 15 est maintenant disponible pour les iPhones depuis l’iPhone 6S, donc quelque chose qui affecte un milliard de personnes environ signifie beaucoup d’articles et de morceaux sur ce que tout cela signifie. MacStories, comme d’habitude, contient les dĂ©tails les plus dĂ©taillĂ©s sur les nouveautĂ©s avec plus de 20 pages de captures d’Ă©cran et des dĂ©tails sur l’utilisation de nouvelles choses comme le texte en direct via l’appareil photo, la dĂ©finition des modes de mise au point, la planification des rĂ©sumĂ©s de notification, etc. MacRumors contient Ă©galement des dĂ©tails utiles et utiles sur l’utilisation de ces nouvelles fonctionnalitĂ©s, avec des vidĂ©os. Voici la critique de The Verge, qui inclut Ă©galement iPadOS 15 et ses modifications plus mineures, et suggère que les mises Ă jour iOS 15 sont principalement de qualitĂ© de vie, et la mise Ă jour iOS 14 reste la gagnante ces derniers temps.

📺 Netflix lance un plan gratuit au Kenya pour stimuler la croissance, avec environ un quart de ses offres payantes dans la version gratuite, ce qui, je suppose, est principalement son contenu original ? (Autorité Android).

đźš— Selon une Ă©tude du MIT, les conducteurs de Tesla deviennent « inattentifs » lorsqu’ils utilisent le pilote automatique. Ce qui est bien quand tout fonctionne bien ! (Engadget).

⏩ Le nouveau firmware PS5 de Sony peut rendre vos jeux légèrement plus rapides (Ars Technica).

🎮 Kena: Bridge of Spirits est un nouveau jeu PC et PlayStation 4 et 5 qui obtient d’excellentes critiques (IGN).

Nous sommes dĂ©finitivement en 2021 par ici : Sorare lève 680 millions de dollars pour son jeu NFT de sports fantastiques. Hum. Devrions-nous commencer un jeu NFT ?? Voici l’idĂ©e : achetez des dates qui, selon vous, seront importantes dans le domaine de la technologie en 2022. Si vous avez raison, vous obtenez une belle Ă©toile NFT dorĂ©e (TechCrunch).

🏍 Whoa : Une nouvelle conception de moto radicale a frappé la piste pour la première fois (Ingénierie intéressante).

🚰 « ELIi5 : tirez-vous les mêmes avantages du sommeil si vous avez fait un cauchemar ? » (r/expliquercommeimfive).