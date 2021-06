Daily Schmankerl : Bayern Munich et Leon Goretzka proches d’un nouvel accord ; Alexander Nübel à l’AS Monaco ou Lille avec Stefan Ortega en remplacement ?; Manchester United n’a pas fait d’offre pour Jadon Sancho ; et plus!

Le Bayern Munich Leon Goretzka semble sur le point de signer une prolongation de contrat avec les Bavarois :

Selon les informations d’AZ, Goretzka voit l’engagement du nouvel entraîneur Julian Nagelsmann (33 ans) de manière très positive, donc l’entraîneur est une petite pièce du puzzle dans la prolongation de contrat. Goretzka pense que Nagelsmann et sa philosophie de jeu sont bons, il a hâte de travailler ensemble au Bayern. Il pourrait s’agir d’une coopération plus longue : Nagelsmann est connu pour s’être engagé dans la société munichoise jusqu’en 2026.

On dit depuis longtemps que Goretzka est proche d’un accord avec le Bayern Munich et maintenant, ces murmures semblent plus proches de devenir réalité.

Selon un rapport d’un botteur (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich devient plus à l’aise avec le départ d’Alexander Nübel en prêt – tant qu’il se rend dans un club qui se concentre sur la construction à l’arrière. Monaco et Lille sont les premiers à décrocher un contrat de prêt de deux ans pour Nübel.

Pour remplacer Nübel, le Bayern Munich n’a pas commencé à faire des plans fermes. Le club n’a pas été en contact avec Sven Ulreich, mais pense que Stefan Ortega d’Arminia Bielefeld pourrait convenir.

Le journaliste de Sport Bild, Christian Falk, dément les informations selon lesquelles Manchester United et le Borussia Dortmund seraient en pourparlers pour Jadon Sancho :

Le mandat de Hakim Ziyech à Londres pourrait prendre fin prématurément :

La performance de Hakim Ziyech en 20/21 n’était pas ce à quoi les Blues s’attendaient. Jouant 47 matchs, il vient de marquer 9 buts et 3 passes décisives. Selon le football, Londres, Chelsea envisage maintenant de vendre le milieu de terrain de 28 ans s’il reçoit une offre acceptable. Il semble que Napoli soit le client le plus sérieux à ce jour. Après leur échec à se qualifier pour la Ligue des Champions, Gli Azzurri a décidé d’améliorer sa ligne d’attaque. Compte tenu de l’âge de Mertens, Luciano Spalletti espère trouver un duo relativement jeune et expérimenté pour Insigne dans la ligne offensive, et Ziyech peut être une option abordable cet été.

