Daily Authority: Unpacked 💤 – Autorité Android

L’Ă©vĂ©nement Samsung Unpacked d’hier Ă©tait dĂ©calĂ© au maximum : il n’a durĂ© que 20 minutes, et il n’y avait pas de nouveaux tĂ©lĂ©phones.

Les mĂ©dias technologiques ont Ă©tĂ© largement dĂ©concertĂ©s Ă©tant donnĂ© qu’aucun nouvel appareil n’a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© en tant que tel. Le message de Samsung, entre les lignes, est qu’il a une telle confiance dans ses pliables pour continuer Ă les pousser aussi fort : un Ă©vĂ©nement juste pour de nouvelles options de couleur est assez inhabituel. Un point de vue plus cynique est que Samsung a vu Apple et Google faire quelque chose cette semaine et devait se joindre Ă nous ? Mais je ne suis pas entiĂšrement convaincu que cela ait du sens.

« Sur mesure » :

L’Ă©vĂ©nement Ă©tait centrĂ© sur « Galaxy Bespoke », lancĂ© en mĂȘme temps, et donne aux consommateurs amĂ©ricains le contrĂŽle de 49 combinaisons de couleurs possibles pour le Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition et la Watch 4. Sur le Z Flip 3, cela signifie choisir diffĂ©rents couleurs pour la charniĂšre et les deux cĂŽtĂ©s. C’est 100 $ supplĂ©mentaires, ce qui signifie que le Z Flip 3 BE est maintenant Ă 1 100 $. Encore une fois, uniquement aux États-Unis. Sur la Watch 4, on retrouve de nouveaux visages et gestes. Le point culminant a Ă©tĂ© le lancement de Galaxy Bespoke, ou la possibilitĂ© de personnaliser les couleurs et le design de certains produits Samsung. Pour le moment, il est limitĂ© Ă la Watch 4 et au Z Flip 3, mais il pourrait s’Ă©tendre Ă plus d’appareils.


et c’est tout. Un petit Ă©vĂ©nement tranquille !

Pendant ce temps: Huawei relance sa ligne Nova, avec un grand Ă©vĂ©nement Ă Vienne. Pas de grosses surprises Ă©tant donnĂ© qu’il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© lancĂ© en Chine, et on ne sait pas si le grand public s’intĂ©resse beaucoup aux line-up sans Google Mobile Services


🔹 OnePlus a rĂ©agi au lancement de la sĂ©rie Pixel 6 et aux prix agressifs en baissant le prix de vente conseillĂ© sur sa sĂ©rie OnePlus 9 : dĂ©sormais 600 $ pour la base et 800 $ pour le 9 Pro (Android Authority).

đŸ€” « Changez d’avis : le design du Pixel 6 est incroyable, en fait » (Android Authority).

⌚ Revue Fossil Gen 6 : Se battre avec une main derriùre le dos (Android Authority).

đŸ˜¶ Le navigateur Brave donne le doigt Ă Google, le remplace par le moteur de recherche Brave (Android Authority).

👉 Microsoft a publiĂ© la premiĂšre version d’aperçu de sa prise en charge des applications Android dans Windows 11, et cet article jette un premier coup d’Ɠil sur la façon dont vous obtenez des applications de l’Amazon Appstore et les exĂ©cutez. Les premiĂšres rĂ©actions sont qu’il est surprenant de voir Ă quel point cela fonctionne bien. Une cinquantaine d’applications, dont Kindle, Apple Music et Signal, sont actuellement disponibles (The Verge).

👀 Mark Zuckerberg n’a pas encore tranchĂ© sur un nouveau nom pour Facebook, qui pourrait ĂȘtre annoncĂ© dĂšs lundi. Meta.com appartient actuellement Ă Zuck, et le nom d’utilisateur @meta sur Twitter appartient Ă Facebook
 (Platformer).

Voici un aperçu : « La conception des produits Apple s’est amĂ©liorĂ©e depuis le dĂ©part de Jony Ive », qui cite le passage de la forme Ă la fonction, moins mince avant tout. Je suis d’accord, mais le problĂšme, c’est que Ive est parti en 2019, et vous devez penser que sa conception Ă©tait destinĂ©e aux produits des annĂ©es Ă l’avance, il est donc possible que nous n’ayons pas encore vraiment vu de design sans Ive ? (Bloomberg).

🕳 La Boring Company d’Elon Musk obtient le feu vert pour le systĂšme de tunnels de Las Vegas en tant que transport public. Seulement Ă Vegas
 (The Verge).

📈 PayPal pourrait acheter Pinterest pour environ 45 milliards de dollars (Engadget).

Erm : Trump lance un nouveau réseau social baptisé Truth Social, en 2022 (CNET).

🚗 Tesla affiche un T3 extrĂȘmement rentable malgrĂ© un marchĂ© automobile difficile, et triplera la taille du rĂ©seau de Superchargeurs d’ici deux ans (Engadget).

🔧 Intel a glissĂ© – et son avenir dĂ©pend dĂ©sormais de la fabrication des puces de tout le monde en tant que fonderie (Ars Technica).

🔋 L’utilisation de cathodes recyclĂ©es permet d’amĂ©liorer les batteries au lithium, selon une Ă©tude (Ars Technica).

L’Ăšre du mal climatique est arrivĂ©e (Gizmodo).

Les meilleurs bonbons d’Halloween de 2021 (classĂ©s par portabilitĂ©), faisant partie d’une configuration de classement de puissance Ă base de sucre d’Halloween en cours (The Takeout).

🌈 « Le nombre de couleurs qu’un humain peut distinguer est estimĂ© entre un million et 100 millions de couleurs. Comment cette fourchette est-elle estimĂ©e ? » (r/askscience)

Tennis for Two a eu 63 ans cette semaine, ce qui n’est pas un nombre important, mais c’est un petit jeu plutĂŽt chouette de 1958 qui reste l’un des premiers jeux vidĂ©o de tous les temps, sinon le premier. Il y a une petite vidĂ©o montrant le gameplay de base ici.

Deux passages de l’entrĂ©e Wikipedia sont amusants :

« Le jeu a Ă©tĂ© trĂšs populaire pendant les trois jours de l’exposition, les joueurs faisant la queue pour voir le match, en particulier les Ă©lĂšves du secondaire. Il a Ă©tĂ© montrĂ© Ă nouveau l’annĂ©e suivante avec un Ă©cran d’oscilloscope plus grand et une conception plus compliquĂ©e qui pouvait simuler diffĂ©rents niveaux de gravitĂ©. Il a ensuite Ă©tĂ© dĂ©mantelĂ© et largement oubliĂ© jusqu’Ă la fin des annĂ©es 1970.[Inventor American physicist William Higinbotham] a rappelĂ© plus tard que ses intentions Ă©taient que « cela pourrait Ă©gayer l’endroit d’avoir un jeu auquel les gens pourraient jouer et qui pourrait transmettre le message que nos efforts scientifiques ont une pertinence pour la sociĂ©té ».

Et:

« Selon certaines dĂ©finitions, Tennis for Two est considĂ©rĂ© comme le premier jeu vidĂ©o, car mĂȘme s’il n’incluait aucune innovation technologique par rapport aux jeux prĂ©cĂ©dents, c’Ă©tait le premier jeu informatique Ă ĂȘtre crĂ©Ă© uniquement comme un produit de divertissement plutĂŽt que pour la recherche universitaire ou la promotion de la technologie commerciale. .  »

À votre santĂ©,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.