Daily Schmankerl : Bayern Munich, Manchester City avec Frenkie de Jong du FC Barcelone ; Le Bayern prépare un coup pour Goncalo Ramos ? ; Le dernier sur le transfert potentiel de Ricardo Pepi en Bundesliga; BVB lorgne le frère de Jude Bellingham ?; et plus!

Le Bayern Munich et Manchester City pourraient chercher à capitaliser sur les problèmes financiers du FC Barcelone en jouant pour le milieu de terrain Frenkie de Jong :

Manchester City et le Bayern Munich seraient intéressés par la signature du pilier du milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong, dont le contrat court jusqu’en 2026. Selon un rapport de la publication italienne Calciomercato, la superstar du milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong suscite beaucoup d’intérêt de la part des meilleurs clubs européens, notamment les champions de Premier League Manchester City et les tenants du titre de Bundesliga, le Bayern Munich. Quant au Bayern Munich, son intérêt pour de Jong n’est pas nouveau. Les géants bavarois avaient manifesté un intérêt pour l’international néerlandais avant son déménagement à Barcelone en 2019 et ont continué à suivre ses progrès. Compte tenu de la nature sujette aux blessures de Corentin Tolisso et des difficultés de Marc Roca en Allemagne, Die Roten aurait besoin d’un ajout au milieu de terrain dans un proche avenir.

Il serait surprenant de voir le Bayern Munich se défendre pour De Jong, malgré l’intérêt connu des Bavarois pour le Néerlandais. De Jong commanderait un rôle de départ et un gros salaire, mais il serait difficile de trouver cela en Allemagne sans déplacer un démarreur établi comme Joshua Kimmich ou Leon Goretzka ou les Bavarois qui dégagent une grande quantité d’espace salarial.

Ce n’est pas non plus la première fois que nous entendons que le Bayern Munich pourrait chercher à acquérir un ou plusieurs actifs de Barcelone dans l’espoir de profiter du besoin d’argent du club catalan. De Jong, cependant, semble être un joueur que le Barça serait enclin à garder.

Lorsque le Bayern Munich était à Lisbonne pour le match de Ligue des champions contre Benfica, la direction a rencontré le gentilhomme Jorge Mendes, qui représente l’attaquant de Benfica, 20 ans, Goncalo Ramos.

Était-ce juste une rencontre informelle ou les Bavarois essaient-ils d’avoir une idée sur l’un des clients de Mendes – Ramos ?

L’accord apparemment conclu entre le FC Dallas et l’attaquant de l’USMNT Ricardo Pepi et Wolfsburg n’est peut-être pas si… « fait » ?

Par Sky, plusieurs clubs de Bundesliga sont dans le mix :

Ricardo Pepi, 19 ans, du FC Dallas, est devenu le centre d’intérêt de certains clubs de Bundesliga, selon les informations de Sky. Cette année, l’attaquant a déjà marqué 13 buts en 28 matchs. Il a même joué quatre matchs internationaux et s’est cassé trois fois pour l’équipe nationale des États-Unis. L’attaquant de 1,86 mètre a même joué pour le Bayern en février. À l’époque dans le cadre d’une coopération. En plus des champions du record, le VfL Wolfsburg et Manchester City sont également intéressés à signer. City est probablement hors de question pour le jeune attaquant. Dallas facture actuellement dix millions d’euros pour le talent. Excitant : le VfB Stuttgart a convenu d’un changement avec Pepi cet été. Cependant, le mouvement a échoué parce que Dallas n’est pas parvenu à un dénominateur commun.

Les nouvelles sur le VfB Stuttgart sont un peu choquantes, mais on peut supposer que le Bayern Munich et Wolfsburg sont en contact étroit avec le camp de Pepi. Avec Manchester City qui se cache également dans le périmètre, les choses pourraient devenir intéressantes.

Le DFB Pokal est de retour et le Bayern Munich a un adversaire de cauchemar en réserve. Pour la troisième fois cette saison, Julian Nagelsmann doit affronter le Borussia Mönchengladbach d’Adi Hutter – une équipe qu’il n’a pas encore battu de manière significative. Le gardien des poulains Yann Sommer est le fléau des attaquants du Bayern depuis de nombreuses années maintenant, et lui et le reste de leur équipe chercheront à éliminer les Bavarois du 2e tour du Pokal pour la deuxième année consécutive.

Voici nos points de discussion avant le match :

Nos réflexions générales sur le matchup. Un aperçu de la forme de Gladbach, y compris les échecs tactiques de l’entraîneur Adi Hutter. Pourquoi Yann Sommer nous fait encore peur. Les manières spécifiques dont BMG peut nuire au Bayern Munich. Gladbach ciblera-t-il à nouveau Alphonso Davies ? Expliquer pourquoi Gladbach vs Bayern est comme un Togekiss vs Garchomp (Nintendo s’il vous plaît ne nous poursuivez pas). Que se passe-t-il avec Florian Neuhaus ? Quel joueur de Gladbach voulons-nous voir au Bayern (pas Neuhaus). Une prédiction de score pour le match.

Bayer Leverkusen a fait quelque chose d’assez cool. Die Werkself a fait un guide de prononciation, ce qui est assez génial d’entendre les joueurs prononcer leurs propres noms :

Dayot Upamecano s’est suffisamment bien comporté contre Hoffenheim pour être nommé dans l’équipe de la semaine du Top 5 des ligues européennes de WhoScored.com :

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham pourrait bientôt être rejoint par un visage familier en Allemagne – son frère de 16 ans, Jobe Bellingham :

Jude Bellingham jouera-t-il bientôt aux côtés de son jeune frère ? Comme le rapporte la photo, le Borussia Dortmund devrait essayer d’avoir Jobe Bellingam, 16 ans, qui est sous contrat avec Birmingham City et joue principalement pour les U18. En Coupe EFL, le jeune a déjà fait partie de l’équipe professionnelle à deux reprises et a impressionné les responsables du BVB par ses qualités. Mais les noirs et jaunes poursuivent un autre objectif : un changement de frère cadet devrait également lier l’aîné Bellingham au club sur le long terme. Son contrat court jusqu’en 2025, mais de grands clubs comme Liverpool ont déjà manifesté leur intérêt.

Une autre semaine s’est écoulée et il y a encore plus de nouvelles du Bayern Munich à raconter. Bien sûr, le plus important est la façon dont Joshua Kimmich s’est révélé non vacciné, créant une fracture massive dans la base de fans du Bayern. Nous ne pouvons pas consacrer un podcast entier à cela, mais nous en avons discuté ainsi que de nombreux autres sujets pertinents pour le club et le football allemand en général.

Dans cet épisode, Samrin et Ineednoname discutent :

Pourquoi El Clasico a perdu de son éclat et pourquoi vous devriez plutôt regarder la Bundesliga. Pourquoi les fans allemands ne semblent pas se détester comme le font les fans du Real Madrid et de Barcelone. Comment la Bundesliga est commercialisée en Inde maintenant, avec ACTUAL PUNDITRY ! De la place pour améliorer le marketing, surtout par rapport à la Premier League. Samrin intimide INNN pour qu’il se souvienne de trois joueurs de Bielefeld/Mainz. La catastrophe de la Ligue des champions de l’Allemagne en Europe. Un débat Haaland vs Lewandowski ! Comment Thomas Muller va au Bayern comme un gant. La décision vaccinale de Joshua Kimmich (dernier tiers du podcast).