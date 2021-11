Daily Schmankerl : Bayern Munich, FC Barcelone en compétition pour Boubacar Kamara ? ; Leroy Sane reconnu pour son jeu solide ; Harry Kane de Tottenham Hotspur fait quelque chose de cool; Enfants et bières (!?); Aaron Ramsey à Liverpool ? ; et plus!

Le Bayern Munich aurait à nouveau donné un coup de pied dans les pneus du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Boubacar Kamara. Les Bavarois – prétendument – ​​ont cependant une certaine concurrence, car le FC Barcelone serait également intéressé :

Une situation floue où tout peut arriver. C’est ainsi que l’on pourrait résumer la position de Boubacar Kamara (22 ans) auprès de son club formateur, l’Olympique de Marseille. S’il fait partie des indestructibles membres du collectif Jorge Sampaoli, et qu’il réalise actuellement un exercice 2021-2022 satisfaisant, le polyvalent milieu de terrain marseillais ne sait pas encore quel sera son avenir dans les prochains mois. En fin de contrat en juin prochain, il sera libre de s’inscrire où bon lui semble dès le 1er janvier, si et seulement si rien ne change du côté de l’Orange Vélodrome d’ici là. Selon nos informations, le FC Barcelone est à part entière sur le numéro 4 olympien alors qu’en parallèle, le Bayern s’enquiert aussi beaucoup de lui pour une arrivée gratuite l’été prochain. Une chose est sûre : Boubacar Kamara, qui ne dirait pas non à un transfert en Premier League, est le seul maître à bord et il a toutes les cartes en main pour décider de son avenir, qui pourrait également continuer à s’écrire en France. avec l’OM, ​​où une prolongation, bien que mince aujourd’hui, n’est pas définitivement exclue. Le voile n’est pas encore levé et le flou demeure.

Leroy Sane du Bayern Munich a marqué le but vainqueur contre Arminia Bielefeld et a été reconnu par le botteur pour ses efforts :

Après une interruption d’une semaine, le podcast d’échauffement du week-end est de retour et il y avait pas mal de choses à regarder après la semaine folle du Bayern Munich.

Voici ce que nous avons en attente :

Un petit mot de remerciement à tous les auditeurs, lecteurs et membres du personnel de BFW qui ont travaillé ensemble pour faire de ce site le meilleur blog / fan zone / réunion des esprits du Bayern Munich sur Internet. Un regard sur l’impact de COVID-19 sur l’équipe et pourquoi cela pourrait s’avérer désastreux pour l’équipe cette saison. Pourquoi Joshua Kimmich doit trouver comment aller de l’avant. Pourquoi le Bayern Munich devrait se faire un devoir d’écraser le FC Barcelone. Un bref aperçu des rumeurs de transfert liant Dusan Vlahovic, Frenkie de Jong, Gavi et Pedri Bayern Munich.

Les cas de COVID-19 semblent augmenter partout, mais le Portugal a peut-être produit l’histoire de coronavirus la plus folle – récente – :

Le match de Benfica en Primeira Liga à Belenenses samedi a été abandonné au milieu de scènes extraordinaires après que leurs adversaires touchés par COVID ont été contraints de nommer une équipe de neuf joueurs, dont deux gardiens de but. La ligue a déclaré dimanche qu’elle entamerait une procédure disciplinaire pour enquêter si le match était conforme aux règles de santé. Benfica a profité de sa supériorité numérique pour inscrire sept buts à la mi-temps avant que Belenenses ne revienne avec seulement sept joueurs pour la deuxième période. Le match a été annulé deux minutes après la pause lorsque Joao Monteiro, un gardien évoluant au milieu de terrain, s’est assis par terre incapable de continuer, obligeant l’arbitre à abandonner le match, qui nécessite un minimum de sept joueurs. À la suite d’un test COVID-19 positif dans l’équipe plus tôt dans la semaine, un total de 17 cas ont été signalés parmi les joueurs et le personnel de Belenenses, a déclaré le président du club Rui Pedro Soares lors d’une conférence de presse samedi avant le match. Les joueurs de Belenenses ont partagé un message sur les réseaux sociaux avant le match : « Le football n’a de cœur que s’il est compétitif. Le football n’a de cœur que s’il est vraiment sportif. Le football n’a de cœur que lorsqu’il est un exemple de santé publique. Aujourd’hui, le football a perdu son cœur.

Si vous ne pouvez pas en avoir assez de Robert Lewandowski du Bayern Munich, le compte Twitter en anglais de la Bundesliga a un petit quelque chose pour vous :

Il ne fait aucun doute qu’il devrait remporter le Ballon d’Or… zéro.

Rien à voir ici…

La star de Tottenham Hotspur, Harry Kane, a été informée de la triste histoire d’un couple texan, qui s’est rendu en Angleterre pour assister à un match entre Burnley et leurs bien-aimés Spurs – qui a fini par être enneigé.

Kane a fait au couple une offre qu’ils ne peuvent absolument pas refuser :

Je viens de recevoir ce tweet et je suis absolument ravi pour vous ! Pour votre engagement et pour compenser l’annulation du match, j’aimerais vous inviter à un match à domicile en tant qu’invité lors de votre prochaine visite à Londres https://t.co/wB3c8c40HN – Harry Kane (@HKane) 28 novembre 2021

Le Bayern Munich n’a jamais abandonné dans un match acharné en Bundesliga contre Arminia Bielefeld. Leroy Sané a montré une fois de plus qu’il est un talent particulier en marquant un but spectaculaire, pas tout à fait Arjen Robben-esque, mais un but de l’importance des buts de Robben.

Voici ce dont nous avons discuté sur le podcast :

Était-ce une bonne performance ou non ? Pourquoi la Bundesliga a-t-elle programmé Bayern-Bielefeld comme match du jour ? Un regard sur quelques performances individuelles des joueurs du Bayern Un regard sur la Bundesliga et ce qui s’est passé d’autre à part Bayern-Bielefeld L’absence de Joshua Kimmich Pourquoi j’aimerais voir le Bayern jouer avec un dos quatre plutôt qu’un hybride trois/quatre

Aaron Ramsey pourrait-il être en route de la Juventus à Liverpool ?

Aaron Ramsey et la Juventus Turin – cela a été un gros malentendu jusqu’à présent. Depuis son départ d’Arsenal en 2019, les choses ont été tout sauf fluides pour les Italiens pour le Gallois. Principalement à cause de plusieurs blessures, le joueur de 30 ans n’a jamais pu conquérir une place régulière. Son palmarès cette saison : une maigre trois apparitions en Serie A et deux matchs en Ligue des champions. Maintenant, il y a apparemment une rupture de contrat dans la salle pour l’hiver, que, selon Calciomercato, Ramsey veut adoucir avec une « indemnité de départ élevée ». Un nouveau club est apparemment déjà dans les starting-blocks : comme le rapporte ESPN, le Liverpool FC avec l’entraîneur Jürgen Klopp, qui a besoin de renfort pour son milieu de terrain, se montre intéressé.