Daily Schmankerl : Antony avait une chance avec le Bayern Munich, mais l’accord de Kingsley Coman tue probablement cela ; Le Borussia Dortmund met en sac un joyau italien; Eden Hazard a plus de chaleur à cause de problèmes de poids ; et plus!

Le Bayern Munich travaille dans la salle du conseil.

Le Bayern a des contacts « lâches » avec Antony à l’automne (Sport1)

Avant qu’il ne semble comme un verrou que le Bayern Munich prolonge le contrat de Kingsley Coman, les Bavarois ont eu des « contacts lâches » avec l’ailier de l’Ajax Antony à propos d’un transfert au club :

Selon les informations de SPORT1, il y avait eu des contacts lâches avec l’ailier droit d’Amsterdam à l’automne. Depuis lors, il n’y a pas eu de discussions concrètes car il est devenu clair que Coman peut à nouveau imaginer un avenir à plus long terme à Munich.

Maintenant que Coman semble certain de signer un nouvel accord, les histoires d’intérêt du Bayern Munich pour Antony, Ousmane Dembele du FC Barcelone ou l’as de Leeds United Raphinha devraient s’éteindre.

Brozovic renoue avec l’Inter (Sport1)

Le milieu de terrain de l’Inter Milan Marcelo Brozovic a été brièvement (et vaguement) lié au Bayern Munich, mais il semble que son avenir soit en Italie :

Marcelo Brozović est sur le point de renouveler son contrat avec l’Inter Milan. Comme le rapporte le journal italien La Gazzetta dello Sport, le Croate a déjà une offre prête à être signée et est convaincu que les champions italiens en titre la prolongeront jusqu’en 2026. La prolongation devrait être annoncée après le match de Supercoupe contre la Juventus Turin jeudi ou au plus tard après le match de Serie A contre l’Atalanta Bergame dimanche. Selon certaines informations, le joueur de 29 ans gagnera six millions d’euros nets par an plus des bonus. Dans le passé, le FC Bayern Munich aurait également été intéressé par Brozović.

ICYMI: Bavarian Podcast Works Saison 4, Épisode 20 (Bavarian Football Works)

Après une longue (et involontaire) pause, BPW est enfin de retour avec un nouvel épisode ! Pendant notre absence, le Bayern Munich a conclu la trêve hivernale et est revenu sur une situation catastrophique de Covid-19 au club. Jusqu’à DIX joueurs ont été testés positifs avant le match contre le Borussia Mönchengladbach, que l’équipe a fini par perdre 2-1 pour commencer la nouvelle année. Pas génial, tout bien considéré, mais cela nous a donné beaucoup de choses à dire.

Dans cet épisode, Ineednoname et Schnitzel discutent :

La situation folle avec Covid-19 au club, et comment Julian Nagelsmann a fait face. Les joueurs testés positifs (des gars comme Lucas Hernandez, Manuel Neuer, etc.) ont-ils été irresponsables en partant à l’étranger pendant les vacances ? Pourquoi le Bayern a-t-il été si durement touché par Covid ? Une autre tangente sur l’état de la Bundesliga, résultant de la frustration face au jeu de Gladbach. Passons à notre sujet principal : Marcel Sabitzer a-t-il fait un flop au Bayern Munich ? Schnitzel donne une défense passionnée de l’Autrichien. INNN est impassible. Le(s) problème(s) avec Sabitzer jusqu’à présent. Le premier argument de l’année de Schnitzel et INNN. Réflexions finales sur la question Sabitzer – que doit-il faire pour être accepté ? Un dernier aperçu des nominés pour le prix FIFA The Best : Robert Lewandowski peut-il le gagner ?

Tout le monde n’était pas fan de l’accord Coman (@MLSTransfers)

La nouvelle que Kingsley Coman allait renouveler son accord avec le Bayern Munich a été reçue comme une bonne nouvelle par beaucoup… mais pas par tous :

Et je pensais que Pulisic était surpayé. https://t.co/ow6JqacHVl – Transferts MLS (@MLSTransfers) 10 janvier 2022

Bien sûr, on dit que le chiffre initial de 17 millions d’euros n’est pas tout à fait correct, alors peut-être que l’inquiétude était injustifiée. Nous verrons bien assez tôt ce que le nouvel accord de Coman apportera à ses coffres.

Dortmund réussit avec le bijou italien (Sport1)

Le Borussia Dortmund continue de stocker de jeunes joueurs talentueux et a recruté le talentueux sénégalo-italien Filippo Calixte Mané

Il a déjà emménagé dans sa chambre à l’internat du BVB et la première unité U19 derrière lui lundi. Filippo Calixte Mané a eu une première journée bien remplie à Dortmund. BVB a une fois de plus fait la course pour l’un des plus grands joyaux. L’international italien U17 aux racines sénégalaises est considéré comme l’un des plus grands talents défensifs du pays des champions d’Europe. Comme SPORT1 l’a appris exclusivement de l’Italie, les poids lourds de l’AC et de l’Inter Milan ainsi que la Juventus Turin s’intéressaient au défenseur de 1,88 mètre jusqu’à récemment. Selon les informations de SPORT1, les Turinois ont même fait une offre d’un million de dollars pour Mané – mais le garçon et son conseiller voulaient aller à Dortmund en raison des meilleures perspectives. Tous les temps forts vidéo de la Bundesliga toujours à partir du lundi minuit dans la médiathèque SPORT1 et dans l’application SPORT1 Gênant pour Gênes : au lieu d’un transfert de plus d’un million d’euros (en Italie – contrairement à l’Allemagne – il est permis de négocier des frais de transfert gratuits pour les jeunes joueurs sans contrat), les Italiens ne reçoivent rien. Le BVB ne paie que l’allocation de formation internationale habituelle pour Mané. Celui-ci devrait se situer entre 100 000 et 200 000 euros. Une vraie aubaine !

Risque de prendre de la chaleur dans la patrie (Sport Bild)

Eden Hazard n’aurait jamais dû quitter le Chelsea FC.

Depuis, il a été battu pour sa robustesse et sa disponibilité. Hazard était un talent tellement fantastique et excitant… c’est dommage de voir ce qu’est devenue sa réputation :

Jean-Marie Dedecker (69 ans), ex-judoka belge, homme politique et maire de la ville belge de Middelkerke, a critiqué Eden Hazard, qui ne s’est toujours pas imposé au Real Madrid. Dedecker a déclaré au journal belge « Krant van West-Vlaanderen » : « Toute la presse se plaint de lui. C’est vraiment juste un petit homme qui a grossi.

Je veux dire… c’est dur.

Best of Thomas Müller 2021 pour l’Allemagne (DFB_Team)

Thomas Müller propose toujours de l’action et voici un bref extrait de sa folie de 2021 :

« 20 waren gut, der Rest war überragend » Le meilleur de Thomas Müller 2021

Jetzt sur YouTube : ▶️ https://t.co/UbZF5fgK59@esmuellert_ #Müller #DieMannschaft pic.twitter.com/dMWqJ6VDfG – Die Mannschaft (@DFB_Team) 9 janvier 2022

La vidéo complète n’était pas disponible pour moi et aurait pu être géo-bloquée, mais vous pouvez essayer sur le lien à l’intérieur du tweet.

ICYMI : Podcast d’échauffement du week-end (Bavarian Football Works)

À ce stade, on a l’impression que le Bayern Munich combat la peste noire, Godzilla et Thanos à la fois, mais tel est 2022.

Même avec tout cela, les Bavarois ont un match passionnant contre Gladbach et bien d’autres choses à dire. Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un rapide coup d’œil sur pourquoi Bayern Munich contre Gladbach est excitant (Spoiler : ça ne l’était pas !) Pourquoi Julian Nagelsmann devrait entrer dans les vestiaires avant le match, retourner une table et dire à son équipe : « Nous le ferons en direct ! » (Spoilers : quoi qu’il ait fait… ça n’a pas marché !) Les dernières nouvelles sur la saga des transferts de Kingsley Coman et pourquoi il pourrait prendre le contrôle de la situation. Pourquoi le Bayern (espérons-le) ne fera pas une course à Ousmane Dembele ou Raphinha cet été.