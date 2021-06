Daily Schmankerl : Bayern Munich ou rien pour Ivan Perisic ? Chelsea veut défendre Erling Haaland ; Filip Kostic à l’Inter Milan ?; Manchester United s’entend avec Jadon Sancho ; et plus!

in

Le Bayern Munich n’a pas encore pris contact avec l’Inter Milan pour l’ailier Ivan Perisic, il semble que le retour en Bundesliga soit « le Bayern ou rien » pour Perisic malgré l’intérêt signalé de l’Eintracht Frankfurt, du RB Leipzig et du Hertha Berlin :

Le FC Bayern pourrait être intéressé à revenir après le malentendu avec Douglas Costa. Perisic est également un problème chez Hertha BSC. Par ailleurs, le RB Leipzig et l’Eintracht Frankfurt sont hantés par la presse italienne comme acheteurs potentiels. Un seul des clubs mentionnés serait une option sérieuse. Comme FT le sait, le joueur de 32 ans ne penserait qu’à un appel de Munich. Sinon Perisic aimerait connaître une nouvelle ligue.

Quant aux autres options que Perisic pourrait avoir, Tottenham Hotspur et Manchester United ont déjà manifesté leur intérêt, alors qu’il y a aussi des rumeurs selon lesquelles il pourrait y avoir des équipes en Espagne qui lorgneraient également leur Croate.

Selon au moins un rapport, Chelsea est prêt à payer environ 180 millions d’euros au Borussia Dortmund pour Erling Haaland :

Comme vu ci-dessus, Tammy Abraham se dirigerait également potentiellement vers BVB.

Si les rumeurs sont vraies, l’Inter Milan est sur le point d’obtenir un joyau. La star de l’Eintracht Frankfurt, Filip Kostic, aurait accepté des conditions personnelles avec l’Inter, mais les clubs n’ont pas encore établi de frais de transfert :

L’Inter a conclu des accords personnels avec Filip Kostic de l’Eintracht Frankfurt, selon Sky Germany. Cependant, aucun accord n’a été trouvé entre les clubs. #SGE – Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 10 juin 2021

Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, mais s’il y avait un joueur de Bundesliga qui pourrait entrer à Munich et être un joueur d’impact absolu, je pense que ce serait Kostic. Je ne suis pas sûr qu’il ne serait pas le plus « ailier du Bayern » de tous les ailiers de la formation.

Il semble que Manchester United ait au moins accepté des conditions personnelles avec Jadon Sancho du Borussia Dortmund

Selon Bild, la première offre de Manchester United était de 70 millions d’euros.

Aïe… on dirait que les Diables rouges ont un long chemin à parcourir pour arriver là où le Borussia Dortmund veut que ce nombre soit.

La légende du FC Barcelone Lionel Messi pourrait-elle avoir un sort avec l’Inter Miami? Le kicker allemand pense qu’il pourrait éventuellement y avoir un passage pour Messi en Floride :

Lionel Messi (33 ans) renouvellera probablement son contrat avec le FC Barcelone et acceptera de continuer à travailler après sa carrière active. « Entre les deux », cependant, l’Argentin pourrait être attiré par la MLS. Jorge Mas, copropriétaire de l’Inter Miami CF, a maintenant confirmé que lui et David Beckham avaient eu des entretiens avec Messi. “Je suis optimiste que Lionel Messi jouera sous le maillot de l’Inter Miami”, a déclaré Mas. Messi vient également d’acheter un appartement à Sunny Isles Beach, en Floride, pour 7 millions de dollars.

Comme prévu, le gardien du Bayern Munich Ron-Thorben Hoffmann veut quitter le club :

Ron-Thorben Hoffmann est à la recherche d’un nouveau défi. Comme le rapporte le « botteur », le gardien de but veut changer la deuxième équipe afin d’acquérir un entraînement de match de classe supérieure. La réserve munichoise a été reléguée en championnat régional. Le VfL Wolfsburg a récemment manifesté son intérêt pour Hoffmann. En option, le Bayern a ensuite prolongé d’un an le contrat expirant du joueur de 22 ans. En conséquence, on espère un transfert des champions du record. Pendant ce temps, Christian Früchtl est prévu comme nouveau numéro trois.

Le Bayern Munich a reçu un joli petit honneur lorsque l’Emprise State Building a été illuminé en rouge pour honorer le club.

“Ce fut un honneur de voir l’un des bâtiments les plus prestigieux au monde s’illuminer pour le FC Bayern Munich, reconnaissant notre succès sur le terrain avec notre saison historique mais aussi notre travail en dehors du terrain”, a déclaré Jörg Wacker, membre du conseil d’administration du FC Bayern responsable de internationalisation et stratégie à FCBayern.com. “New York a été notre tout premier chez-soi loin de chez nous, lorsque nous avons créé le bureau en 2014. Depuis lors, nous avons travaillé dur pour développer notre base de fans, créer des partenariats mutuellement bénéfiques et soutenir la croissance du football dans les Amériques.”

Lorsque le Paris Saint-Germain a officiellement annoncé la signature de l’ancien milieu de terrain de Liverpool Gini Wijnaldum, cela a officiellement mis fin à l’une des sagas de transfert les plus folles que nous ayons vues ces derniers temps :

Wijnaldum, bien sûr, était fortement lié au Bayern Munich avant qu’il ne semble que le FC Barcelone se soit concentré sur lui. Juste au moment où tout le monde pensait que le Néerlandais se dirigeait vers la Catalogne, le PSG s’est précipité et a arraché Wijnaldum.