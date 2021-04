Daily Schmankerl: Adrian Fein, prêteur du Bayern Munich, est en difficulté; Weston McKennie suspendu pour avoir fait la fête; Macnhester United cible l’avenir immédiat d’Erling Haaland lié à Jadon Sancho ?; et plus!

Nous avions entendu dire que le prêt du Bayern Munich, prêté par Adrian Fein, n’allait pas très bien – et nous avions également entendu dire que Hansi Flick n’était pas nécessairement un grand fan du joueur de 22 ans.

Maintenant, cependant, avec son prêt au PSV Eindhoven qui se termine sous peu, Fein est vraiment à la croisée des chemins et il semble qu’il devra trouver un nouveau lieu de travail pour la saison 2021/2022.

Selon le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg, Fein est tout habillé, mais n’a peut-être nulle part où aller:

Le prêt PSV d’Adrian Fein ne se déroule pas comme prévu. Le club néerlandais n’activera pas son option d’achat de 6 millions d’euros et le joueur reviendra à Munich cet été. Cependant, l’avenir de Fein à partir d’aujourd’hui ne sera pas au Bayern car Hansi Flick ne pense pas qu’il correspond au système. [@Plettigoal] pic.twitter.com/OGYQETKOPK – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 2 avril 2021

Le milieu de terrain défensif a inscrit un but et trois passes décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues pour le PSV Eindhoven cette saison. Fein n’a pas quitté le banc lors de six de ses huit derniers matchs et n’aura presque certainement pas l’option d’achat sur son accord de prêt exercé.

Il semblerait que le jeune aura besoin d’un nouveau départ pour remettre sa carrière sur les rails.

Cet objectif était fantastique et motivé par la pure volonté d’Arjen Robben:

C’est toujours l’un de mes objectifs préférés de tous les temps à regarder en direct.

La légende du Bayern Munich, Philipp Lahm, pense que le RB Leipzig pourrait être un challenger viable du Bayern Munich à long terme.

« C’est tout à fait possible. Ils seront certainement là ou à peu près à la deuxième, troisième ou quatrième place. Je pense qu’ils ont l’opportunité de continuer à atteindre la Ligue des champions parce que, comme je l’ai dit, ils ont la structure, ils sont financièrement solides », a déclaré Lahm. «Donc, je pense qu’ils ont la bonne structure pour le faire et une académie qui continue de faire passer les joueurs. Je pense qu’ils ont définitivement le potentiel dans les années à venir pour se battre au sommet de la Bundesliga. Qu’ils soient capables ou non de contester la domination du Bayern au sommet de la ligue est quelque chose dont je suis moins sûr parce que le Bayern a toujours un statut spécial en Allemagne.

Le Borussia Dortmund compte deux jeunes stars convoitées par un autre club d’Erling Haaland et de Jadon Sancho. Par Sky, BVB veut éviter de perdre les deux joueurs cet été:

Dharmesh Sheth rapporte les dernières nouvelles concernant l’avenir de l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland, et dit qu’une sortie de Jadon Sancho pourrait voir le Norvégien rester en Allemagne pour une autre saison.

Les choses pourraient cependant devenir un peu serrées au Signal Iduna Park. Alors que le père de Haaland Alfie et son agent Mino Raiola se promènent à travers l’Espagne, le Borussia Dortmund pourrait ressentir la chaleur – même s’ils insistent sur le fait qu’ils ne veulent pas vendre la star norvégienne (selon Patrick Berger de Sport1):

Michael Zorc, directeur du #BVB, déclare à @ SPORT1 à propos d’Erling Haaland: «J’ai parlé à Mino Raiola. Nous avons clairement indiqué nos intentions. Pas de problème quand Alfie et Mino veulent prendre un bain de soleil sur la mer Méditerranée. Je suis détendu parce que je sais ce que nous voulons! » @BVB ne veut pas vendre Haaland⛔️ – Patrick Berger (@berger_pj) 1 avril 2021

Pendant ce temps, Manchester United va maintenir toutes ses communications avec le camp de Haaland sur le «bas»:

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que Manchester United maintiendrait ses transactions de transfert privées car il refusait d’être entraîné dans la bataille publique pour la signature de l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland. Solskjaer a entraîné l’attaquant à Molde et les discussions sur un départ estival du BVB se sont intensifiées après la photo de l’agent du joueur Mino Raiola et du père Alf-Inge Haaland en Espagne. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait se permettre de rater à nouveau Haaland, le patron de United a déclaré: «Eh bien, je me concentre sur les deux prochains mois et tout ce qui se passe dans le monde du football… il n’y a que tellement d’endroits où tout le monde peut aller. Je me concentre uniquement sur ceux qui sont ici et même si j’ai travaillé avec Erling, ce n’est pas bien pour moi en tant que manager de Man United de parler d’Erling. Je peux parler de lui comme de son ancien entraîneur, mais il se décidera lui-même.

Le Bayern Munich a une énorme liste de matchs devant lui en avril … bonne chance les garçons:

Weston McKennie se fait gifler le poignet pour la première fois:

Weston McKennie, Paulo Dybala et Arthur ont été temporairement suspendus par la Juventus après avoir assisté à une soirée de verrouillage illégale au domicile de McKennie. pic.twitter.com/WnOtyUDmsh – ESPN FC (@ESPNFC) 2 avril 2021

