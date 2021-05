Daily Schmankerl: Arsenal veut aussi la cible du Bayern Munich Achraf Hakimi; Andrej Kramaric pour rejoindre Julian Nagelsmann ?; Chelsea veut Mo Salah, Erling Haaland ou Romelu Lukaku; Filip Kostic à l’Inter Milan ?; et plus!

Il pourrait y avoir un intérêt mutuel entre le Bayern Munich et Achraf Hakimi, mais l’Inter Milan est réticent à laisser partir l’un de ses joueurs prisés. Arsenal, cependant, pourrait être prêt à jeter suffisamment d’argent à l’Inter pour au moins les faire réfléchir à un déménagement:

Arsenal devrait affronter la concurrence du Bayern Munich pour le transfert de l’arrière droit de l’Inter Milan Achraf Hakimi cet été. L’international marocain a connu une superbe saison à San Siro, jouant un rôle clé pour l’équipe d’Antonio Conte qui a mis fin à la longue domination de la Juventus en Serie A pour remporter le titre. La belle forme de Hakimi semble maintenant avoir attiré l’intérêt du Bayern, selon TZ, l’ancien homme du Borussia Dortmund recherchant un ajustement idéal pour le style de jeu du nouveau manager entrant Julian Nagelsmann. Arsenal a également été lié à Hakimi par AS, qui a affirmé qu’il était une cible prioritaire pour les Gunners, mais on imagine qu’il pourrait maintenant être difficile pour l’équipe en difficulté du nord de Londres de l’attirer à l’Emirates Stadium.

L’Inter Milan ne voudrait pas vendre, mais il serait intéressant de voir comment le club italien réagirait si Arsenal envoyait une proposition importante.

Andrej Kramaric était lié au Bayern Munich plus tôt cette saison et ces rumeurs pourraient à nouveau se réchauffer lorsque Julian Nagelsmann prend le relais en Bavière:

(Sebastian) Hoeneß trouve les jeux mentaux de Kramaric, dont le déménagement cet été pourrait entraîner des frais de transfert substantiels au box-office du TSG, légitimes: “Il ne signera plus autant de contrats.” C’est probablement vrai – et un homme de la classe de Kramaric devrait jouer en Europe. Pourquoi ne ferait-il pas ça sous la direction de son ancien entraîneur Julian Nagelsmann à Munich? Après tout, le Bayern est toujours à la recherche de renforts. En revanche: le Bayern a probablement déjà pillé son fonds de transfert pour cet été et le Croate ne devrait pas être trop bon marché. Il faudrait donc probablement un haut niveau de persuasion de la part des champions du record. Dans les trois matchs restants de la saison, Kramaric peut s’immortaliser dans l’histoire du club: avec actuellement 17 coups sûrs, il poursuit le record du club de Vedad Ibisevic, qui a marqué 18 fois dans la première moitié de la saison de Bundesliga pour Hoffenheim en 2008 / 2009, mais avec une rupture du ligament croisé a échoué.

Peter Gulacsi aurait prolongé son contrat avec RB Leipzig jusqu’en 2025:

Le contrat avec la Hongrie de 31 ans, daté jusqu’en 2023, sera prolongé jusqu’en 2025. Dans le même temps, la clause libératoire, selon laquelle Gulacsi aurait pu changer pour 13 millions d’euros, est supprimée. «Bild» en a parlé en premier. En plus de Gulacsi, l’entraîneur des gardiens Frederik Gößling restera à long terme et prolongé jusqu’en 2026.

Sport Bild est également intervenu et a déclaré que Gulacsi avait refusé au Borussia Dortmund de prolonger son contrat avec Die Roten Bullen.

Apparemment, la star de Liverpool Mo Salah est sur la liste de souhaits de Chelsea, avec Erling Haaland du Borussia Dortmund et Romelu Lukaku de l’Inter Milan:

Fait intéressant, Christian Falk de Sport Bild n’a pas ajouté Robert Lewandowski du Bayern Munich à cette liste, bien que nous soyons déjà dans le Hitman polonais.

Sebastian Hoeneß a connu une saison de hauts et de bas dans sa campagne à la tête de Hoffenheim, mais il en a fait assez pour justifier un retour:

Sebastian Hoeneß n’a pas à se soucier de son travail chez TSG Hoffenheim. “La direction avec laquelle nous allons entrer dans la nouvelle saison est tout à fait claire et la direction du club a décidé à l’unanimité: avec Sebastian Hoeneß”, a déclaré Alexander Rosen, directeur du football professionnel chez TSG, le “Rhein-Neckar-Zeitung”. Hoeneß “a traversé les nombreuses crises qui ont dû être gérées de manière stable, communique très bien avec les gars, a une idée que nous avons vue récemment contre Gladbach et Fribourg.” TSG a récemment marqué quatre points dans ces deux matchs.

Filip Kostic est l’un des joueurs les plus sous-estimés et sous-estimés de la Bundesliga – si ce n’est de l’Europe – depuis des années et il semble que les champions d’Italie l’ont remarqué:

Se démarquant des rangs de l’Eintracht Francfort depuis 2018/19, le milieu de terrain international serbe / ailier Filip Kostic (28 ans) redevient une cible majeure de l’Inter Milan. Actuellement en accord avec un club allemand jusqu’en juin 2023, l’ancien gaucher de Stuttgart et Groningue aurait une valeur de 26 millions d’euros.

Kostic serait un ajustement PARFAIT au Bayern Munich, mais cela ne se produira probablement jamais.