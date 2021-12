Daily Schmankerl : Arsenal, Bayern Munich affrontent Sergino Dest ; Bataille du FC Barcelone, du Real Madrid, de Manchester United pour Kingsley Coman ; Équipe des Hinrunde ; Renato Sanches de retour au Bayern ?; et plus!

Le Bayern Munich s’intéresse depuis longtemps à l’arrière droit du FC Barcelone Sergino Dest, mais les Allemands ne sont pas le seul club à avoir un œil sur la star de l’USMNT.

L’Arsenal FC pourrait être prêt à en découdre avec les Bavarois :

Selon le journaliste espagnol Gerard Romero via Twitch, les dirigeants de la Bundesliga raviveront leur intérêt pour l’international américain après avoir échoué à signer le défenseur à l’été 2020.

Nous savons comment les escarmouches entre le Bayern Munich et Arsenal se terminent généralement, alors…

Les stars du Bayern Munich Robert Lewandowski, Thomas Müller, Leroy Sane, Serge Gnabry et Alphonso Davies ont été récompensés pour leurs performances respectives en première mi-temps avec une place dans l’équipe des Hinrunde de WhoScored.com :

Cet utilisateur d’Instagram a capturé Serge Gnabry lors d’un match des Miami Heat (cela aurait pu être celui de mardi contre les Indiana Pacers) et il porte une salopette. Notre propre Mike Lynch a émis l’hypothèse que Gnabry aurait pu conclure un nouvel accord avec OshKosh B’gosh.

Eh bien… c’est un regard je suppose :

Manchester United, le Real Madrid et le FC Barcelone se préparent tous à la possibilité que la star du Bayern Munich Kingsley Coman arrive sur le marché des transferts pendant la fenêtre estivale :

Le Bayern espère parvenir à un accord avant la fin de la saison. Sinon, ils pourraient chercher à le vendre car ils n’ont pas l’intention de laisser Coman marcher sur un transfert gratuit lorsque son contrat expirera en juin 2023. Selon Mundo Deportivo, Barcelone et le Real surveillent la situation et sont prêts à passer à l’emmener en Espagne l’été prochain, s’il devient disponible.

Xavi Hernandez n’a pas caché son désir de signer des attaquants larges pour compléter son style de jeu préféré, et vise déjà un transfert pour l’ailier de Manchester City Ferran Torres en janvier. Coman pourrait également être considéré comme un remplaçant idéal pour Ousmane Dembele, qui pourrait quitter Barcelone avec un transfert gratuit l’été prochain après avoir rejeté leur offre d’un nouvel accord.

Le Bayern, cependant, n’est pas prêt à renoncer à lier Coman à un nouvel accord et devrait reprendre les discussions avec le père du joueur dans les semaines à venir. La star du Bayern aurait exigé environ 20 millions d’euros, tandis que les géants allemands ne sont prêts à sanctionner qu’un contrat d’une valeur de 15 millions d’euros.

On ne sait pas s’ils peuvent parvenir à un compromis, mais les deux parties semblent enclines à poursuivre les pourparlers afin de trouver une solution. Coman a récemment été interrogé sur son avenir, et l’international français a laissé la porte ouverte à un mouvement potentiel en suggérant que la balle était dans le camp du Bayern pour le moment.

Outre Barcelone et le Real, le géant de la Premier League Manchester United est également intéressé par la signature de l’attaquant français. Ils pourront égaler l’offre salariale faite par le Bayern et d’autres clubs intéressés, et pourront l’emporter sur leurs rivaux si nécessaire.