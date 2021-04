Daily Mail cherche à rejeter le procès de MyPillow Guy Mike Lindell ⋆ .

Le tabloïd britannique The Daily Mail a déposé un mémorandum en faveur d’une motion de licenciement du PDG de MyPillow Mike Lindell poursuite en diffamation lundi, arguant que son affaire fédérale est «sans fondement».

Le procès, déposé devant le tribunal de district américain du district sud de New York, découle d’un article de janvier 2021 affirmant que le «PDG de MyPillow, amoureux de Trump», avait une «romance secrète» avec l’actrice de 30 Rock. Jane Krakowski et “l’a courtisée avec des fleurs et du champagne en [a] relation qui a dérouté ses amis.

Lindell, représentée par un avocat Charles Harder, a riposté avec un procès fédéral affirmant que l’histoire du Daily Mail était «bidon». Le procès dit que Lindell est «un père de famille respectueux et éminent dans sa communauté ecclésiale» et un «alcoolique qui écrit fréquemment et parle publiquement de ses triomphes spirituels sur la toxicomanie». Pourtant, le Daily Mail a accusé Lindell de «faire payer à Mme Krakowski de l’alcool, du vin et d’autres cadeaux similaires».

Cela, a fait valoir le demandeur, «porte gravement atteinte à la crédibilité, à l’intégrité et au caractère durement acquis de M. Lindell dans le domaine du rétablissement de la toxicomanie ainsi que dans les communautés religieuses. La capacité de M. Lindell à réussir dans cet effort important a été gravement affectée par les actions injustifiées des défendeurs.

De plus, Lindell et Harder ont affirmé qu’avant la publication, le Daily Mail avait été informé que Lindell et Krakowski ne s’étaient même jamais rencontrés – mais l’histoire a de toute façon été publiée.

Le Daily Mail a répondu lundi en suggérant que l’article sur Krakowski était la moindre des préoccupations de Lindell du point de vue de la réputation:

Le demandeur Michael Lindell n’est pas étranger au scandale. Au cours de la dernière année seulement, l’auto-proclamé accro au crack devenu PDG s’est aventuré au-delà de la vente d’oreillers pour devenir un colporteur d’un «remède» COVID-19 non prouvé, et l’un des principaux partisans de théories de fraude électorale sans fondement; Les magasins ont abandonné le produit de son entreprise après que le demandeur ait été photographié quittant la Maison Blanche en janvier 2021 avec un bloc-notes faisant référence à la «loi martiale». Lui et son entreprise ont été embourbés dans des litiges – auparavant, dans plusieurs poursuites alléguant des pratiques publicitaires frauduleuses, et plus encore. Pourtant, le plaignant (littéralement) a fait une affaire fédérale à partir de déclarations dans un article sur sa relation amoureuse consensuelle avec une actrice populaire et primée, affirmant que ces références avaient irrémédiablement nui à sa réputation. Sa plainte pour diffamation sans fondement doit être rejetée.

Law & Crime a contacté l’avocat de Lindell, Charles Harder, pour obtenir des commentaires sur ces premières lignes du dossier. Harder a longuement déclaré que le Daily Mail essayait simplement de changer de sujet en parlant de choses sans rapport et hors de propos – afin de «dénigrer davantage» Lindell et de détourner l’attention de son histoire de «poubelle»:

Le procès porte sur la façon dont le Daily Mail a écrit une histoire selon laquelle M. Lindell est sorti avec une actrice pendant 9 mois et lui a poussé de l’alcool, alors qu’en fait il ne l’avait même jamais rencontrée! Ce n’est pas du journalisme, c’est des ordures. De plus, avant la publication de l’histoire, M. Lindell et l’actrice – indépendamment – ont dit au Daily Mail qu’ils ne s’étaient jamais rencontrés. Mais le Daily Mail a ignoré la vérité claire et a quand même publié la fausse histoire. C’est de la diffamation avec une réelle méchanceté. Maintenant, le Daily Mail a déposé une requête pour rejeter l’affaire, et au lieu de traiter de l’objet du procès – la fausse histoire du Daily Mail, qu’il savait fausse lors de sa publication – le Daily Mail veut maintenant changer de sujet, et dénigrer davantage M. Lindell, en parlant de Covid-19, de l’élection de 2020, et de ce qui a pu ou non être écrit sur un bloc-notes lorsque M. Lindell s’est rendu à la Maison Blanche. Le procès ne concerne pas ces choses. Il s’agit des actes de diffamation du Daily Mail contre M. Lindell, avec une réelle méchanceté. Heureusement, les juges fédéraux se concentrent sur les questions qui sont pertinentes à une affaire et ignorent ce qui ne l’est pas. Mais il en dit long que le Daily Mail ouvre son dossier juridique traitant de plusieurs choses qui n’ont absolument rien à voir avec l’affaire.

Les avocats du Daily Mail, demandant une plaidoirie, ont déclaré que Lindell «n’avait pas plaidé une cause d’action pour diffamation», ce qui signifie que «le licenciement est requis en vertu de la législation fédérale et étatique.»

Les avocats ont également déclaré que Lindell devrait avoir à payer les frais juridiques du Daily Mail pour le dépôt d’une poursuite «sans fondement»:

Cette Cour devrait également conclure que les défendeurs ont le droit de récupérer les honoraires de leurs avocats engagés pour se défendre contre cette action sans fondement, en vertu du statut SLAPP modifié de New York.

