Daily Schmankerl : AS Monaco, Lazio, AS Roma avec Jerome Boateng ; La star des Oilers d’Edmonton Connor McDavid et Alphonso Davies du Bayern Munich s’associent; Timo Werner de Chelsea au Real Madrid ?; Emil Forsberg du RB Leipzig au Bayern ?; et plus!

Nous avons entendu des informations contradictoires sur l’intérêt de l’AS Monaco pour l’ancien défenseur du Bayern Munich Jerome Boateng. Ça a l’air d’être de retour… peut-être ? Probablement? Qui sait:

Les équipes basées à Rome Lazio et AS Roma ont également été liées avec le joueur de 32 ans ces derniers temps, bien qu’on ne sache pas si l’une ou l’autre des parties envisage de prendre l’avantage sur Monaco pour recruter le talent allemand.

Qu’obtenez-vous lorsque vous croisez l’un des jeunes joueurs les plus excitants du football avec l’un des meilleurs (peut-être le meilleur ?) joueur de la LNH ? Vous obtenez le meilleur d’Edmonton… c’est quoi !

Alphonso Davies du Bayern Munich et la star des Oilers d’Edmonton Connor McDavid admirent le travail de chacun.

Voici ce que nous avons au programme cette semaine :

L’Allemagne a laissé tomber un crève-cœur 1-0 contre la France qui n’était pas si mal (!?). Joachim Löw va-t-il changer les choses ou va-t-il rouler ou mourir avec son 3-4-3 ? L’avenir avec Die Mannschaft va avoir un aspect différent alors que Hansi Flick est sur le point d’être le catalyseur de l’aube d’une nouvelle ère. Julian Nagelsmann du Bayern Munich va provoquer une certaine folie de la liste s’il utilise vraiment un 3-4-3. Les dernières nouvelles des transferts.

Selon un rapport de Fichajes, Timo Werner fait partie des trois joueurs que Carlo Ancelotti souhaite amener à Madrid. Voici la justification :

Timo Werner: l’Allemand a clôturé la pire saison de sa carrière professionnelle, échouant trop de fois et sans saisir les chiffres qui, au RB Leipzig, l’ont conduit à être considéré comme l’un des meilleurs attaquants du monde. Le Chelsea ne regarderait pas la vente de travers et pourrait y faire face cet été pour un prix abordable et attractif pour le Real Madrid. Un complément séduisant à l’attaque blanche avec un attaquant qui peut tomber sur l’aile et qui ajoute des entiers dans cette zone très contestée.