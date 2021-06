Daily Schmankerl : Bayern Munich, Arsenal ciblant Noussair Mazraoui de l’Ajax ; Harry Kane et Jack Grealish à Manchester City ?; Manchester United veut Erling Haaland ; Robert Lewandowski dirige l’Europe ; Sergio Ramos à la ville ? ; et plus!

Le Bayern Munich est-il sur le point de combattre Arsenal pour l’arrière droit de l’Ajax Noussair Mazraoui?

La recherche d’Arsenal pour le remplaçant de Bellerin a atteint un nouvel objectif, semble-t-il. L’international marocain de l’Ajax, Noussair Mazraoui, est devenu disponible pour un prix très abordable. D’abord rapporté par le média marocain DM Sport, Arsenal est entré dans la course pour Mazraoui dont l’accord actuel expire à la fin de la saison prochaine. D’autres points de vente marocains ont suggéré qu’une redevance de l’ordre de 10 à 15 millions serait suffisante pour signer Mazraoui. Le Bayern Munich est censé être l’autre équipe dans la course pour Mazraoui qui se présente comme une option beaucoup plus claire pour remporter des trophées. L’équipe bavaroise souhaite ajouter un arrière droit à l’équipe avec l’avenir de Benjamin Pavard éventuellement dans une zone plus centrale de la défense.

Selon au moins un rapport, Manchester City cherche à renforcer ses rangs avec Harry Kane de Tottenham Hotspur et Jack Grealish d’Aston Villa :

Manchester City cherche à aider à financer les mouvements de Harry Kane et Jack Grealish en se débarrassant des signatures de prêts dont l’attaquant Lukas Nmecha cet été, selon le Daily Mail. Nmecha, qui est évalué à 7 millions de livres sterling, a marqué 20 buts pour Anderlecht cette saison et fait partie de l’équipe allemande des moins de 21 ans qui participe au championnat d’Europe qui reprend lundi. Il a déjà passé des périodes de prêt à Preston, Middlesbrough et Wolfsburg. Le Mail affirme que Pep Guardiola aimerait ajouter Kane et Grealish à son équipe, mais cela coûtera plus de 200 millions de livres sterling, donc la vente de joueurs sera nécessaire pour compenser les dépenses.

Manchester United serait favorable à une décision de la star du Borussia Dortmund Erling Haaland plutôt que Kane :

Manchester United ne prévoit pas de faire un mouvement de 120 millions de livres sterling pour l’attaquant de Tottenham Harry Kane, selon des informations parues dans le Mail on Sunday. Au lieu de cela, Ole Gunnar Solskjaer préférera cibler l’attaquant du Borussia Dortmund Jadon Sancho, puis attendra 12 mois pour essayer de débarquer son coéquipier Erling Haaland.

Le Borussia Dortmund a trouvé son prochain gardien après avoir encré Gregor Kobel du VfB Stuttgart :

En totalisant les buts des cinq meilleures ligues européennes et de la Ligue des champions, il n’y avait personne de plus productif que Robert Lewandowski du Bayern Munich :

Six joueurs ont marqué plus de 30 buts dans les cinq meilleures divisions d’Europe, la Ligue des champions et la ligue européenne en 2020/21. Seul Robert Lewandowski a atteint 40+. pic.twitter.com/L7khevYGLP – Squawka Football (@Squawka) 31 mai 2021

Laura Benkarth, Marina Hegering, Klara Bühl, Linda Dallman, Lea Schüller, Sydney Lohmann et Lina Magull du Bayern Munich ont toutes été convoquées en équipe nationale allemande :

Pep Guardiola pourrait-il chercher à attirer la star du Real Madrid Sergio Ramos en Angleterre?