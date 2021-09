Daily Schmankerl: Bayern Munich, FC Barcelone lié à nouveau à Antony de l’Ajax; le Real Madrid, Liverpool se rapprochant de Florian Neuhaus de Gladbach; Gianluigi Donnarumma se dirige vers la Juventus ?; Alphonso Davies honoré ; et plus!

Le Bayern Munich et le FC Barcelone sont les deux clubs les plus en vue liés à l’attaquant de l’Ajax Antony :

Les dernières apparitions de l’Ajax et la récente convocation de la principale équipe nationale brésilienne évaluaient à au moins 10 millions d’euros le prix d’Antony, qui, il y a deux mois, était considéré comme une vente possible d’environ 30 millions d’euros. En interne, le montant en discussion s’élève déjà à 40 millions d’euros — il y a évidemment une chance de croître davantage au fur et à mesure que la saison avance. Avec la reprise du marché du ballon en Europe, le club néerlandais a commencé à considérer l’attaquant de 21 ans comme le prochain grand coup. Vous savez que le Bayern Munich est actuellement l’un des principaux intéressés par la signature et, plus récemment, a vu le nom de Barcelone apparaître également comme un acheteur potentiel.