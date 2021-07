Daily Schmankerl : Alors que Chelsea aspire à Erling Haaland et Robert Lewandowski, Timo Werner pourrait être prêt à partir ; La star du Bayern Munich Thomas Müller devient Tarantino à part entière dans From Dusk Till Dawn; Manchester City offre de l’argent fou pour Harry Kane; et plus!

Alors que le Chelsea FC se languit de Robert Lewandowski du Bayern Munich (parmi d’autres attaquants… voir ci-dessous), Timo Werner pourrait être prêt à quitter Londres :

Chelsea n’a pas encore fait sensation dans la fenêtre de transfert de cet été, mais Thomas Tuchel tient à apporter des renforts. Werner n’a pas eu le genre d’impact qu’il aurait souhaité lors de sa première saison dans le football anglais, n’ayant réussi que 12 buts toutes compétitions confondues. Tuchel a ensuite choisi de jouer l’Allemand sur l’aile dans les dernières étapes de la saison, avec un nouvel avant-centre susceptible d’arriver cet été. Le patron des Blues s’est ouvert sur les problèmes de but de l’équipe dans un défi ouvert à Werner. “Nous avons besoin de plus de buts et nous comptons sur n’importe qui et nous voulons faire confiance à quiconque est capable de marquer”, a-t-il déclaré en avril. « Nos meilleurs buteurs ont six buts. Ce n’est clairement pas suffisant pour les demandes, les attentes et les objectifs du club de football de Chelsea et ce que nous exigeons. » Mais selon 90min Werner est prêt à quitter le club, avec un retour en Bundesliga sa préférence.

Il semble un peu tôt pour Werner de quitter le navire, mais c’est possible. Werner a perdu ses plus grands supporters au Bayern Munich avec Hansi Flick et Karl-Heinz Rummenigge, mais le nouveau patron Julian Nagelsmann a une longue histoire de collaboration avec Werner au RB Leipzig.

Des choses plus folles sont arrivées…

Ce n’est pas seulement Lewandowski, cependant, que les vainqueurs de la Ligue des champions poursuivent. Chelsea est prêt à courir contre n’importe quel grand nom et n’abandonnera tout simplement pas sa poursuite de la star du Borussia Dortmund Erling Haaland:

Selon un initié du football, Chelsea prépare une offre de 130 millions de livres sterling (179 millions de dollars) pour l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland. Roman Abramovich prépare une grosse offre pour le prolifique Norvégien. Thomas Tuchel réclame une plus grande puissance de feu dans son escouade. Chelsea devrait revenir avec un accord en espèces uniquement dans le but d’inciter Dortmund à vendre. Il a marqué 41 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues, dont 10 en huit matches de Ligue des champions.

Le Borussia Dortmund s’est épuisé en disant qu’il ne vendrait pas Haaland, mais avec les chiffres – présumés – de plus en plus élevés, il doit devenir difficile pour le BVB de détourner la tête de ces montagnes d’argent.

Les pieds de Thomas Müller sont, eh bien, noueux :

Ce sont absolument les pieds d’un footballeur et nous pouvons presque assurément parier que Müller ne sera pas choisi dans le rôle de Salma Hayek si Quentin Tarantino décide de redémarrer le film “From Dusk Till Dawn”.

Tarantino a écrit le scénario et a joué un rôle principal aux côtés de George Clooney, tandis que Robert Rodriguez a réalisé l’un de mes films “amusants” préférés des années 90. Quoi qu’il en soit, dans la tristement célèbre scène de la « danse du serpent », le personnage de Hayek verse du champagne dans sa jambe et Tarantino le boit essentiellement de ses pieds – ce qui ne ressemblait certainement pas aux chiens de Müller.

Nous pensions que ce serait une semaine relativement morte pour Bayern Munich nouvelles, mais nous étions bien loin.

Non seulement nous avons vu des nouvelles absolument folles concernant les négociations en cours du club avec certains joueurs vedettes, mais nous avons reçu une bonne dose de nouvelles “Robert Lewandowski s’apprête à partir” qui nous a fait penser que c’était encore une fois 2018. Quoi qu’il en soit, voici ce que nous avons à votre disposition :

Un aperçu du rapport Sport Bild détaillant les problèmes liés aux négociations contractuelles du Bayern Munich avec Leon Goretzka, Joshua Kimmich et Kingsley Coman. Comment l’accord de Leroy Sane à partir de 2020 joue dans ce gâchis. Robert Lewandowski étant à nouveau lié à tous les grands clubs avec de l’argent.

Manchester City ne plaisante pas avec sa poursuite de la star de Tottenham Hotspur Harry Kane :

Harry Kane a déjà annoncé il y a des mois qu’il voulait quitter Tottenham et relever un nouveau défi ailleurs. La question n’est donc pas de savoir si Harry Kane partira mais où jouera Harry Kane la saison prochaine. Bien sûr, Tottenham est conscient du souhait de leur capitaine et ils le laisseront partir mais le transfert coûtera vraiment cher à l’équipe qui signera l’attaquant. Kane revient d’une compétition de l’Euro où il a marqué quelques buts mais n’a pas réussi à laisser sa marque en finale. Aujourd’hui, The Sun annonce que Manchester City est prêt à faire une offre sensationnelle pour Kane : 180 millions d’euros pour Tottenham et un salaire de 500 000 euros par semaine pour le joueur.

Les anciens coéquipiers du Bayern Munich Franck Ribery et Jerome Boateng se sont entraînés, ont traîné, puis se sont impliqués dans quelques détournements de Photoshop sur Twitter :

Boateng a apprécié le message, mais a demandé de l’aide pour que Ribéry ait la même coupe de cheveux :

Demandez sur Internet et vous recevrez :