Daily Schmankerl : Bayern Munich, l’AC Milan intéressé par Roberto Firmino de Liverpool ? Kevin De Bruyne dit que Robert Lewandowski est le meilleur au monde ; Luka Jovic à Arsenal ?; Julian Nagelsmann a admiré John Terry en grandissant; et plus!

Selon un rapport, le Bayern Munich fait partie des équipes qui cherchent à poursuivre Roberto Firmino de Liverpool. L’AC Milan est également considéré comme un autre concurrent de premier plan :

Le Bayern Munich et l’AC Milan sont intéressés par la signature de l’attaquant de Liverpool Roberto Firmino, selon SportAndGoal, cité par LFC Transfer Room. Le Bayern Munich et l’AC Milan chercheraient à signer le Brésilien en raison du fait qu’ils possèdent tous deux un ou deux attaquants vieillissants. L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski a 33 ans. Les attaquants de l’AC Milan Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic ont respectivement 35 et 40 ans. Le contrat actuel de Firmino expire à l’été 2023.

Le milieu de terrain de Manchester City Kevin De Bruyne est l’un des meilleurs joueurs du monde, mais même lui reconnaît la grandeur de Robert Lewandowski du Bayern Munich :

Kevin De Bruyne sur le meilleur joueur du monde : « Si je dois choisir, je regarde la période de deux ans, donc je choisirais Lewandowski pour ce qu’il a fait ces deux dernières années en termes de buts. être mon choix [for the Ballon d’Or]. » – City Xtra (@City_Xtra) 18 octobre 2021

Une pause internationale vient de se terminer et le Bayern Munich est revenu à l’action avec une victoire dominante 5-1 sur le Bayer Leverkusen. Ce match était censé être un test énorme pour Julian Nagelsmann, car Leverkusen était invaincu en Bundesliga et réalisait l’un de ses meilleurs départs en championnat. Sûr de dire, die Werkself ne s’est pas beaucoup battu.

Dans cet épisode, Tom et Ineednoname discutent :

Le résultat du match de Leverkusen et à quel point Nagelsmann semble convaincant jusqu’à présent. Les gros points positifs que l’on voit dans l’équipe. Quelles améliorations sont encore nécessaires. Comment les problèmes juridiques de Lucas Hernandez affectent l’image du Bayern Munich. Que se passe-t-il si Lucas va en prison ? Discuter de la question de la profondeur, en particulier des conséquences pour Alphonso Davies. Les carrières sans issue de Michael Cuisance et de Marc Roca.

Julian Nagelsmann a déclaré qu’il était un fan de longue date de l’ancien défenseur de Chelsea, John Terry :

Le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a admis que l’ancien défenseur de Chelsea, John Terry, était un « modèle » pour lui en grandissant. Dans une interview avec The Times, il a déclaré : « À cette époque, Terry était l’un des meilleurs défenseurs centraux – je pense qu’il y a eu une saison où il n’a pas perdu un seul duel. « Il était courageux avec sa tête. J’étais bon avec mes pieds mais mieux avec ma tête, et il y avait quelques similitudes, il était une sorte de modèle.

Julian Brandt n’est peut-être plus sur le radar de l’équipe nationale allemande, mais il profite de son temps avec le Borussia Dortmund et veut rester plus longtemps :

Il y avait des rumeurs de changement cet été, mais Julian Brandt (25 ans) est encore loin d’en avoir assez du Borussia Dortmund. « J’ai toujours beaucoup de plaisir à jouer dans ce club et je veux en voir beaucoup plus avec eux », a déclaré le milieu de terrain lundi. En 2019, il a signé un contrat de cinq ans après être passé du Bayer Leverkusen au BVB.

Le Bayern Munich a donné au Bayer Leverkusen une leçon de football compact et magnifique à une touche en marquant cinq buts devant eux en première mi-temps. Robert Lewandowski a commencé la fête au début de la première mi-temps après que la ligne arrière de Bayer Leverkusen a laissé Dayot Upamecano ouvert pour mettre en place le n ° 9 du Bayern. Le Bayern a dû défendre un peu par la suite alors que Leverkusen cherchait un égaliseur. Cependant, la ligne de fond du Bayern ne serait pas violée et restait compacte, traitant facilement avec Florian Wirtz, Patrick Schick et Moussa Diaby.

Il y avait beaucoup de stars en première mi-temps pour le Bayern, mais Joshua Kimmich, pour la première fois depuis longtemps, a réalisé un match fantastique. Il a été solide cette saison, mais a montré aujourd’hui ce que Kimmich, un milieu de terrain tenant le ballon, peut faire à pleine puissance. Alphonso Davies a commencé et a incroyablement bien réussi; Leverkusen ne pouvait pas s’occuper de lui. Les buts du Bayern sont venus de Robert Lewandowski (2), Thomas Müller et Serge Gnabry (2).

Le Real Madrid pourrait se diriger vers Arsenal :

Luka Jovic, qui a déménagé de l’Eintracht Francfort au Real Madrid pour 60 millions d’euros il y a deux ans, pourrait bientôt démonter ses tentes à Madrid et s’installer sur l’île. Le Serbe a été lié à un transfert à Arsenal, où il devrait remplacer l’émigrant Alexandre Lacazette dans la tempête des Gunners. Depuis son transfert dans la capitale espagnole, Luka Jovic n’a inscrit que deux buts en 38 matchs avec le Real et n’a pu convaincre ni avec Los Blancos ni sur son deuxième prêt à l’Eintracht Frankfurt la saison dernière. Cette saison également, le joueur de 23 ans n’a joué que 84 minutes et n’a récemment pas exclu un renouvellement de prêt. Il pourrait donc hériter l’été prochain d’Alexandre Lacazette dans la tempête des Gunners, dont le contrat expire l’été prochain et qui est majoritairement laissé de côté cette saison sous Mikel Arteta. Il a récemment déclaré lors de la conférence de presse avant le match contre Crystal Palace qu’il souhaitait tirer le meilleur parti du joueur de 30 ans, mais n’a pas commenté l’avenir du Français avec les Londoniens du nord.

Le Bayern Munich a repris l’action de Bundesliga ce week-end, mais le club a eu plus que quelques grandes histoires – et nous n’allons même pas trop loin dans la convocation de Lucas Hernandez en Espagne pour y faire face à une peine de prison.

Jetons un coup d’œil à ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un récapitulatif des progrès de l’Allemagne sous Hansi Flick. Plus de bruit autour de l’avenir incertain de Niklas Süle en Bavière. La rumeur de l’effondrement de Robert Lewandowski et pourquoi cela a probablement au moins une certaine validité. Le front office du Bayern Munich examine ce qu’il faudrait pour faire venir la star du Borussia Dortmund Erling Haaland.